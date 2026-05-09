/ज्या घरातून बहिणीची पाठवणी केली त्याच घरातून निघाली भावाची अंत्ययात्रा, 14 वर्षांच्या मुलाला हॉर्ट अटॅक

14 वर्षाच्या कार्तिकच्या निधनाने संपूर्ण गावात शोककळी पसरली आहे. ज्या घरातून बहिणीची पाठवणी केली त्याच घरातून 14 वर्षांच्या मुलाची अंत्ययात्रा निघाली. काळीज पिळवटून टाकणारी ही घटना आहे.
दौसा जिल्ह्यातील महवा परिसरातून नियतीच्या क्रूर थट्टेचे एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सामलेटी गावातील ज्या घराच्या अंगणातून आठ दिवसांपूर्वी मुलीची डोली निघाली होती, त्याच अंगणात शुक्रवारी १४ वर्षांच्या मुलाची अंत्ययात्रा निघाली. १४ वर्षीय कार्तिकच्या मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचे सांगितले जात असून, या घटनेने संपूर्ण परिसराला धक्का बसला आहे.
शुक्रवारी सकाळी, सामलेटी गावातील अशोक बैरवा यांच्या घरी सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होते. त्यांचा 14 वर्षांचा मुलगा, कार्तिक, जो आठवीत शिकत होता, सकाळी साधारण साडेआठच्या सुमारास उठला. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, तो पाणी पिण्यासाठी अंथरुणातून उठला होता, तेव्हाच अचानक बेशुद्ध होऊन जमिनीवर कोसळला. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने महवा जिल्हा रुग्णालयात नेले, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले.
महवा रुग्णालयाच्या डॉ. माधुरी शर्मा यांनी सांगितले की, त्या मुलाचा मृत्यू बहुधा हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असावा. रुग्णाला बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. शवविच्छेदनातून मृत्यूचे नेमके कारण कळू शकले असते, तरीही शोकाकुल कुटुंबाने ते न करताच मृतदेह घरी नेला. शुक्रवारी सकाळी डोळ्यात अश्रू आणून त्या मुलावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. ही घटना आजकाल तरुण आणि मुलांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याचा वाढता धोका अधोरेखित करते, ज्यामुळे एका निष्पाप मुलाचा जीव आणि एका कुटुंबाचा आनंद हिरावला जातो.
या घटनेतील सर्वात हृदयद्रावक बाब म्हणजे कार्तिकची मोठी बहीण, जिया, हिचे 1 मे रोजीच लग्न झाले होते. रिवाजानुसार, लग्नानंतर पहिल्यांदाच भाऊ आपल्या बहिणीला सासरहून घरी आणतो. कार्तिक शुक्रवारी दुपारी आपल्या बहिणीला आणण्यासाठी करौली येथील तोडाभीम येथे जाणार होता. तो आपल्या बहिणीला घरी आणण्यासाठी खूप उत्सुक होता, पण त्याची बहीण येण्यापूर्वीच त्याच्या भावाचा मृतदेह घरी पोहोचला.
कार्तिकचे कुटुंब आधीच नाजूक आर्थिक आणि भावनिक स्थितीत होते. त्याचे वडील, अशोक बैरवा, कर्करोगग्रस्त असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी गावात मजुरी करतात. कार्तिक हा एकुलता एक मुलगा होता आणि म्हातारपणी वडिलांचा आधार बनणार हे त्याच्या नशिबात होते. त्याची धाकटी बहीण, राधिका, सुद्धा त्याच्यासोबत शाळेत शिकत होती. या दुःखद घटनेने एका सुखी कुटुंबावर कधीही न भरून येणारी जखम केली आहे.