March Holiday: बँका 18 दिवस तर शेअर बाजार 12 दिवस बंद, मार्चमधील सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी!

March Holiday: मार्च 2026 मध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतील बँका 18 दिवस पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 26, 2026, 04:15 PM IST
मार्च महिना सुट्ट्या

March Holiday: मार्च महिन्यात देशातील बँका एकूण 18 दिवस बंद राहतील, अशी महत्त्वाची बातमी आरबीआयच्या कॅलेंडरनुसार समोर आली आहे. यामुळे बँकिंग कामे करणाऱ्या लाखो लोकांना आगाऊ तयारी करावी लागणार आहे. मात्र ऑनलाइन सेवांमुळे फारसा त्रास होणार नाही. या कॅलेंडरनुसार तुम्हाला तुमचं प्लानिंग करता येणार आहे. नेमक्या कधी असतील या सुट्ट्या? सविस्तर जाणून घेऊया. 

एकूण 18 दिवस सुट्टीचे कारण

मार्च 2026 मध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतील बँका 18 दिवस पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या सुट्टीच्या यादीप्रमाणे हे दिवस ठरले आहेत. यात साप्ताहिक रविवार आणि काही शनिवार येतात. शिवाय विविध सण-उत्सवांमुळे अतिरिक्त दिवस बंदी असते. बँक कर्मचाऱ्यांना आराम मिळेल, पण ग्राहकांनी आपली कामे आधीच उरकून ठेवावीत. यामुळे आर्थिक कामे सुरळीत राहतील आणि कोणताही गोंधळ होणार नाही. 

5 रविवार आणि 2 शनिवार सुट्ट्या

या 18 दिवसांमध्ये 5 पूर्ण रविवार समाविष्ट आहेत. प्रत्येक रविवारी सर्व बँका बंदच असतात. त्याशिवाय आरबीआय नियमाप्रमाणे दुसरा आणि चौथा शनिवार बँका बंद ठेवल्या जातात. मार्च महिन्यात असे 2 शनिवार येतील. म्हणजे साप्ताहिक सुट्ट्या मिळून 7 दिवस होतात. या दिवशी बँकेचे काउंटर बंद असतील, पण लोकांना हे माहिती असल्याने ते तयारी करू शकतील. शनिवार-रविवार सुट्ट्या नेहमीच असतात, त्यामुळे यात नवीन काही नाही.

वेगवेगळ्या ठिकाणी 11 अतिरिक्त दिवस बंद

5 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता आणखी 11 दिवस देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत बँका बंद राहतील. हे दिवस स्थानिक सण, उत्सव किंवा राष्ट्रीय सुट्ट्यांमुळे असतील. उदाहरणार्थ, काही राज्यांत होली किंवा इतर सणांमुळे अतिरिक्त सुट्टी जाहीर केली जाते. प्रत्येक राज्यात ही संख्या वेगळी असू शकते. त्यामुळे आपल्या शहरातील किंवा जिल्ह्यातील नेमकी यादी आरबीआयच्या वेबसाइटवर किंवा आपल्या बँकेत विचारून घ्या. यामुळे अनावश्यक भेट घेणे टाळता येणार आहे. 

शेअर बाजार 12 दिवस बंद राहणार

बँकांसोबत शेअर बाजारालाही मार्चमध्ये 12 दिवस सुट्टी असेल. यात शनिवार-रविवार मिळून 9 दिवस आणि 3 विशेष दिवस आहेत. 3 मार्चला होळी, 26 मार्चला श्री रामनवमी आणि 31 मार्चला श्री महावीर जयंती या दिवशी बाजार पूर्ण बंद राहील. गुंतवणूक करणारे आणि ट्रेडर्सनी याची नोंद घेऊन आपले प्लॅन बदलावेत. बाजार बंद असताना शेअर खरेदी-विक्री होणार नाही, म्हणून आगाऊ निर्णय घ्या. 

ऑनलाइन बँकिंगने काम सोपे

बँका बंद असल्या तरी चिंता करण्याचे कारण नाही! ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल अॅप, एटीएम आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे पैसे ट्रान्सफर, बिल पेमेंट, खाते तपासणे, एफडी करणे इत्यादी सर्व कामे 24 तास करता येतील. या डिजिटल सेवांवर सुट्ट्यांचा काहीही परिणाम होत नाही. आरबीआयनेही याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी घरी बसून आरामात काम करा. फक्त इंटरनेट कनेक्शन चांगले ठेवा आणि सुरक्षित राहा.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

