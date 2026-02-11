English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  Buying New Home : पूर्ण किंमत भरणं की कर्ज काढणं? घर खरेदीमध्ये सर्वोत्तम पर्याय कोणता?

Buying New Home : पूर्ण किंमत भरणं की कर्ज काढणं? घर खरेदीमध्ये सर्वोत्तम पर्याय कोणता?

Home Loan : घर खरेदी करताना अनेकदा आर्थिक जुळवाजुळव करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेकांनाच घाम फुटतो. बऱ्याचदा घराची पूर्ण रक्कम उपलब्ध नसल्यानं कर्जाचा पर्याय निवडला जातो. याव्यतिरिक्तसुद्धा अनेक प्रश्न अनेकांच्याच मनात असतात. त्यापैकीच एका प्रश्नाचं उत्तर.    

सायली पाटील | Updated: Feb 11, 2026, 11:22 AM IST
Buying New Home : पूर्ण किंमत भरणं की कर्ज काढणं? घर खरेदीमध्ये सर्वोत्तम पर्याय कोणता?
Home loan full payment vs home loan which is better option while buying a house in India latest update

Buying New Home :  नवं घर खरेदी करायच्या विचारात आहात? हे खर खरेदी करत असताना एक ठराविक प्रक्रिया असते. ज्या प्रक्रियेअंतर्गत घरासाठीचे पर्याय पाहणं, त्याची उपलब्धता आणि आवश्यक सोईसुविधा घरापासून किती दूर आहेत याचा अंदाज घेणं आणि सरतेशेवटी घराच्या कागदोपत्री पडताळणीनंतर आर्थिक जुळवाजुळव करणं हे त्यातलेच काही टप्पे. 

अशा या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये बऱ्याचदा सर्वाधिक वेळ खर्ची घालणारा टप्पा असतो तो म्हणजे घरासाठीच्या रकमेची जुळवाजुळव करण्याचा. दीर्घकाळापासून करण्यात आलेली आखणी, आर्थिक गणितं, योग्य वेळ आणि आर्थिक गोष्टींची असणारी समज इथं प्रचंड गरजेची असते. त्यातच हल्ली कर्जाची सुविधा सहजपणे उपलब्ध होत असल्या कारणानं घर खरेदी करताना त्याची बहुतांश रक्कम भरावी की, सर्व रक्कम कर्ज स्वरुपातच भरावी असाही प्रश्न अनेकांच्याच मनात घर करतो. घरांच्या वाढत्या किमती पाहता हा प्रश्न सातत्यानं अनेकांपुढं उपस्थित होत असून नेमकं काय करावं? हा प्रश्नसुद्धा उपस्थित होत आहे. 

गुंतवणूक आणि कर्जाची तुलना महत्त्वाची का आहे? 

आर्थिक तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार तुमच्याकडे नेमकं किती आर्थिक पाठबळ आहे हे पारखणंच महत्त्वाचं नाही. तर, तुम्ही भरणारे पैसे नेमके कुठे गुंतवत आहात आणि त्यातून नेमका किती परतावा मिळत आहे हे पाहणंसुद्धा महत्वाचं. जर तुम्ही एखाद्या अशा ठिकाणी पैसे गुंतवले आहेत ज्यातून 15 टक्क्यांचा वार्षिक परतावा मिळतो आणि तेच गृहकर्ज 9 टक्के व्याजदरावर मिळतो तर, अशा स्थितीत कर्जाऊ रकमेवर घर खरेदी करणं फायद्याचा पर्याय ठरतो. मात्र गुंतवणुकीवर कमी परतावा आणि कर्जावर व्याज जास्त असल्यास पूर्ण रक्कम भरून खर खरेदी करणं फायद्याचा पर्याय ठरतो. 

Saving च्या रकमेतून घर खरेदी करण्यात फायदा की नुकसान? 

Saving च्या रकमेतून घर खरेदी केल्यास त्याचा प्रचंड फायदा मिळतो, कारण कोणतंही व्याज इथं द्यावं लाहत नाही. कारण, कर्ज घेतल्यास दीर्घकाळात व्याजाची रक्कम अनेकदा घराच्या मूळ रकमेहूनही अधिक असते. उलटपक्षी रोकड स्वरुपात व्यवहार केल्यास हा व्यवहार जलदगतीनं पुढे जातो ही जमेची बाजू. राहिला मुद्दा तोट्याचा तर, पूर्ण साठवलेली रक्कम एकाच ठिकाणी गुंतवल्यानं आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येते. अशा वेळी कोणत्याही आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये रोकड गरजेची असल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिवाय रोकड स्वरुपात घर खरेदी केल्यास त्यावर मिळणारा फायदाही तितकाच कमी असतो.

Home Loan वर घर खरेदी करण्याचे फायदे, तोटे कोणते? 

बँक किंवा एखाद्या फायनान्स कंपनीकडून होमलोन अर्थात गृहकर्ज घेतल्यास प्रॉपर्टीसंदर्भातील कागदपत्रांची पडताळणी होते. ज्यामुळं या व्यवहारात कायदेशीर सुरक्षिततेची हमी मिळते. शिवाय होम लोन घेतल्यास आयकर अनुच्छेदाच्या 24 आणि 80सी अंतर्गत व्याज आणि प्रिन्सिपल रकमेवर करसवलत मिळते. वेळच्या वेळी या कर्जाचा हप्ता भरल्यास क्रेडिट स्कोअर सुदारतो आणि भविष्यातील अनेक आर्थिक पर्याय खुले होतात. राहिला मुद्दा तोट्याचा, तर होमलोन एक जबाबदारी असून, वर्षानुवर्षांच्या या कर्जाच्या प्रक्रियेत व्याजदरात बदल झाल्यानं अनेकदा होणारा खर्च वाढतो. कर्ज फेडण्यास अपयशी ठरल्यास तुमचं घर बँक अथवा तत्सम संस्थेच्या ताब्यात जातं. ज्यामुळं घर खरेदीचा निर्णय किंवा कर्जाचा निर्णय कोणत्याही व्यक्तीनं कायम आर्थिक स्थिती, मिळकत, बँकेतील पैसे आणि भविष्यातील योजनांच्या आधारेच घ्यावा. 

सायली पाटील

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

