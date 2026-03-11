उलटी गिनती सुरु, 10 पट वेगाने येतेयं संकट? भारतासह 6 देशांतील 2000000000 लोकांचा जीव धोक्यात?

Hindu Kush Himalaya Glacier Melting Climate : जगाची उलटी गिनती सुरु झाली आहे. 10 पट वेगाने एक मोठे संकट येत आहे. यामुळे भारतासह 6 देशांतील 2000000000 लोकांचा जीव धोक्यात आहे. तिसरा ध्रुव म्हणून ओळखला जाणारा, हिमालय हा अंटार्क्टिका आणि आर्क्टिक नंतर हिमनदीच्या बर्फाचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे. हिमालय प्रदेशातून 10 प्रमुख नद्यांना पाणी पुरवठा होता. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि चीन सारख्या देशांसाठी जीवनरेखा आहे. तथापि, जागतिक तापमानवाढीमुळे, येथील हिमनद्या असाधारण वेगाने वितळत आहेत.
सायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अलिकडच्या संशोधनानुसार, वाढत्या उष्णतेमुळे हिंदू कुश हिमालय (HKH) प्रदेशातील हिमनद्या 10 पट वेगाने वितळत आहेत. जर जागतिक तापमान 2 अशं सेल्सियस वाढले तर या शतकाच्या अखेरीस 75 पर्यंत बर्फ नष्ट होऊ शकतो. यामुळे आशियातील गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि सिंधू नद्यांच्या काठावर राहणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी पाण्याचे संकट निर्माण होऊ शकते. तथापि, तापमानवाढ 1.5 अशं सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास हिमनद्यांमधील 40 ते 45 बर्फ वाचू शकतो.
10 देशांतील 21 शास्त्रज्ञांनी हा अभ्यास केला. त्यांनी 200,000 हिमनद्यांमधील डेटाचे विश्लेषण केले. वेगवेगळ्या तापमानात किती बर्फ राहील याचा अंदाज घेण्यासाठी आठ वेगवेगळ्या हिमनदी मॉडेल्सचा वापर करण्यात आला. प्रत्येक मॉडेलमध्ये असे दिसून आले की तापमान आणखी वाढले नसले तरीही हिमनद्या सुरुवातीला वेगाने वितळतात, नंतर शतकानुशतके हळूहळू मागे पडतात. संशोधन अहवालानुसार, हिंदूकुशमधील बर्फ वितळण्याचा सर्वाधिक परिणाम युरोपियन आल्प्स, अमेरिका आणि कॅनडाचे रॉकी पर्वत आणि आइसलँडवर होईल. या भागातील जवळजवळ सर्व बर्फ वितळू शकतो. तापमानात 2 अंशाची वाढ झाली तरी हा धोका निर्माण होऊ शकतो.
अहवालात असे सूचित केले आहे की हिंदूकुश प्रदेशातील बर्फ वितळण्याचा सर्वात जास्त फटका स्कॅन्डिनेव्हियाला बसेल, ज्यामुळे त्याचे सर्व बर्फ नष्ट होण्याची शक्यता आहे. स्कॅन्डिनेव्हिया हा उत्तर युरोपचा एक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक उपप्रदेश आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने नॉर्वे, स्वीडन आणि डेन्मार्क यांचा समावेश आहे. संशोधकांना असे आढळून आले की हिमालयात आतापर्यंत 390 ते 580 चौरस किलोमीटर बर्फ वितळला आहे, ज्यामुळे समुद्राच्या पातळीत 0.03 ते 0.05 इंच वाढ झाली आहे. शिवाय, पूर्व नेपाळपासून उत्तर भूतानपर्यंत पसरलेल्या हिमालयाच्या पूर्वेकडील भागात बर्फ अधिक वेगाने वितळत आहे. अभ्यास अहवालात असे म्हटले आहे की 2015 च्या पॅरिस कराराने जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे ध्येय ठेवले होते. हे ध्येय साध्य झाल्यास हिंदूकुश हिमालय, आल्प्स, रॉकीज आणि आइसलँड या चार सर्वात असुरक्षित प्रदेशांमधील 20 ते 30 टक्के बर्फ वितळण्याचा धोका कमी होईल.
दरम्यान, यूकेमधील लीड्स विद्यापीठातील संशोधकांच्या मते, आज हिमालयात बर्फ वितळण्याचा दर लहान हिमयुगाच्या तुलनेत 10 पट जास्त आहे. लहान हिमयुग 16 व्या ते 19 व्या शतकापर्यंत चालला. या काळात मोठ्या पर्वतीय हिमनद्यांचा विस्तार झाला. जगाचे लक्ष सध्या हिमनदी वितळणे आणि त्याचे परिणाम यावर केंद्रित आहे. 29 मे 2025 रोजी दुशान्बे, ताजिकिस्तान येथे पहिली संयुक्त राष्ट्रांची हिमनदी परिषद सुरू झाली. यात 50 हून अधिक देश सहभागी झाले होते.