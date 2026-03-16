रात्रभर चालू राहिली बाइक, घरात झोपलेल्या चौघांचा मृत्यू; 2 चिमुकल्यांचा समावेश

आंध्र प्रदेशातील चित्तूरमध्ये एकाच कुटुंबातील चार जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. दुरुस्तीनंतर रात्रभर बाईकचे इंजिन चालूच राहिले होते, असे वृत्त आहे. त्यामुळे घरात धूर पसरला होता. दरवाजे आणि खिडक्याही बंद होत्या. परिणामी, घरात झोपलेल्या एकाच कुटुंबातील चार जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. ही घटना पुंगनूरमधील त्यागराजू स्ट्रीटवर घडली.
अपघातात मृतांमध्ये पती, पत्नी आणि त्यांची दोन मुले यांचा समावेश आहे. इंडिया टुडेच्या अपूर्व जयचंद्रन यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, कुटुंबातील एक सदस्य त्याच्या बाईकचे इंजिन दुरुस्त करून परतला होता. मेकॅनिकने त्याला इंजिनचे भाग सेट करण्यासाठी काही वेळ ते चालू ठेवण्याचा सल्ला दिला. मेकॅनिकच्या सल्ल्यानुसार, त्याने रात्रभर घरी बाईक चालू ठेवली. थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी त्याने दरवाजे आणि खिडक्या देखील बंद केल्या.
रात्रभर बाईक चालू असल्याने घरात धूर भरला होता. सर्व खिडक्या आणि दरवाजे बंद होते, ज्यामुळे धूर बाहेर पडू शकला नाही. परिणामी, विषारी धूर घरात पसरला, ज्यामुळे चौघांचा गुदमरून मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कुटुंबातील कोणीही बाहेर न आल्याने ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. त्यांना चौघेही बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. डॉक्टरांना बोलावण्यात आले. प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
2012 मध्ये वर्सोवा येथील एका फ्लॅटमध्ये बेडबग्स घालवण्यासाठी पेस्ट कंट्रोल करण्यात आले होते. त्या रात्री जेवणानंतर 26 वर्षांची रिहाब आणि 25 वर्षांचा रमीझ या दोन भावंडांना विषबाधा झाली आणि त्यांचा मृत्यू झाला. तपासात असे आढळले की, घरात ॲल्युमिनियम फॉस्फाईड (Aluminium Phosphide) या प्रतिबंधित रसायनाचा वापर करण्यात आला होता.
पुणे (बिबवेवाडी): 2020 मध्ये पुण्यात एका निवृत्त बँकर दाम्पत्याचा पेस्ट कंट्रोलच्या विषारी वायूमुळे गुदमरून मृत्यू झाला. त्यांनी सकाळी पेस्ट कंट्रोल करून घर बंद केले होते आणि संध्याकाळी परतल्यावर खिडक्या बंद असल्याने साचलेल्या विषारी वायूमुळे त्यांना श्वसनाचा त्रास झाला.