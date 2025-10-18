English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतात Diwali Bonus ची परंपरा कोणी सुरू केली? कोणाला मिळालेला पहिला दिवाळी बोनस?

Diwali Bonus  : दिवाळी बोनस... खात्यावर येणारी ही वाढीव रक्कम सर्वांनाच आनंद देऊन जाते. पण, त्याची सुरुवात कुठपासून झालेली माहितीये? 

सायली पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 03:46 PM IST
history of Diwali bonus monthly salary Diwali 2025 business news

Diwali Bonus : दिवाळीचे दिवस जवळ आले किंवा एकंदरच दिवाळीचा महिना जवळ आला की त्यादरम्यान येणाऱ्या पगारासमवेत नोकरदार वर्गाला किंवा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला खात्यावर प्रतीक्षा असते ती म्हणजे दिवाळी बोनसच्या रकमेची. पगाराव्यतिरिक्त खात्यावर येणारी ही वाढीव रक्कम फक्त कर्मचाऱ्यांच्याच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा आनंद देऊन जाते. प्रत्येक कर्मचारी वर्गामध्ये एकच चर्चा असते, ती म्हणजे 'बोनस किती आला?' 

कधीकाळी हातात येणारं रोकड स्वरुपातील बोनसचं पाकिट आता दिसत नसलं तरीही बँक स्टेटमेंटमध्ये वाढीव रकमेचा मेसेज मोबाईलमध्ये डोकावून जातो आणि हा अनुभव अनेकांसाठीच सुखावणारा असतो. अशी ही बोनसची परंपरा नेमकी कधी आणि कशी सुरू झाली, दिवाळीशी त्याचं नेमकं नातं काय? हे माहितीये? 

बोनसची कहाणी थेट ब्रिटीश काळात नेणारी... 

दिवाळी बोनससंदर्भातील माहिती जाणून घेण्यासाठी ब्रिटीशकालीन भारतात डोकावण्याची गरज आहे. हा तोच काळ होता जेव्हा मजुरांना दर आठवड्याच्या हिशोबानं पगार दिला जात होता. म्हजेच वर्षभरातील 52 आठवड्यांचा हिशोब झाल्यास पगार मिळतो 52 वेळा. मात्र ब्रिटीशांनी सरकारनं तेव्हा असा विचार केला की मजुरांना आठवड्यापेक्षा वर्षभरात मासिक वेतन दिल्यास फक्त 12 वेळा पगार देणं अधिक सोपं असेल... आणि याच विचारानं मासिक वेतनाची सुरुवात झाली. 

वस्तूस्थिती पाहिली, तर जिथं 52 आठवड्यांच्या हिशोबानं जिथं मजुरांना रोजंदारी मिळत होती, तिथं आला 12 वेळा येणारा पगार म्हणजे किमान 4 आठवड्यांचा पगार कमी झाला. ही बाब लक्षात येताच मजुरांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटीश प्रशासनानं प्रयत्न सुरू केले. अखेर 1940 मध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आला, जिथं मजुरांना एक वाढीव पगार दिला जाईल, जेणेकरुन वर्षभरात होणारी 'घट' भरून काढता येईल असा हिशोब निर्धारित करण्यात आला. याला नाव देण्यात आलं, 13th Month Salary  म्हणजेच 13 व्या महिन्याचा पगार. कारण, प्रत्यक्षात एका वर्षात 12 महिने, मिळणारा पगार 12 महिन्यांचा आणि हा वाढीव पगार होता 13 व्य़ा अर्थात एका काल्पनिक महिन्याचा, जो पुढं बोनस ठरला. 

दिवाळी बोनस.... 

जेव्हापासून हा वाढीव पगार मिळू लागला तो सहसा दिवाळीच्याच काळात देण्यात येत होता, कारण भारतात हा सर्वात मोठा सण आहे. ज्यामुळं हाती येणाऱ्या या रकमेला 'दिवाळी बोनस' म्हटलं जाऊ लाहलं. सुरुवातीला ही रक्कम भेट समजली जात होती. मात्र हळुहळू ही रक्कम म्हणजे आपला हक्क असल्याचा सूर एकजुटीनं आळवत कामगार संघटना आकारास आल्या आणि हा मुद्दा गांभीर्यानं चर्चेत आला. अखेर 1965 मध्ये Payment of Bonus Act ची निर्मिती झाली, ज्याअंतर्गत कंपन्यांकडून दिला जाणारा बोनस हा सदिच्छा भेट नसून एक कायदेशीर अनिवार्यता ठरली. 

भारतात कोणाला सर्वात आधी मिळाला दिवाळी बोनस? 

बोनसच्या इतिहासात डोकावलं असता भारतात सर्वप्रथम कापड उद्योगात सक्रिय असणाऱ्या अर्थात सूत गिरणीतील कामगारांना दिवाळी बोनस द्यायला सुरूवात केली. मुंबई आणि कोलकाता येथील मोठ्या गिरण्या त्यावेळी ब्रिटीशांच्या मालकीच्या होत्या. इथं कामगारांनी संघटित होत आंदोलनं केली आणि पहिल्यांदाच तिथं दिवाळीच्या निमित्तानं बोनस दिला गेला. हळुहळू रेल्वे, कोळसा खाण क्षेत्र, बँक क्षेत्रांमध्येही हे धोरण लागू झालं आणि खासगीसोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू लागला 'बोनस'चा फायदा. 

FAQ

दिवाळी बोनसची परंपरा नेमकी कधी आणि कशी सुरू झाली?
दिवाळी बोनसची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. तेव्हा मजुरांना आठवड्याच्या पगाराऐवजी मासिक वेतन देण्याच्या निर्णयामुळे वर्षात ४ आठवड्यांचा पगार कमी झाला. यावर तोडगा म्हणून 1940 मध्ये '13वा महिन्याचा पगार' (13th Month Salary) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

13th Month Salary म्हणजे नेमके काय?
एका वर्षात 12 महिने असतात, पण आठवड्याच्या हिशोबाने पगार मिळत असल्याने वर्षात 52 पगार मिळत. मासिक वेतनाने फक्त 12 पगार मिळत असल्याने 4 आठवड्यांचा (सुमारे 1 महिन्याचा) फरक पडत. याची भरपाई करण्यासाठी 13वा महिन्याचा पगार म्हणून वाढीव रक्कम देण्यात आली, जी नंतर बोनस म्हणून ओळखली गेली.

दिवाळी बोनस आणि दिवाळी सण यांचे नेमके नाते काय?
भारतात दिवाळी हा सर्वात मोठा सण असल्याने ब्रिटिश प्रशासनाने वाढीव पगार दिवाळीच्या काळात देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्मचारी आणि कुटुंबांना सणाच्या आनंदात सहभागी व्हावे आणि असंतोष कमी होईल, असा हेतू होता. 

