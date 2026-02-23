Holi 2026 Bank Holiday : 3 की 4 मार्च? होळीच्या दिवशी बँका कधी राहणार बंद?

यंदाच्या होळीबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम आहे. होलिका दहन 2 मार्च रोजी आहे. मात्र धुळवड ही नेमकी कधी? 3 की 4 जानेवारी रोजी? तसेच बँका नेमक्या कोणत्या दिवशी बंद राहणार हा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अशावेळी यंदाच्या चंद्रग्रहणाचा सणावर काय परिणाम झाला असा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे. सणांमुळे गोंधळ निर्माण झाला. बँकांचं कामकाज कोणत्या दिवशी बंद राहणार आहे, हे समजून घेऊया.
पंचागानुसार, 3 मार्च रोजी लागणारं चंद्रग्रहण हे धुळवडीवर सावट बनणार आहे. यामुळे धार्मिक स्वरुपाचे उत्सव म्हणजे धुळवड ही 4 मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे. मात्र बँक हॉलिडे हा 3 मार्च रोजी असणार आहे. त्यामुळे कॅलेंडरनुसार ग्राहकांना आपल्या सर्व कामकाज हे 2 मार्चपूर्वी किंवा 4 मार्चनंतर करावे लागणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याअंतर्गत २०२६ सालासाठी मंगळवार, ३ मार्च रोजी होळीची अधिकृत सुट्टी जाहीर केली आहे. बँक शाखा पूर्णपणे बंद राहतील. ही सुट्टी वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आली होती, त्यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील दोन्ही बँका मंगळवारी बंद राहतील. ग्राहकांनी ही तारीख लक्षात घेऊन त्यांचे महत्त्वाचे बँकिंग काम पूर्ण करावे.
चंद्रग्रहण आणि तारखेचा विरोधाभास होळीला ३ मार्च रोजी दुपारी ३:२० वाजता चंद्रग्रहण दिसेल. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेमुळे, अनेक ठिकाणी लोक ४ मार्च रोजी रंगांशी खेळण्याची योजना आखत आहेत. धार्मिक दृष्टिकोनातून सणाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली असली तरी, आरबीआय राजपत्र अधिसूचना बँकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ३ मार्च रोजी बँका बंद राहिल्यानंतर, ४ मार्च रोजी सामान्य बँकिंग कामकाज पुन्हा सुरू होऊ शकते, परिणामी सण आणि बँक सुट्टी वेगवेगळ्या दिवशी येते.
जरी आरबीआयने ३ मार्च ही तारीख निश्चित केली असली तरी, बँकांच्या सुट्ट्या बहुतेकदा राज्य सरकारांच्या स्थानिक निर्णयांवर अवलंबून असतात. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये, जिथे ४ मार्च रोजी रंगांचा सण साजरा केला जातो, सरकार ४ मार्च रोजी बँक सुट्टी जाहीर करण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. असे झाल्यास, या राज्यांमधील बँका मंगळवारऐवजी बुधवारी बंद होऊ शकतात किंवा काही भागात दोन दिवसांची सुट्टी एकाच वेळी येऊ शकते.
बँक शाखा बंद असतील तर ग्राहकांना काळजी करण्याची गरज नाही. आधुनिक काळात, UPI, नेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग सारख्या डिजिटल सेवा 24x7 उपलब्ध आहेत. तुम्ही उत्सवादरम्यान कधीही निधी हस्तांतरित करू शकता किंवा ऑनलाइन पेमेंट करू शकता. एटीएममध्ये देखील रोख रक्कम पूर्णपणे राहील. लक्षात ठेवा की चेक क्लिअरिंग आणि डिमांड ड्राफ्ट सारखी मॅन्युअल कामे बँका पुन्हा उघडल्यावरच शक्य होतील, म्हणून या कामांसाठी आगाऊ तयारी करा.