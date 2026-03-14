  • ऐन सुट्टीच्या काळात युद्धामुळे विमान प्रवास महागला! भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ

ऐन सुट्टीच्या काळात युद्धामुळे विमान प्रवास महागला! भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ

Flight Ticket : ऐन सुट्टीच्या काळात लोकांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. कारण भारतातील सर्वात लोकप्रिय एअर इंडिया, IndiGo आणि अकासा एअरने विमान तिकीटात दरवाढ केली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे एअरलाइन्सकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 14, 2026, 04:17 PM IST
ऐन सुट्टीच्या काळात युद्धामुळे विमान प्रवास महागला! भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ

Flight Ticket : मध्य पूर्वीतील संघर्षाचा फटका अप्रत्यक्षपणे भारताला लागतोय. इंधनदर वाढ, गॅस सिलिंडरची टंचाई, हॉटेलपासून लग्नापर्यंत सगळ्यांना इराण इस्त्रालय आणि अमेरिकेचा युद्धाची झळ पोहोचली आहे. आता भारतातील विमान प्रवासही महाग झाला आहे. भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ करण्यात आली आहे. ऐन सुट्टीच्या काळात विमान प्रवास महागल्यामुळे लोकांना घरात बसून सुट्टी घालवावी लागणार असं वाटतंय. 

इंडिगोनेकडून तिकीट दरात वाढ

एअर इंडियाच्या पाठोपाठ, इंडिगोनेही 14 मार्च 2026 पासून त्यांच्या विमान तिकिटांवर इंधन अधिभार जाहीर केला आहे. यामुळे प्रवाशांना तिकिटांसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. विमान कंपनीकडून सांगण्यात आलंय की, देशांतर्गत प्रवासासाठी ₹425 अतिरिक्त पैसा घेण्यात येणार आहे. तर मध्य पूर्व, आग्नेय आशिया आणि चीनच्या प्रवासासाठी तुम्हाला ₹900 मुळ तिकीटावर जास्त पैसे द्यावे लागणार आहेत. आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना देखील ₹1800 अधिभार घेण्यात येणार आहे. तर युरोपला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीटवर ₹2300 जास्त द्यावे लागणार आहे. 

  • भारत: ₹425
  • भारतीय उपखंड : ₹425 
  • मध्य पूर्व: ₹₹900
  • आग्नेय आशिया आणि चीन: ₹1800
  • आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया: ₹1800
  • युरोप: ₹2300

अकासा एअरने किती केली दरवाढ?

तुम्ही अकासा एअरलाइन्सनेही प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर, तुमच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कारण अकासा एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्याने जारी केलंय की, 15 मार्चपासून तिकीट बुकिंगवर नवीन इंधन शुल्क लागू करण्यात येणार आहे. हा नियम केवळ देशांतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांनाही लागू असणार आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, तुमची उड्डाण जितकी लांब असेल त्यानुसार अधिभार जास्त द्यावा लागणार आहे. अकासा एअरच्या प्रवाशांना आता त्यांच्या तिकिटांवर ₹199 ते ₹1300 पर्यंत अतिरिक्त अधिभार भरावा लागणार आहे. तर यात त्या प्रवाशांना दिलासा आहे, ज्यांनी 15 मार्चपूर्वी तिकीट बुक केलं त्या तिकीटवर कोणताही अधिभार आकारला जाणार नाही. 

 

एअर इंडियाने केली होती सर्वात पहिले दरवाढ !

मध्य पूर्व युद्धानंतर सगळ्या पहिले विमान तिकीट दरवाढीचा निर्णय एअर इंडियाने 12 मार्चलाच घेतला. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या कंपन्यांनी विमान तिकिटांवर 399 रुपयांचा अतिरिक्त इंधन शुल्क वाढवलं. कंपन्यांनी स्पष्ट केलं की नवीन अधिभार एकरकमी न करता हळूहळू, टप्प्याटप्प्याने लागूकरण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून 12 मार्चपासून, भारतातील देशांतर्गत उड्डाणे आणि सार्क (दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) देशांच्या सर्व उड्डाणांसाठी तिकिटाच्या किमतीत 399 रुपये अतिरिक्त घेण्यात येणार आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

