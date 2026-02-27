Holi School Holiday 2026: 3 की 4 मार्च? शाळांना होळीची सुट्टी नेमकी कधी? शंका झाली दूर!

Holi School Holiday 2026: होळी हा रंगांचा सण लवकरच येत आहे, पण नेहमीप्रमाणे तारखेबाबत गोंधळ आहे. काही लोक 3 मार्चला होळी साजरी करणार असल्याचे सांगतायत तर काहीजण 4 मार्चला. यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शाळा प्रशासनात संभ्रमाचं वातावरण आहे. होळीच्या सुट्ट्या राज्यांच्या अधिकृत कॅलेंडरनुसार ठरवल्या जातात. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये सुट्ट्यांचे वेगवेगळे अपडेट आहेत. इथे तुम्ही सुट्टीची तारीख जाणून घेऊन तुमचे प्लॅनिंग करू शकता.
देशभरात दरवर्षी होळी मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. 2026 मध्ये रंगांची होळी 4 मार्चला आहे. होलिका दहन 3 मार्चला होईल. बहुतेक शाळांमध्ये 3-4 मार्चला सुट्टी असू शकते. काही राज्यांमध्ये फक्त एक दिवसाची सुट्टी असते, तर काहींमध्ये दोन दिवस. तारखेबाबत गोंधळ आहे कारण होलिका दहन आणि रंगांची होळी वेगळी असते. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रशासनाशी किंवा अधिकृत कॅलेंडर पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे अपडेट राज्य सरकारांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.
दिल्लीच्या edudel.nic.in या अधिकृत कॅलेंडरनुसार, शाळांमध्ये 4 मार्च बुधवारी सुट्टी निश्चित आहे. याचा अर्थ अधिकृतपणे फक्त एक दिवसाची सुट्टी आहे. तरीही, काही शाळांमध्ये 3 मार्चला सुट्टी असू शकते किंवा अर्ध्या दिवसाची सुट्टी दिली जाऊ शकते. पालकांनी शाळेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकृत कॅलेंडरनुसार, 3 मार्च मंगळवारी होलिका दहन आणि 4 मार्च बुधवारी होलीची सुट्टी निश्चित आहे. 2 मार्च सोमवारी सुट्टी असू शकते. जर सरकार 3 मार्चला सुट्टी जाहीर केली तर विद्यार्थ्यांना सलग ४ दिवसांची सुट्टी मिळू शकते, कारण 1 मार्च रविवार आहे. अंतिम अपडेट शाळेतूनच मिळेल.
बिहारमध्ये होलीसाठी नेहमी दोन दिवसांची सुट्टी असते. 3 आणि 4 मार्चला शाळा बंद राहण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या शिक्षण विभाग आणि अधिकृत कॅलेंडरमध्ये 3 आणि 4 मार्च 2026 ला होलीची सुट्टी जाहीर आहे. यामुळे दोन दिवस शाळा बंद राहतील. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शाळेशी संपर्क साधावा.
राजस्थानमध्ये होळीची एक दिवसाची सुट्टी आहे. rajsmsa.nic.in वरच्या अधिकृत कॅलेंडरनुसार, 2026 मध्ये 3 आणि 4 मार्चला होळीची सुट्टी निश्चित आहे. 2 मार्चलाही सुट्टी असू शकते. 4 मार्चला सुट्टी असेल की नाही, याबाबत अजून घोषणा नाही. मध्य प्रदेशमध्ये india.gov.in नुसार, 3 आणि 4 मार्चला होळीची सुट्टी आहे. 2 मार्चलाही सुट्टी निश्चित आहे. शाळा प्रशासनाचे नोटिस किंवा शाळेच्या कॅलेंडरमध्ये याचा तपशील तुम्हाला मिळू शकणार आहे.