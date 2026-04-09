पत्नीच्या चप्पलला GPS लावून प्रियकरासोबत 'त्या' अवस्थेत पकडलं, पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत चालाल हाय वोल्टेज ड्रामा

Patna Husband-Wife News: एका पतीला आपल्या पत्नीचे कुणासोबत लैंगिक संबंध असल्याची शंका होती. यावेळी पतीने जेम्स बाँड सारखी शक्कल लढवली. यामुळे त्याने पत्नीच्या चप्पलला GPS लावलं अन् ट्रॅक केल्यावर समोर आला धक्कादायक प्रकार? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 9, 2026, 08:10 PM IST
Patna Cheater Wife:पाटणाजवळील फुलवारीशरीफ भागातील एकता नगरमधील एका 'बेवफा पत्नी'चे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. येथे एका तरुणाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या पत्नीचा रंगेलपण उघडकीस आणला तेही अगदी फिल्मी स्टाईलमध्ये. त्या तरुणाने आपल्या पत्नीला तिच्या प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि तिथेही मोठा नाट्यमय प्रसंग घडला. असे वृत्त आहे की, पतीने आपल्या पत्नीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तिच्या चपलेत गुपचूप जीपीएस बसवले होते आणि तिचा मागोवा घेत असताना, त्याने तिला तिच्या कथित प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडले.

असे म्हणतात की पतीला आपल्या पत्नीवर आधीच संशय होता, पण त्याने कोणताही गोंधळ न घालता शांतपणे तिच्या सँडल, बॅग आणि घरात जीपीएस उपकरणे बसवून परिस्थितीची योजना आखली होती. तो कामावर जाताना, आपल्या मोबाईल फोनवरून सतत तिच्या ठिकाणाचा मागोवा घेत होता. काही वेळाने, ते ठिकाण संशयास्पद वाटू लागल्याने तो अचानक घरी परतला. जेव्हा दरवाजा उघडला तेव्हा पतीला धक्काच बसला. त्याची पत्नी तिच्या प्रियकरासोबत तिथे हजर होती. यामुळे त्या ठिकाणी मोठा गोंधळ उडाला.

गोंधळ ऐकून जवळच लोक जमा झाले आणि परिस्थिती विभागली गेली. काहींनी पतीला पाठिंबा दिला, तर इतरांनी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराची बाजू घेतली. या गोंधळादरम्यान, एकमेकांना ढकलणे, रेटारेटी आणि मारामारीसुद्धा झाली. असा आरोप आहे की, पतीने रागाच्या भरात प्रियकराचे परवाना असलेले पिस्तूल आणि सोन्याची साखळी हिसकावून घेतली. माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि दोन्ही पक्षांना पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. हे नाट्य रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिले.

अखेरीस, पोलिसांच्या मनधरणीनंतर पती, पत्नी आणि प्रियकर यांच्यात तडजोड झाली. तिघांनीही कोणतीही कायदेशीर कारवाई नको असल्याचे लेखी आश्वासन दिले. यानंतर, मध्यरात्री सर्वांना सोडण्यात आले. 'जीपीएस असलेले प्रेम' (love with GPS) नावाचे हे अनोखे प्रकरण आता संपूर्ण परिसरात चर्चेचा विषय बनले आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

