ऐन सुट्टीच्या काळात युद्धामुळे विमान प्रवास महागला! भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ

Flight Ticket : मध्य पूर्वीतील संघर्षाचा फटका अप्रत्यक्षपणे भारताला लागतोय. इंधनदर वाढ, गॅस सिलिंडरची टंचाई, हॉटेलपासून लग्नापर्यंत सगळ्यांना इराण इस्त्रालय आणि अमेरिकेचा युद्धाची झळ पोहोचली आहे. आता भारतातील विमान प्रवासही महाग झाला आहे. भारतातील सर्वात लोकप्रिय 3 एयरलाइन्सकडून तिकीट दरात वाढ करण्यात आली आहे. ऐन सुट्टीच्या काळात विमान प्रवास महागल्यामुळे लोकांना घरात बसून सुट्टी घालवावी लागणार असं वाटतंय.
एअर इंडियाच्या पाठोपाठ, इंडिगोनेही 14 मार्च 2026 पासून त्यांच्या विमान तिकिटांवर इंधन अधिभार जाहीर केला आहे. यामुळे प्रवाशांना तिकिटांसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. विमान कंपनीकडून सांगण्यात आलंय की, देशांतर्गत प्रवासासाठी ₹425 अतिरिक्त पैसा घेण्यात येणार आहे. तर मध्य पूर्व, आग्नेय आशिया आणि चीनच्या प्रवासासाठी तुम्हाला ₹900 मुळ तिकीटावर जास्त पैसे द्यावे लागणार आहेत. आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना देखील ₹1800 अधिभार घेण्यात येणार आहे. तर युरोपला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीटवर ₹2300 जास्त द्यावे लागणार आहे.
Fuel charge on bookings
Due to the sharp increase in fuel prices amid the evolving geopolitical situation in parts of the Middle East, IndiGo will implement a fuel charge on domestic and international routes for bookings made on or after 14 March 2026.
— IndiGo (@IndiGo6E) March 13, 2026
तुम्ही अकासा एअरलाइन्सनेही प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर, तुमच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कारण अकासा एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्याने जारी केलंय की, 15 मार्चपासून तिकीट बुकिंगवर नवीन इंधन शुल्क लागू करण्यात येणार आहे. हा नियम केवळ देशांतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांनाही लागू असणार आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, तुमची उड्डाण जितकी लांब असेल त्यानुसार अधिभार जास्त द्यावा लागणार आहे. अकासा एअरच्या प्रवाशांना आता त्यांच्या तिकिटांवर ₹199 ते ₹1300 पर्यंत अतिरिक्त अधिभार भरावा लागणार आहे. तर यात त्या प्रवाशांना दिलासा आहे, ज्यांनी 15 मार्चपूर्वी तिकीट बुक केलं त्या तिकीटवर कोणताही अधिभार आकारला जाणार नाही.
— Akasa Air (@AkasaAir) March 14, 2026
मध्य पूर्व युद्धानंतर सगळ्या पहिले विमान तिकीट दरवाढीचा निर्णय एअर इंडियाने 12 मार्चलाच घेतला. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या कंपन्यांनी विमान तिकिटांवर 399 रुपयांचा अतिरिक्त इंधन शुल्क वाढवलं. कंपन्यांनी स्पष्ट केलं की नवीन अधिभार एकरकमी न करता हळूहळू, टप्प्याटप्प्याने लागूकरण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून 12 मार्चपासून, भारतातील देशांतर्गत उड्डाणे आणि सार्क (दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) देशांच्या सर्व उड्डाणांसाठी तिकिटाच्या किमतीत 399 रुपये अतिरिक्त घेण्यात येणार आहे.