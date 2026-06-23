Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /हादरवणारी बातमी! अश्लील व्हिडीओ पाहून 12 वर्षाच्या मुलाने 9 महिन्यांच्या भाचीबरोबर केलं दृषकृत्य

हादरवणारी बातमी! अश्लील व्हिडीओ पाहून 12 वर्षाच्या मुलाने 9 महिन्यांच्या भाचीबरोबर केलं दृषकृत्य

अतिशय धक्कादायक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका 12 वर्षाच्या तरुणाने पॉर्न पाहिलं आणि 9 महिन्याच्या भाचीवर केला अत्याचार. 

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 23, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:16 AM IST
हादरवणारी बातमी! अश्लील व्हिडीओ पाहून 12 वर्षाच्या मुलाने 9 महिन्यांच्या भाचीबरोबर केलं दृषकृत्य

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नरेंद्र दराडेंचा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला!
Vidhan Parishad Election6:49 PM IST
2
Operation Tiger6:35 PM IST
3
anjali damania6:16 PM IST
4
8th Pay CommissionJun 22
5
Virat KohliJun 22