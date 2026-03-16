गॅसचा तुटवडा, हॉटेल चालकांनी लावला अजब टॅक्स; बिल पाहून डोकं चक्रावेल

Gas Crisis Bill : इराण आणि इस्त्रायल युद्धामुळे जगात गॅस तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारताच्या हॉटेल व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. गॅस तुवड्यामुळे भारतातील हॉटेल चालक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. आपले नुकसान भरुन काढण्यासाठी हॉटेल चालक आता ग्राहकांवर भार टाकत असल्याचे दिसत आहे. बेंगळुरूच्या एका कॅफे अजब टॅक्स लावण्यात आला आहे. याचे बिल सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले आहे. हे बिल पाहून तुमचंही डोकं चक्रावेल.
बेंगळुरूच्या एका कॅफेमधील एक बिल सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. या कॅफेत आलेल्या ग्राहकाने दोन मिंट लिंबूपाणी ऑर्डर केले होते. मात्र, बिल पाहून ग्राहकाला धक्का बसला. या बिलात 5 टक्के गॅस क्रायसिस चार्ज जोडण्यात आला आहे. हे बिल थियो कॅफेचे असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्राहकाने 179 रुपये किंमतीचे दोन मिंट लिंबूपाण्यांचे ऑर्डर दिले होते. एकूण रक्कम 358 रुपये झाली. त्यानंतर 5 टक्के सूट 17.90 रुपये, नंतर मानक सीजीएसटी 2.5 टक्के आणि एसजीएसटी 2.5 टक्के जोडण्यात आला. परंतु सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या बिलावर अतिरिक्त 5 टक्के गॅस क्रायसिस चार्ज जवळपास 17.01 रुुपये अतिरीक्त शुल्क आकारण्यात आले. त्यानंतर राउंडिंग केल्यानंतर अंतिम बिल 374 रुपये झाले.
देशभरात अनेक ठिकाणी एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. देशभरात अनेक शहरांमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि कॅफे अडचणीत आले आहेत. बेंगळुरूच्या अनेक भागात व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा देखील विस्कळीत झाला आहे. ज्यामुळे काही हॉटेल्स आणि कॅफे ग्राहकांकडून वेगळा गॅस शुल्क आकारत आहेत. मात्र, या ग्राहकाने लिंबू पाणी ऑर्डर केले होते. लिंबी पाणी बनवण्यासाठी गॅसचता वापर होत नाही. लिंबू पाण्यावर गॅस क्रायसिस चार्ज आकारल्याने ग्राहक संतापला आहे.
या संतापलेल्या ग्राहकाने सोशल मिडियावर हे बिल शेअर केले. बेंगळुरू आणि चेन्नईमधील काही रेस्टॉरंट्सनी बिलात गॅसशी संबंधित शुल्क जोडले आहे, जसे की एका ठिकाणी 30 रुपये शुल्क आकरले जात आहे. सोशल मीडियावर या बिलाची मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवली जात आहे. या बिलाच्या फोटोवर नेटकरी कमेंट करत आहेत. अनेकांनी लिंबू पाण्यावर गॅस शुल्क आकारणाऱ्या कॅफेची खिल्ली उडवली आहे. अनेकांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धत म्हटले आहे. असे शुल्क अनिवार्य केल्यास 50,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो असे अनेकांनी कमेंटमध्ये म्हंटले आहे.