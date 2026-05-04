उन्हाळ्यात घरातून बाहेर पडताना न विसरता फ्रिजमध्ये 1 चमचा ठेवा, रिर्टन आल्यावर समजेल कारण

Fridge Tips: फ्रीज ही दैनंदिन वापरताील एक अत्यंत महत्वाची वस्तू आहे. घरातील खाद्य पदार्थ दीर्घताळ टिकवून ठेवण्यासाठी फ्रिजचा वापर केला जातो. मात्र, अनेकदा फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या वस्तू देखील खराब होतात. विशेषत: जेव्हा आपण खूप दिवसांसाठी बाहेर जातो तेव्हा वस्तू खराब होण्याची शक्यता अधिक असते. यामुळे उन्हाळ्यात घरातून बाहेर पडताना न विसरता फ्रिजमध्ये 1 चमचा ठेवा. घरी परत आल्यावर तुम्ही चमचा पाहिल्यावर याचे कारण समजले. हा एक जबरदस्त घरगुती जुगाड आहे.
आपण बहुतेक खाद्यपदार्थ फ्रिजमध्ये ठेवतो. यामध्ये दूध, भाज्या आणि फळे यांसारख्या खाद्यपदार्थांचा समावेश असतो. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत अनेक जण गावे तसेत बाहेर गावी जाण्याचा बेत आखतात. या वस्तू खराब होवू नये म्हणून फ्रीजमध्ये ठेवल्या जातात. सुट्टीवरुन घरी परत आल्यावर, ते अनेकदा तेच पदार्थ वापरतात. मात्र, कधी कधी हे पदार्थ खराब झाल्याचे लक्षात येत नाही. यामुळे अन्नातून विषबाधा होण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत बाहेर जाताना फ्रिजमध्ये 1 चमचा ठेवा. घरी आल्यावर चमचा पाहून पदार्थ खराब झालेत की चांगले आहेत हे अगदी सहज समजू शकते.
अधिक काळ पदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवल्यास ते पदार्थ खराब होण्याची शक्यता असते. कधीकधी घरातील वीज जाते, ज्यामुळे फ्रिजमध्ये ठेवलेले अन्न खराब होतात. खराब झालेल्या अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका निर्माण होतो. या विषारी अन्नावर एक सोपा घरगुती उपाय आहे. बाहेर जाण्यापूर्वी ही युक्ती वापरल्यास विषारी अन्नातून होणारी विषबाधा टाळण्यास मदत होईल.
बऱ्याचदा अनेक दिवसांसाठी प्रवासाला जाताना आपण दिवे आणि पंखा बंद करतो. मात्र, आपण रेफ्रिजरेटर बंद करत नाही. रेफ्रिजरेटरमध्ये असलेले खाद्यपदार्थ खराब होऊ नयेत म्हणून आपण फ्रीज बंद करत नाहीत. बऱ्याचदा आपण घरात नसताना वीज जाते. आपल्याला वीज गेल्याचे माहितही नसते. 2 ते 3 तासांसाठी वीज गेली, तर रेफ्रिजरेटरमधील सर्व काही खराब होऊ शकतात. आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये दूध, दही आणि भाज्यासुद्धा ठेवतो. अनेकदा आपल्याला फ्रीजमधील पदार्थ खराब झाल्याचे लक्षात येत नाही. रेफ्रिजरेटरमधील पदार्थ खराब झालेत की चांगले आहेत हे जाणून घेण्यासाठी चमच्याची एक युक्ती खूप प्रभावी ठरते.
आपण घराबाहेर असताना जर बराच वेळ वीज गेली, तर फ्रीझरमधील बर्फ वितळतो आणि अन्न खराब होते. पण जेव्हा वीज परत येते, तेव्हा पाणी पुन्हा गोठून बर्फ बनते, ज्यामुळे अन्न आधीच वितळले होते हे आपल्या लक्षात येत नाही. असे अन्न खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका असतो. ही समस्या ओळखण्यासाठी चमचा आणि बर्फाचा कप वापरण्याची ही सोपी पद्धत खूप उपयुक्त आहे.
सर्वप्रथम, घरातून बाहेर जाताना एक लहान वाटी किंवा भांडे घ्या. त्यात पाणी भरा आणि ते रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा. पाणी पूर्णपणे गोठेपर्यंत थांबा. पाणी पूर्णपणे गोठल्यावर बर्फावर एक चमचा उभा ठेवा. कप पुन्हा रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा आणि तसेच राहू द्या. चमचा पाण्यात नसून बर्फावर आहे याची खात्री करा. तुम्ही परत आल्यावर, काय झाले हे पाहण्यासाठी तुम्ही चमच्याची स्थिती पाहू शकता. घरी परतल्यावर फ्रीझर उघडून कप तपासा. जर चमचा बर्फाच्या वर राहिला, तर याचा अर्थ तुम्ही बाहेर असताना वीज गेली नव्हती, किंवा ती फक्त थोड्या वेळासाठी गेली होती. या युक्तीमुळे तुम्हाला खात्री पटते की बर्फ वितळलेला नाही आणि तुमचे अन्न सुरक्षित व खाण्यायोग्य आहे. जर चमची जागा बदलली असेल जर चमचा बर्फाच्या मध्यभागी बुडाला, तर हे धोक्याचे चिन्ह आहे. याचा अर्थ असा की, तुम्ही घरी नसताना बराच काळ वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे, बर्फ वितळला आणि चमचा तळाशी बुडाला.
अशा परिस्थितीत फ्रीजमधील अन्न खराब होऊ शकते किंवा त्यात जिवाणू तयार होऊ शकतात. जर चमचा कपाच्या तळाशी गेला, तर याचा अर्थ बराच वेळ वीजपुरवठा खंडित झाला होता. फ्रिजमध्ये ठेवलेले कोणतेही अन्न खाणे टाळा, कारण ते आधीच खराब झालेले असू शकतात. शक्यतो अशा स्थितीत फ्रीजमधील सर्व पदार्थ फेकून द्या. चमचाशी ही छोटीशी युक्ती फ्रीजमधील पदार्थ खराब झालेत की नाही ओळखण्यास मदत करु शकते. यामुळे अन्नातून होणाऱ्या विषबाधेपासून बचाव होऊ शकतो.