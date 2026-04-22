  • वैष्णो देवी मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले 550,00,00,000 रुपयांचे चांदीचे दागिने वितळल्यावर समोर आले भयानक सत्य

वैष्णो देवी मंदिरात भक्तांच्या श्रद्धेला धक्का देणारा प्रकार समोर आला आहे. देवीला अर्पण केलेल्या 550,00,00,000 रुपयांचे चांदीचे दागिने वितळल्यावर भयानक सत्य समोर आले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 22, 2026, 05:46 PM IST
 Vaishno devi silver fraud adulterated :  लाखो भक्तांसाठी माता वैष्णो देवीची यात्रा ही केवळ एक धार्मिक यात्रा नसून श्रद्धा आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. भक्त आपल्या इच्छा घेऊन  येथे येतात वैष्णो देवीच्या दर्शनाला येतात आणि देवीला भक्तीभावाने चांदीचे दागिने अपर्ण करतात. भक्तांच्या श्रद्धेला धक्का देणारे सत्य उघडकीस आले आहे. चांदीच्या नावाखाली जे खरेदी केले जात होते, ते प्रत्यक्षात धोकादायक धातूंचे मिश्रण होते.  देवीला अर्पण केलेल्या 550,00,00,000 रुपयांचे चांदीचे दागिने वितळल्यावर हे धक्कादाय सत्य समोर आले. 
वैष्णो देवी मंदिरात अर्पण केलेल्या चांदीच्या वस्तूंबाबत नुकताच एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. सरकारी टांकसाळीने केलेल्या तपासात असे उघड झाले आहे की, मंदिर परिसरात भक्तांनी अर्पण केलेले चांदीचे दागिने आणि नाणी अस्सल नसून, ती लोह आणि विषारी कॅडमियमच्या मिश्रणातून बनवलेली होती. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला असून एक गंभीर धोकाही समोर आला आहे.  

वैष्णो देवी मंदिराच्या व्यवस्थेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या श्रीन बोर्डाने मंदिराला अर्पण केलेली सुमारे 20 टन चांदी वितळवून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारी टांकसाळीकडे पाठवली होती. मंडळाला आशा होती की या शुद्ध चांदीची किंमत अंदाजे 500 ते 550 कोटी रुपये (अंदाजे १.५ अब्ज डॉलर) असेल. मात्र, तपासाने अधिकाऱ्यांना चकित केले. शुद्ध चांदी असल्याचा दावा केलेल्या 20 टन मालापैकी केवळ 5 ते 6 टक्केच अस्सल असल्याचे आढळले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, 70 किलोच्या लॉटमध्ये केवळ 3 किलो शुद्ध चांदी सापडली. 

या चांदीमध्ये कॅडमियम आणि लोहाचे लक्षणीय प्रमाण आहे. खऱ्या चांदीचा भाव अंदाजे 2,50,000 रुपये प्रति किलो आहे, तर कॅडमियम केवळ 400-500 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) नियमांनुसार, ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये कॅडमियमच्या वापरास मनाई आहे. कॅडमियम, जो दिसायला चांदीसारखा दिसणारा एक धातू आहे. हा धातू अत्यंत विषारी आहे. कॅडमियमचा धूर कर्करोगजनक असतो. त्यामुळे हवा आणि पाणी प्रदूषित होते, आणि त्याला वितळवणे कामगारांसाठी प्राणघातक ठरू शकते.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

