Marathi News
  बापानेच सहा महिन्यांच्या प्रेग्नंट मुलीची केली हत्या; मुलांसह घरात घुसून लोखंडी सळ्यांनी मारुन केलं ठार, सैराटपेक्षा भयानक प्रकार

Honor Killing in Karnataka: कर्नाटकात "ऑनर किलिंग" ही काही नवीन गोष्ट नाही. मात्र, ज्याप्रकारे गर्भवती मुलीची तिच्याच कुटुंबातील सदस्यांनी हत्या केली आहे, त्यामुळे लोकांना धक्का बसला आहे. यानंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 03:16 PM IST
Honor Killing in Karnataka: लिंगायत कुटुंबातील या 20 वर्षीय मुलीची तिच्याच वडिलांनी हत्या केल्याचा आरोप आहे. मान्य त्यावेळी गर्भवती होती. या हत्येने संपूर्ण राज्य हादरून गेलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जलदगतीने खटला चालवण्याचं आश्वासन दिलं आहे आणि ऑनर किलिंग विरोधी कडक कायदाही लागू करण्याचे आश्वासन दिलं आहे. 

22 वर्षीय विवेकानंद धोडामणी आणि मान्याचे वडील हे जुने मित्र होते. धोडामणी दलित आहे, परंतु मान्याशी लग्न केल्यानंतर कुटुंब त्याच्याविरोधात गेलं. मुलीच्या हत्येला दोन आठवडे झाले आहेत. सतत रडून आता त्याचा आवाज बसला आहे. तो अश्रू ढाळत म्हणतो, "मी स्वप्नात पाहिलं होतं की माझी मुलगी एके दिवशी मान्याच्या वडिलांसोबत खेळेल. मी कधीच कल्पना केली नव्हती की एक बाप जातीमुळे स्वतःच्या मुलीची हत्या करू शकेल."

कर्नाटकातील हुबळी येथील ग्रामीण भागात झालेल्या या आंतरजातीय विवाहाने सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे. मान्या सहा महिन्यांची गर्भवती होती. हल्ल्यात तिला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याच रात्री एका खाजगी रुग्णालयात तिचा मृत्यू झाला. मुलीच्या वडिलांनी आणि नातेवाईकांनी केलेल्या हल्ल्यात पती धोडामणी आणि त्याचे आई-वडीही जखमी झाले.

पोलिसांनी सांगितलं की, त्यांना लग्नानंतर मान्याच्या आई-वडिलांनी दांपत्यापासून दूर राहण्याची चेतावणी दिली होती. प्रकाश गौडा यांच्याकडून लेखी लिहून घेण्यात आलं होतं. प्रकाश अनेकदा आपल्या मुलीला भेटण्यासाठी जात असल्याने आता सर्व काही ठीक झालं असं वाटू लागलं होतं. यानंतर एके रात्री भेटण्याच्या बहाण्याने बोलावलं आणि नंतर कुटुंबीयांवर हल्ला केला. 

साक्षीदारांना सांगितलं की, मान्याचे वडील प्रकाश आपली दोन मुलं इरन्ना गौडा आणि अरुण गौडा यांच्यासह घरात घुसले. यावेळी लोखंडी सळ्या आणि इतर शस्त्रांनी हल्ला करायला सुरुवात केली.

कर्नाटक सरकार आता ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा विचार करत आहे. दलित संघटना तसेच काही लिंगायत गटांनी या हत्येचा निषेध केला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

