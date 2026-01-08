बापानेच सहा महिन्यांच्या प्रेग्नंट मुलीची केली हत्या; मुलांसह घरात घुसून लोखंडी सळ्यांनी मारुन केलं ठार, सैराटपेक्षा भयानक प्रकार

Honor Killing in Karnataka: लिंगायत कुटुंबातील या 20 वर्षीय मुलीची तिच्याच वडिलांनी हत्या केल्याचा आरोप आहे. मान्य त्यावेळी गर्भवती होती. या हत्येने संपूर्ण राज्य हादरून गेलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जलदगतीने खटला चालवण्याचं आश्वासन दिलं आहे आणि ऑनर किलिंग विरोधी कडक कायदाही लागू करण्याचे आश्वासन दिलं आहे.
22 वर्षीय विवेकानंद धोडामणी आणि मान्याचे वडील हे जुने मित्र होते. धोडामणी दलित आहे, परंतु मान्याशी लग्न केल्यानंतर कुटुंब त्याच्याविरोधात गेलं. मुलीच्या हत्येला दोन आठवडे झाले आहेत. सतत रडून आता त्याचा आवाज बसला आहे. तो अश्रू ढाळत म्हणतो, "मी स्वप्नात पाहिलं होतं की माझी मुलगी एके दिवशी मान्याच्या वडिलांसोबत खेळेल. मी कधीच कल्पना केली नव्हती की एक बाप जातीमुळे स्वतःच्या मुलीची हत्या करू शकेल."
कर्नाटकातील हुबळी येथील ग्रामीण भागात झालेल्या या आंतरजातीय विवाहाने सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे. मान्या सहा महिन्यांची गर्भवती होती. हल्ल्यात तिला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याच रात्री एका खाजगी रुग्णालयात तिचा मृत्यू झाला. मुलीच्या वडिलांनी आणि नातेवाईकांनी केलेल्या हल्ल्यात पती धोडामणी आणि त्याचे आई-वडीही जखमी झाले.
पोलिसांनी सांगितलं की, त्यांना लग्नानंतर मान्याच्या आई-वडिलांनी दांपत्यापासून दूर राहण्याची चेतावणी दिली होती. प्रकाश गौडा यांच्याकडून लेखी लिहून घेण्यात आलं होतं. प्रकाश अनेकदा आपल्या मुलीला भेटण्यासाठी जात असल्याने आता सर्व काही ठीक झालं असं वाटू लागलं होतं. यानंतर एके रात्री भेटण्याच्या बहाण्याने बोलावलं आणि नंतर कुटुंबीयांवर हल्ला केला.
साक्षीदारांना सांगितलं की, मान्याचे वडील प्रकाश आपली दोन मुलं इरन्ना गौडा आणि अरुण गौडा यांच्यासह घरात घुसले. यावेळी लोखंडी सळ्या आणि इतर शस्त्रांनी हल्ला करायला सुरुवात केली.
कर्नाटक सरकार आता ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा विचार करत आहे. दलित संघटना तसेच काही लिंगायत गटांनी या हत्येचा निषेध केला आहे.