'एक मोठी घटना आणि एक मोठा बदल...' संसदेत CISF तैनात करण्यावर अमित शाह स्पष्टच बोलले...

CISF Deployement In Parliament: भारताच्या राजकीय पटलावर अनेक घडामोडी घडत असून, त्यात सर्वात मोठी घडामोड म्हणजे संसदेमध्ये सीआयएसएफचं पथक तैनात करणं. शनिवार 23 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदभवन परिसरामध्ये काही संशयास्पद हालचाली पाहायला मिळाल्या. जिथं सीआयएसएफनं एका व्यक्तिला संशयास्पद स्थितीमध्ये वावरण्याप्रकरणी ताब्यात घेतलं. या व्यक्तीकडे असणारी कागदपत्रसुद्धा तपासण्यात आली.
तत्पूर्वी 22 ऑगस्ट 2025 रोजी एक व्यक्ती संरक्षक भिंत ओलांडून ससंदेत आल्याची घटना घडली. ज्यानंतर सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवरून आता संसदेत सीआयएसएफ तैनातीसंदर्भात खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या.
वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना अमित शाह यांनी संसदेतील CISF तैनातीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करत म्हटलं, 'मार्शल सदनात तेव्हाच येतील जेव्हा सभापतींकडून त्यांना तसा आदेश दिला जाईल. हा बदल एका मोठ्या घटनेनंतर झाला आहे. जेव्हा काही डाव्या विचारसणीच्या मंडळींचा सदनात सुळसुळात वाढला आहे. त्यांना (विरोधकांना) काही हरकती दर्शवत नागरिकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण तयार करायचं आहे. तीन निवडणुकांमधील पराभवानंतरच्या मनस्तापामुळं त्यांची सद्सद्विवेकबुद्धीसुद्धा नाहीशी झाली आहे.'
On deployment of CISF inside the parliament, Union HM Amit Shah says, "The marshals enter the House only when the Speaker orders them. This change happened after a big incident when some Leftist people had sprayed inside the Parliament...They (Opposition) need excuses and they… pic.twitter.com/Hp090qMKpG
— ANI (@ANI) August 25, 2025
विरोधकांकडून सीआयएसएफ जवानांच्या तैनातीवरून होणारा वाद पाहता या निर्णयामागचा नेमका हेतू स्पष्ट केल्यानंतर आता विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेवर कसे व्यक्त होणार हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं असेल.
संसदेत CISF तैनात करण्याचा निर्णय कधी आणि का घेण्यात आला?
संसदेत CISF (Central Industrial Security Force) तैनातीचा निर्णय डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेनंतर घेण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी CISF तैनातीसंदर्भात काय सांगितलं?
अमित शाह यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, CISF कर्मचारी मार्शल म्हणून केवळ सभापतींच्या आदेशानुसारच सभागृहात येतील. त्यांनी या तैनातीचं समर्थन करताना म्हटलं की, डिसेंबर 2023 च्या सुरक्षा भंगानंतर आणि काही डाव्या विचारसरणीच्या व्यक्तींच्या सभागृहातील वाढत्या प्रभावामुळे हा बदल आवश्यक होता.
विरोधकांचा यावर काय म्हणणं आहे?
विरोधकांचं म्हणणं आहे की, CISF ची सभागृहात उपस्थिती संसदेच्या स्वायत्ततेचं उल्लंघन करते. खर्गे यांनी असं म्हटलं की, खासदारांना सभागृहात आंदोलनाचा अधिकार आहे, आणि CISF कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अडवणं अयोग्य आहे.