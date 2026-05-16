/प्रायव्हेट पार्टमध्ये कानस, कवटीचे हाड तोडले, प्रेमाचा भयानक अंत; गर्भवती पत्नीसोबत...

Crime News : मन आणि डोकं हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. प्रेमविवाह केला पण त्याचा अंत इतका निष्ठुर आणि करुण होता की, प्रेमावरचा विश्वास उडून जाईल. एका नवऱ्याने आपल्या तीन महिन्याच्या गर्भवती पत्नीची अमानुष हत्या केली आहे.
छत्तीसगडमधील अंबिकापूर येथील भिथिकाला हर्रा टिकरा गावात, 23 वर्षीय हिराबाई यांची त्यांचे पती प्रदीप अगरिया यांनी निर्घृणपणे हत्या केल्याचा आरोप आहे. आरोपीने त्यांना गंभीर अवस्थेत मोटारसायकलवरून मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेले आणि अपघाताचा बनाव रचून तो फरार झाला. शवविच्छेदनातून धक्कादायक खुलासे झाले. न्यायवैद्यक तपासणीत असे दिसून आले की, मृत महिला तीन महिन्यांची गर्भवती होती आणि तिच्या शरीरावर 18 गंभीर जखमा होत्या. तिच्या गुप्तांगात एक लोखंडी फाईल घालण्यात आली होती आणि काठीने डोक्यावर प्रहार केल्याने तिची कवटी फुटली होती. तज्ञांच्या मते, या हल्ल्यात गर्भातील बाळाचाही मृत्यू झाला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी पतीचा शोध सुरू केला आहे.
14 मे 2026 रोजी, अंबिकापूरजवळच्या भिथिकाला हर्रा टिकरा गावात 23 वर्षीय हिराबाई यांची त्यांच्या पतीने निर्घृणपणे हत्या केली. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, प्रदीप अगरियाने त्यांना निर्घृणपणे मारहाण केली आणि चाकूने वार करून त्यांची हत्या केली. घटनेनंतर, आरोपीने मृतदेह मोटरसायकलच्या मागे बांधला आणि डॉक्टरांना तो एक अपघात असल्याचे सांगून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये नेला. डॉक्टरांनी महिलेला मृत घोषित केले, त्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला. कुटुंबीयांनी सांगितले की, आरोपीने हॉस्पिटलमध्ये तो एक अपघात असल्याचे सांगितले होते. संक्षिप्त शवविच्छेदन आणि न्यायवैद्यक तपासणीतून क्रूरता स्पष्टपणे उघड झाली. शवविच्छेदनानंतर पोलिसांनी मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला. आरोपी पती फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
15 मे 2026 रोजी, जेव्हा मेडिकल कॉलेजच्या न्यायवैद्यक विभागाच्या पथकाने शवविच्छेदन केले, तेव्हा डॉक्टरांनाही धक्का देणारी तथ्ये समोर आली. न्यायवैद्यक विभागाचे प्रमुख डॉ. संतु बाग यांनी सांगितले की, मृत महिला तीन महिन्यांची गर्भवती होती. शवविच्छेदनातून असे उघड झाले की, तिच्या गुप्तांगात सुमारे 27 सेंटीमीटर लांबीची लोखंडी फाईल घालण्यात आली होती. जाड लाकडी काठीने डोक्यावर मारल्यामुळे कवटीला तडा गेला होता. शरीरावर 18 ठिकाणी गंभीर जखमा होत्या. मांडीजवळील खुणा आणि इतर जखमांच्या आधारे, तज्ञांनी सांगितले की आरोपीने लोखंडी फाईल आत ढकलण्यासाठी महिलेच्या पोटावर/मांडीवर लाथ मारली असावी, ज्यामुळे गर्भातील बाळाचाही मृत्यू झाला.
मृत हिराबाई, लखनपूरच्या साकरिया गावातील रहिवासी, हिने मणिपूरच्या भिथिकाला हर्राटिकरा येथील रहिवासी प्रदीप अगरिया याच्याशी प्रेमविवाह केला होता. या जोडप्याला चार मुले आहेत, त्यापैकी दोन जुळी असून त्यांचे वय अंदाजे दीड वर्ष आहे. हिराबाई चौथ्यांदा गरोदर होत्या. कुटुंबीयांनी सांगितले की प्रदीप वारंवार आपल्या पत्नीला मारहाण करत असे आणि पूर्वी त्याने तिच्यावर कोयत्याने हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले होते. गावात त्याच्या वागणुकीबद्दल अनेक तक्रारी होत्या.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या वेळी चारही मुले घरात उपस्थित होती आणि त्यांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला, परंतु कोणताही शेजारी किंवा गावकरी मदतीला आला नाही. आरोपीने मृत महिलेला दुचाकीला बांधून रुग्णालयात नेले, त्यावेळी मुलांनी लोकांना सांगितले की त्यांच्या आईवर हल्ला झाला होता. ही माहिती माहेरच्या मंडळींपर्यंत पोहोचली आणि कुटुंबीय मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात पोहोचले, जिथे त्यांना महिलेचा मृतदेह आढळला. सुरगुजा पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत.