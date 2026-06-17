'बाळा उठ ना...' बापासमोर लेकाने सोडला जीव, विजेच्या धक्काने तरुण मुलाचा करुण अंत

"आपण वृंदावनमधील इस्कॉन मंदिर बंद केलेच पाहिजे, जेणेकरून या निष्काळजीपणामुळे आणखी कोणाचाही जीव जाणार नाही.." हे हृदयद्रावक विधान एका असहाय्य वडिलांचे आहे, ज्यांनी आपल्या 21 वर्षीय मुलाला आपल्या डोळ्यांदेखत गमावले. छतरपूर येथील मोबाईल व्यावसायिक अमित गुप्ता यांनी वृंदावन इस्कॉन मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर घडलेल्या त्या भीषण घटनेची संपूर्ण कहाणी सांगितली आहे, ज्यात त्यांचा मुलगा अभिज्ञान याचा कूलरच्या विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. या वक्तव्यानंतर मंदिर व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध लोकांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे.
छतरपूरचे अमित गुप्ता आपल्या 21 वर्षीय मुलासोबत धार्मिक यात्रेसाठी वृंदावनला गेले होते. ते इस्कॉन मंदिराला भेट देण्यासाठी आले होते. ते काही पावले पुढे गेले होते, तेव्हा त्यांचा मुलगा अभिज्ञान, मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरील लोखंडी कूलरच्या स्टँडवर टेकून चप्पल काढण्यासाठी त्यांच्या मागे उभा राहिला आणि त्याला विजेचा धक्का बसला. तो तिथेच अडकून पडला. हा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
तो चप्पल काढण्यासाठी कूलरवर टेकला आणि... मिळालेल्या माहितीनुसार, मृताची ओळख छतरपूर बसस्थानकाजवळील पत्रकार चौकात राहणारे मोबाईल व्यावसायिक अमित उर्फ मिंटू गुप्ता यांचा 21 वर्षीय मुलगा अभिज्ञान गुप्ता अशी पटली आहे. अभिज्ञान आपल्या कुटुंबासोबत वृंदावनला धार्मिक यात्रेसाठी गेला होता. कुटुंबाने प्रथम बांके बिहारी मंदिराला भेट दिली आणि त्यानंतर ई-रिक्षाने इस्कॉन मंदिरात पोहोचले. अभिज्ञान आपल्या चपला काढण्यासाठी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ थांबला, जिथे भाविकांना दिलासा देण्यासाठी पाणी फवारणारा एक मोठा इस्त्री कूलर सुरू होता. अभिज्ञान कूलरच्या स्टँडवर टेकताच त्याला विजेचा धक्का बसला.
अमित शुक्ला यांनी इस्कॉन मंदिर व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. दररोज हजारो लोक मंदिरात येतात. मंदिराच्या कर्मचाऱ्यांनी एक जुना इस्त्री कूलर ठेवला होता. जर त्यांनी प्लास्टिकचा कूलर ठेवला असता, तर माझा मुलगा कदाचित गेला नसता. जड अंतःकरणाने ते म्हणतात, "मला इस्कॉन मंदिर बंद करायचे आहे. हा त्यांचा निष्काळजीपणा आहे. मी माझ्या मुलाला परत आणू शकत नाही, पण अशी दुर्घटना इतर कोणासोबतही घडू नये म्हणून मंदिर बंद केले पाहिजे."
हा अपघात इतका अचानक आणि भीषण होता की जवळ उभे असलेले शेकडो लोक आणि भाविक थक्क झाले. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, अभिज्ञान कूलरला घट्ट चिकटून होता, पण विजेच्या धक्क्याच्या भीतीने त्याला स्पर्श करण्याचे किंवा दूर खेचण्याचे धाडस कोणीही केले नाही. आपल्या मुलाला वेदनेने तडफडताना पाहून, हताश झालेले वडील, अमित गुप्ता, यांनी स्वतःच्या जीवाची भीती वाटल्याने पुढे धाव घेतली आणि कूलर खाली ढकलला. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. अभिज्ञानचा मृत्यू वडिलांच्या डोळ्यांदेखत झाला. या दुःखद घटनेनंतर कुटुंब शोकसागरात बुडाले आहे.