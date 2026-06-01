/एकतर्फी प्रेमाचा विकृत चेहरा! लग्नाला नकार दिल्यामुळे दीड वर्षांच्या मुलाला 8 वेळा जमिनीवर आपटल्ं, पुढे जे घडलं ते पाहून...

उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबादमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकतर्फी प्रेमाच्या वेडात पडलेल्या एका तरुणाने, लग्नास नकार दिल्याने एका महिलेच्या दीड वर्षांच्या मुलाला जमिनीवर फेकून ठार मारले. आरोपी मुलाला चॉकलेट विकत देण्याच्या बहाण्याने घेऊन गेला होता. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून, त्यात तो मुलाला जमिनीवर तब्बल 8 वेळा आपटताना दिसत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फिरोजाबाद जिल्ह्यातील आरॉन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बामेई गावात राहणारी पिंकी, आपली मुलगी रती आणि दीड वर्षांचा नातू आरव यांच्यासोबत यादव कॉलनीत राहणाऱ्या आपली मैत्रीण पुष्पलता पाठक हिच्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी आली होती. रतीचे लग्न सुमारे तीन वर्षांपूर्वी बदाऊन येथील रहिवासी असलेल्या सुनीलसोबत झाले होते. पतीसोबत सुरू असलेल्या वादामुळे रती आपल्या आईसोबत राहते.
असा आरोप आहे की सुनीलच्या आत्याचा मुलगा, विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, बऱ्याच काळापासून रतीवर त्याच्याशी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकत होता. जितेंद्र रतीच्या एकतर्फी प्रेमात होता आणि तिला लग्न करू इच्छित होता, परंतु रतीने आपण विवाहित असून आपल्याला एक मूल असल्याचे सांगून त्याचा लग्नाचा प्रस्ताव नाकारला.
मूळची आरॉनमधील बामेई गावची रहिवासी असलेल्या रती देवी यांचा विवाह फेब्रुवारी 2024 मध्ये बदाऊनचा रहिवासी असलेल्या सुमित कुमार यांच्याशी झाला. लग्नानंतर, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी रतीने आरव नावाच्या मुलाला जन्म दिला. मात्र, पतीसोबतच्या मतभेदांमुळे ती पाच महिन्यांपासून माहेरी राहत होती. दरम्यान, बदाऊनच्या शेखूपूरचा रहिवासी असलेला रतीच्या पतीचा मामा, विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, याचे रतीच्या कुटुंबाशी जवळचे संबंध निर्माण झाले. विराजने प्रथम तिच्या पतीविरुद्ध कायदेशीर कारवाईत मदत करण्याचे आश्वासन देऊन रतीचा विश्वास जिंकला आणि नंतर तिला लग्नाची मागणी घातली, जी रतीने नाकारली.
शनिवारी, रती तिच्या आई, पिंकी देवी यांच्यासोबत, पतीविरुद्ध खटला दाखल करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी शिकोहाबाद येथील एका वकिलाकडे गेली होती. वकिलाची भेट संध्याकाळची असल्याने, ती यादव कॉलनीतील तिच्या आईची मैत्रीण, पुष्पलता हिच्या घरी थांबली. तिच्या पाठोपाठ, तो विराजही तिथे पोहोचला. तिथे त्याने रतीवर तिच्या पतीला घटस्फोट देऊन त्याच्याशी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला. जेव्हा आई आणि मुलीने स्पष्टपणे नकार दिला, तेव्हा आरोपी विराजने दीड वर्षांच्या निष्पाप आरवला टॉफी विकत घेण्याच्या बहाण्याने घरातून बाहेर नेले.
त्याने मुलाला त्यांच्या घरापासून सुमारे 50 मीटर अंतरावर नेले आणि दुपारी अडीचच्या सुमारास एका निर्जन रस्त्यावर त्याला निर्दयीपणे आठ वेळा आपटले. मुलाचा मृत्यू झाल्यावर, त्याने मृतदेह पुष्पलताच्या दारात फेकून दिला आणि तो पळून गेला. दहा मिनिटांनी जेव्हा आई दारात पोहोचली, तेव्हा मुलाचा रक्ताने माखलेला मृतदेह पाहून ती किंचाळली.