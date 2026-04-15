History: 7 टन सोन्याच्या विटा, 43 टन चांदी, हैदराबाद निजामाच्या 1,65,000 नोटा; 10 वर्ष सुमद्राच्या तळाशी दडलेला होता भारताचा महाखजिना

समुद्राच्या तळाशी 10 वर्ष दडलेला होता भारताचा महाखजिना. समुद्रात बुडालेल्या जहाजावर 7 टन सोने, 43 टन चांदी, हैदराबाद निजामाच्या नोटांचा ढीग सापडला.  

वनिता कांबळे | Updated: Apr 15, 2026, 04:38 PM IST
SS Egypt Shipwreck A Tale Of Lost Banknotes : अटलांटिक महासागरात बुडालेले एक प्राचीन जहाज सापडले आहे. या जहाजावर अफाट खजिना सापडला. या खजिन्याचे भारताशी खास कनेक्शन आहे.  7 टन सोने, 43 टन चांदी, हैदराबाद निजामाच्या नोटांचा ढीग सापडला आहे. सोन, चांदी पेक्षा जहाजावरील अवशेषांमधून सापडलेल्या हैदराबाद संस्थानाच्या खजिन्याने, विशेषतः चलनी नोटांनी, जगाला चकित केले आहे. 

'एसएस इजिप्त' जहाजवर सापडलेल्या खजिन्याने जगाला अंचबित केले.  अब्जावधींचा खजिना सापडलेल्या या जहाजाचे  भारताशी खास कनेक्शन आहे. 'एसएस इजिप्त' हे जहाज 1922 मध्ये बुडाले होते.  संध्याकाळच्या वेळेस दाट धुक्याच्या या जहाजाला जलसमाधी मिळाली. अटलांटिक महासागरात हे जहाज बुडाले. अनेक दशकांनंतरही सागरी आणि नाणकशास्त्राच्या इतिहासात याचे प्रतिसाद उमटत आहेत. 

दुर्घटनेत, मौल्यवान धातू आणि हजारो भारतीय चलनी नोटा घेऊन जाणारे एक आलिशान प्रवासी जहाज बुडाले. अनेक वर्षांनंतर, हैदराबाद संस्थानाच्या चलनात असलेल्या  नोटा सापडल्या. समुद्रातून सापडलेल्या या नोटा इतिहासातील सर्वात अद्वितीय नोटा  बनल्या.  'एसएस इजिप्त जहाजावर सापडलेल्या हैदराबादच्या चलानातील नोटा होत्या.   एस.एस. इजिप्त हे काही सामान्य जहाज नव्हते. 1897 मध्ये ग्रीनॉकच्या केर्ड अँड कंपनीने हे जहाज बांधले होते.  हे जहाज अंदाजे 8,000 टन वजनाचे तीन-मजली ​​वाफेचे जहाज होते. 25 वर्षे, या जहाजाने युरोप आणि भारत दरम्यानच्या लांब सागरी मार्गावर प्रवासी केला. माल आणि कधीकधी मोठ्या साम्राज्यांची संपत्ती वाहून या जहाजाने वाहून नेली. त्या काळात, हे जहाज भारतीय सागरी मार्गावर वाहतूर करणारे सर्वात प्रतिष्ठूत आणि श्रीमंत जहाज होते. 

20 मे 1922 रोजी संध्याकाळी, भारतापासून सुमारे 7,000 किलोमीटर अंतरावर, फ्रान्सच्या उशांत बेटाजवळ अटलांटिक महासागरात एसएस इजिप्त जहाज बुडाले. या जहाजावर मोठा भारतीय खजिना होता. या जहाजात टनभर सोने आणि चांदीसह प्रचंड खजिना होता. जहाजावर 7 टन सोन्याच्या विटा, 1,65,000 सोन्याची नाणी, 43 टन चांदी आणि 1,65,000 नव्याने पाडलेल्या ऑट्टोमन चलनी नोटा होत्या. 

 एस.एस. इजिप्त हे जहाज हैदराबाद संस्थानाचा खजिना घेऊन लंडनहून मुंबईकडे प्रवास करत होते. त्यावर 294 खलाशी आणि 44 प्रवासी होते.  दाट धुक्यामुळे या जहाजाची एसएस सायन नावाच्या दुसऱ्या जहाजाशी टक्कर झाली. 20 मिनिटांच्या आत एसएस इजिप्त जहाज बुडाले. 100 लोकांचा मृत्यू झाला तर, 250 जणांना वाचवण्यात यश आले.

10 वर्षानंतर  सापडला जहाजावरील खजाना

जहाजाचा शोध 1929 मध्ये सुरू झाला. ते 1930 मध्ये सापडले.  तोपर्यंत अनेक खलाशांचा मृत्यू झाला होता. जून 1932 मध्ये जेव्हा जहाज पुन्हा सापडले, तेव्हा पाणबुड्यांना हजारो सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेल्या गोण्या आणि सोन्याच्या विटांचे ढिगारे सापडले. इतकचं नाही तर नोटांचे ढीग देखील सापडले. 

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

historynotes of Nizam of HyderabadSS Egypt Shipwreck A Tale Of Lost Banknotesहैदराबाद निजामाच्या नोटएसएस इजिप्त जहाज

