नग्न मृतदेह प्लास्टिकच्या पिशवीत भरला आणि... ऑफिसच्या HR सोबत तरुणाचे भयानक कृत्य

UP Agra Crime News : ऑफिसच्या HR सोबत अफेअर असलेल्या तरुणाचे भयानक कृत्य समोर आले आहे. या तरुणाने HR ची हत्या केली. धड शरिरापासून वेगळे करुन नग्न मृतदेह प्लास्टिकच्या पिशवीत भरला. पोलिस तपासात हत्येमागे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. उत्तर प्रदेशाचत ही घटना घडली आहे.
23 जानेवारी रोजी पहाटे 1 वाजता आग्राच्या एतमदौला पोलिस स्टेशन परिसरातील जवाहर पुलावर एका तरुणीचा शिरच्छेदित मृतदेह पोत्यात भरलेला आढळला. मिंकी शर्मा (25) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. मिंकी एका खाजगी कंपनीत एचआर मॅनेजर होती. पोलिसांनी या हत्या प्रकरणात तिच्या प्रियकराला अटक करून 24 तासांत या हत्येचा उलगडा केला. विनय राजपूत असे आरोपीचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विनय राजपूत हा एका कंपनीत कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून काम करत होता. त्याच कंपनीत मिंकी HR मॅनेजर होती. दोघेही रिलेशनशिपमध्ये होते, परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून मिंकी दुसऱ्या कोणाशी तरी बोलत होती. विनयला याचा राग येत होता. यावरुन दोघांमध्ये सतत भांडणे होत होती. विनयने भेटण्याच्या बहाण्याने मिंकीला त्याच्या ऑफिसमध्ये बोलावले, जिथे त्यांच्यात वाद झाला.
यादरम्यान विनयने मिंकीवर आठपेक्षा जास्त वेळा चाकूने वार केले. या हल्ल्यात तिचा मृत्यू झाला. विनयने मिंकीचे शीर धडापासून वेगळे केले. हत्येनंतर, विनयने मृतदेह यमुना नदीत फेकून देण्याची योजना आखली. त्याने मृतदेह एका पोत्यात भरला आणि जवाहर पुलावर नेला, परंतु पोत्याला उचलता न आल्याने तो तिथेच सोडून पळून गेला. मिंकीचे डोके, कपडे आणि मोबाईल फोन शाहदरा परिसरातील झारणा नाल्यात फेकला. 23 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजता, मिंकी तिच्या भावाच्या लग्नाची पत्रिका कुरियर करण्यासाठी जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडली. रात्री 8 वाजेपर्यंत मिंकी घरी परतली नाही तेव्हा तिच्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला.