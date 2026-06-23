/हादरवणारी बातमी! अश्लील व्हिडीओ पाहून 12 वर्षाच्या मुलाने 9 महिन्यांच्या भाचीबरोबर केलं दृषकृत्य

उत्तर प्रदेशातील गोरखपुर जिल्ह्यात 12 वर्षांच्या मुलाने 9 महिन्याच्या भाचीवर बलात्कार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने आधी दारु पिऊन आपल्या मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ पाहिले. यानंतर त्याने बहिणी शेजारी झोपलेल्या 9 महिन्याच्या भाचीला उचलून घरा बाहेर नेलं. जवळपास 500 मीटर दूर शेतात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. एवढंच नव्हे तर त्या मुलीला तिथेच सोडून निघून गेला. आता या 9 महिन्यांच्या मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, कुटुंबियांनी तिला तात्काळ सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेले, जिथे तिची प्रकृती खालावल्याने तिला गोरखपूर वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आले. डॉक्टरांनी सांगितले की, वैद्यकीय तपासणीत मुलीवर बलात्कार झाला असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याचे म्हटले जात आहे. चौकशीदरम्यान पोलिसांना पीडितेच्या नातेवाईक असलेल्या एका 12 वर्षांच्या मुलावर संशय आला. त्यांनी सांगितले की, तीन दिवसांपूर्वी चंदीगडहून आलेल्या त्या मुलाची पोलिसांनी चौकशी केली असता, त्याने सुरुवातीला त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नंतर त्याने मुलीवर बलात्कार केल्याची कबुली दिली.
ही संपूर्ण घटना गोरखपूर जिल्ह्यातील गुलरिहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. पीडितेच्या आईने पोलिसांना सांगितले की, शुक्रवार, 19 जूनच्या रात्री ती तिच्या 9 महिन्यांच्या मुलीसोबत झोपली होती. पहाटे 2 वाजण्याच्या सुमारास जेव्हा ती जागी झाली, तेव्हा तिची मुलगी पलंगावर नव्हती. त्यानंतर कुटुंबीयांनी आजूबाजूच्या परिसरात तिचा मोठ्या प्रमाणावर शोध घेतला, पण ती सापडली नाही.
सकाळी, जेव्हा काही गावकरी शेतात गेले, तेव्हा त्यांना त्यांच्या घरापासून सुमारे 500 मीटर अंतरावर असलेल्या शेतातील एका पत्र्याच्या शेडजवळ ती मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली आढळली. ती मुलगी बेशुद्ध होती आणि तिच्या अंगावर कपडे नव्हते. हे पाहून गावकऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवले. त्यानंतर, पोलिसांनी वैद्यकीय तपासणी करून प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
पोलिसांनी जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले, लोकांची मुलाखत घेतली आणि घटनास्थळाची पाहणी केली. तपासादरम्यान पोलिसांना काही धागेदोरे सापडले. संशय आल्याने पोलिसांनी मुलीच्या मामाची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान आरोपी रडला आणि त्याने आपला गुन्हा कबूल केला. पोलिसांच्या मते, आरोपी हा मुलीचा मामा आहे.
सूत्रांनुसार, आरोपीने चौकशीदरम्यान पोलिसांना सांगितले की, शुक्रवारी रात्री दारू प्यायल्यानंतर त्याने मुलीला सोबत नेले आणि आपल्या मोबाईल फोनवर अश्लील व्हिडीओ पाहिले. सूत्रांनी सांगितले की, पोलिसांना आरोपीच्या मोबाईल फोनमध्ये 50 हून अधिक अश्लील व्हिडिओ आढळले आहेत. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (शहर विभाग) निमेश पाटील यांनी सांगितले की, मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
आरोपीने पोलिसांना सांगितले की, तो दारूच्या नशेत होता. त्याच अवस्थेत त्याने मध्यरात्री मुलीचे तिच्या आईकडून अपहरण केले आणि तिला जवळच्या शेतात नेले. तिथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर त्याने तिला एका पत्र्याच्या शेडमध्ये सोडून पळ काढला. शहर एसपी निमिश पाटील यांनी सांगितले की, मुलीला वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, मुलीची प्रकृती सामान्य आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कारवाई सुरू आहे.