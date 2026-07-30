/धर्मेंद्र प्रधानांनंतर अमित शाहांचा नंबर? शाहांना गृहमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मोदींकडे मागणी

देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या लाठीचार्जवरुन विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना लक्ष्य केलं आहे. अमित शाहांना पद सोडावं लागले, त्यांना जावं लागले असं राहुल गांधींनी बुधवारी सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदमध्ये म्हटलं आहे.
जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन बुधवारी संसदेमध्ये मोठा गदारोळ झाला. अमित शाह यांनीच हा लाठीचार्ज अन् गोळीबार करायला सांगितल्याचा दावा राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात केला. यावरुन केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजजू यांनी आक्षेप घेत राहुल गांधी चुकीची माहिती देत असून त्यांनी माफी मागावी तसेच अमित शाहांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत दाखवावी अशी मागणी केली. यावरुन गदारोळ झाल्याने लोकसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं. त्यामुळेच आपल्याला जे लोकसभेच्या सभागृहात बोलू दिलं नाही ते बोलायचं असल्याचं सांगत राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्येही त्यांनी अमित शाहांनाच लक्ष्य केलं.
लाठीचार्ज आणि विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात बोलताना राहुल गांधींनी, "दोनच शक्यता असू शकतात. एक तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी पेलेट गन्स वापरण्याचे, लोकांवर लाठीमार करण्याचे आणि इलेक्ट्रिक बॅटन्सचा वापर करण्याचे आदेश दिले. दुसरी शक्यता म्हणजे, अमित शहा यांना काय चालले आहे हे माहित नव्हते. जर तसे असेल, तर ती अकार्यक्षमता आहे. यापैकी काहीही झालं असेल तरी त्यांना जावं लागेल," असं म्हटलं. म्हणजे अमित शाहांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीच राहुल गांधींनी केली.
There are only two possibilities.— Congress (@INCIndia) July 29, 2026
Home Minister Amit Shah gave the order to use pellet guns, beat people with lathis, and use electric batons.
Amit Shah did not know what was happening. If that is the case, it is incompetence.
In either case, he needs to go.
: LoP… pic.twitter.com/ZnS6Oip8Er
"ज्या विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली, त्यांना न्याय मिळेल याची आम्ही खात्री देतो. ज्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनने गोळीबार केला, त्यांना शिक्षा होईल याची आम्ही खात्री देतो. विद्यार्थ्यांप्रती जबाबदारी निश्चित केली जाईल, अशी हमी विरोधी पक्ष म्हणून देतो," असंही राहुल गांधी म्हणाले. त्याचबरोबरच पुढे, "पंतप्रधानांना आमचा सल्ला असा आहे," असं म्हणत, "अमित शाह यांना पदावरून दूर करा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील स्वतंत्र आणि उच्च-स्तरीय समितीमार्फत चौकशी करा. किमान जबाबदारी स्वीकारण्याचे सौजन्य तरी दाखवा," असंही राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
We will ensure that the students who were beaten get justice.— Congress (@INCIndia) July 29, 2026
We will ensure that those who shot our students with pellet guns are punished.
The Opposition guarantees the students that there will be accountability.
Our advice to the Prime Minister is:
Sack Amit… pic.twitter.com/wlUtLGmV3d
"शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनने गोळीबार करण्यात आला. मी एका तरुणाला भेटलो, ज्याच्या डोळ्यात छर्रे घुसले आहे आणि त्याला कदाचित पुन्हा कधीच दिसणार नाही. विद्यार्थ्यांना खिळे लावलेल्या काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली आणि महिलांनाही मारहाण झाली. मला हाच मुद्दा सभागृहात मांडायचा होता, पण मला बोलू दिले नाही. मी अमित शाह यांच्याबद्दल एक विधान केलं होतं, हे कारण देण्यात आले. मला सांगण्यात आले की, जर मी माफी मागितली, तर मला बोलू दिले जाईल, पण मी सुद्धा म्हटले की सत्य बोलल्याबद्दल मी माफी मागू शकत नाही," असंही राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
"आम्ही सभागृहात विचारले की विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचा आदेश कोणी दिला आणि कोणाच्या निर्देशानुसार तो घडला? गृहमंत्रींच्या आदेशाशिवाय विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गन आणि प्राणघातक बळाचा वापर केला जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत दोन शक्यता आहेत, गृहमंत्रींनी विद्यार्थ्यांना ठार मारण्याचा आदेश दिला किंवा विद्यार्थ्यांवर गोळीबार होईल याची गृहमंत्रींना कल्पना नव्हती, या दोन्ही परिस्थितीत, गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्या पदावरून हटवले पाहिजे" अशी मागणी राहुल गांधींनी केली.
"आज अमित शाह लोकसभेत आले नाहीत, कारण ते दोषी आहेत. जर ते दोषी नसते, तर ते सभागृहात आले असते आणि त्यांनी उत्तर दिले असते. म्हणूनच, त्यांना गृहमंत्रिपदावरून हटवले पाहिजे, असे आम्ही म्हणत आहोत," असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
"दिल्ली पोलीस आणि आरएएफ (RAF - रॅपिड ॲक्शन फोर्स) यांनी विद्यार्थ्यांविरुद्ध हिंसाचार केला; या दोन्ही यंत्रणा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. मी 25 जुलै रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून खालील प्रश्न विचारले होते. विद्यार्थ्यांविरुद्ध जीवघेण्या बळाचा वापर करण्याचे आदेश तुम्ही दिले होते का? साध्या वेशातील जे लोक लाठ्यांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत होते, ते कोण होते? परंतु, या प्रश्नांची कोणतीही उत्तरे मिळाली नाहीत," असंही राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
छात्रों पर हिंसा दिल्ली पुलिस और RAF (Rapid Action Force) ने की है- ये दोनों ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं।— Congress (@INCIndia) July 29, 2026
मैंने 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा था
1. क्या आपने छात्रों पर लीथल फोर्स इस्तेमाल करने के ऑर्डर दिए?
2. सादे कपड़ों में छात्रों को… pic.twitter.com/7lV3urX6Fo
"आज ना उद्या, विद्यार्थ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल. अशा परिस्थितीत, मोदी सरकारला आमचा सल्ला आहे, अमित शाह यांना गृहमंत्री पदावरून हटवावे. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील क्रूर हल्ल्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एका स्वतंत्र उच्चाधिकार समितीमार्फत करण्यात यावी," असं राहुल गांधींनी म्हटलंय.
आता काँग्रेसने केलेल्या या मागणीवरुन आज सभागृहामध्ये काय चर्चा होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.