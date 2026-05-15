/पायधुनी प्रकरणानंतर पुन्हा कलिंगड प्रकरण चर्चेत, एकाच कुटुंबातील 9 जण रुग्णालयात; एक चूक भोवली

Watermelon Death Case : कलिंगड प्रकरण गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. कलिंगड खाल्ल्यामुळे विषबाधा होत असल्याच समोर येत आहे. असं असताना आणखी एक बातमी समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील 11 जणांची प्रकृती अचानक बिघडली.
गोरखपूरमधील एकाच कुटुंबातील 11 जणांना अतिसार, उलट्या आणि चक्कर सारखी लक्षणे दिसून आले. यामुळे खूप गोंधळ उडाला. एकाच कुटुंबातील 11 जणांना अचानक हा त्रास झाला. यानंतर या लोकांनी काय खाल्लं याची माहिती घेतली असता. कलिंगड खाल्ल्याचं समोर आलं आहे. रात्री उशिरा उल्टी, जुलाब आणि श्वसनाचा त्रास होऊ लागला. अचानक प्रकृती बिघडल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तब्येत न सुधारल्यामुळे 9 रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या सगळ्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणाची पुढे चौकशी सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी संध्याकाळी, बेलीपर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मालव गावात एका कुटुंबाने सर्वात आधी मॅगी खाल्ली. त्यानंतर लगेचच, गावात सायकलवरून कलिंगड विकायला आलेल्या एका माणसाकडून त्यांनी कलिंगड विकत घेतले. पहाटे 3वाजण्याच्या सुमारास, घरातील सर्वांना उलट्या आणि जुलाब होऊ लागले. काहींना श्वास घेण्यासही त्रास होऊ लागल्याने कुटुंबात भीतीचं वातावरण पसरलं.
आजारी पडलेल्यांमध्ये बैजनाथ पांडे, अमरनाथ पांडे, शैल कुमारी, अंशु पांडे, पूर्णिमा पांडे, वेदांत पांडे, हन्नू पांडे, नेहा पांडे, जगदीश दुबे आणि सौरभ त्रिपाठी यांच्यासह इतर 11 जणांचा समावेश होता. त्यांना सुरुवातीला प्रथमोपचारासाठी कौदिराम येथील आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले, जिथे त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
जिल्हा रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात दाखल असलेल्या सर्व रुग्णांवर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या मते, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. अन्न विषबाधेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी आरोग्य विभागाचे पथक गावाला भेट देऊन खाद्यपदार्थांची तपासणी करेल. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले, "एकूण नऊ रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात दाखल आहेत. सर्वांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. डॉक्टरांचे एक पथक गावाला भेट देऊन तपासणी करेल आणि अहवाल तयार करेल. रुग्णालयात आणलेल्या सर्व रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. गोरखपूरच्या मालव गावातील अन्न विषबाधेच्या या प्रकरणामुळे आरोग्य विभागासाठी चिंता वाढली आहे. सध्या, सर्व रुग्ण धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे, परंतु मॅगी किंवा कलिंगड हे आजाराचे कारण होते का, हा प्रश्न तपासणी अहवाल मिळाल्यानंतरच समोर येईल.