English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • कपल बाथरुममध्ये...; मास्टर की ने दार उघडून स्टाफ रुममध्ये आला अन्...5 स्टार हॉटेलमधील धक्कादायक प्रकार

कपल बाथरुममध्ये...; मास्टर की ने दार उघडून स्टाफ रुममध्ये आला अन्...5 स्टार हॉटेलमधील धक्कादायक प्रकार

Udaipur Leela Hotel privacy Case: कर्मचाऱ्यांच्या कृतीमुळे संतप्त झालेल्या महिलेने ग्राहक न्यायालयात हॉटेलविरुद्ध याचिका दाखल केली. आता, या घटनेला गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे सांगत न्यायालयाने लीला पॅलेस हॉटेलला महिलेला 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आणि खोलीचे भाडे व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 10, 2026, 06:01 PM IST
कपल बाथरुममध्ये...; मास्टर की ने दार उघडून स्टाफ रुममध्ये आला अन्...5 स्टार हॉटेलमधील धक्कादायक प्रकार

एका कर्मचाऱ्याच्या कृतीमुळे संतप्त झालेल्या महिलेने ग्राहक न्यायालयात हॉटेलविरुद्ध याचिका दाखल केली. या घटनेला गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे सांगत न्यायालयाने लीला पॅलेस हॉटेलला तिला १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आणि खोलीचे भाडे व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले.

Add Zee News as a Preferred Source

उदयपूरमधील सर्वात प्रसिद्ध लक्झरी हॉटेल, लीला पॅलेसवर तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याबद्दल ग्राहक न्यायालयाने १० लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. हा खटला लीला पॅलेसमध्ये खोली बुक करणाऱ्या एका महिलेशी संबंधित आहे. पतीसोबत वॉशरूममध्ये असताना एका हाऊसकीपिंग स्टाफ सदस्याने मास्टर की वापरून तिच्या परवानगीशिवाय हॉटेलच्या खोलीत प्रवेश केल्याचे वृत्त आहे.

कर्मचाऱ्याच्या कृतीमुळे नाराज झालेल्या महिलेने ग्राहक न्यायालयात हॉटेलविरुद्ध याचिका दाखल केली. आता, या प्रकरणाला गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे ठरवत न्यायालयाने लीला पॅलेस हॉटेलला महिलेला १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आणि खोलीचे भाडे व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हा निर्णय चेन्नई (उत्तर) जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, तक्रारदार, जी चेन्नईची रहिवासी आणि व्यवसायाने वकील आहे, तिने २६ जानेवारी २०२५ रोजी हॉटेलमध्ये लेक व्ह्यू रूम ५५,५०० रुपयांना बुक केली होती. महिलेने आरोप केला की ती आणि तिचा पती वॉशरूममध्ये असताना, एक हाऊसकीपिंग कर्मचारी मास्टर की वापरून त्यांच्या खोलीत प्रवेश केला. तिने सांगितले की वॉशरूमचा दरवाजा तुटलेला असल्याने तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन झाले. या घटनेमुळे तिला मानसिक त्रासही झाला.

महिलेने आरोप केला की जेव्हा तिने हॉटेलमध्ये तक्रार केली तेव्हा त्यांनी कोणतेही चुकीचे काम नाकारले आणि सांगितले की कर्मचारी हॉटेलच्या स्थापित नियमांनुसार वागले. हॉटेलने म्हटले की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दाराची बेल वाजवण्याचे, त्यांचे नाव सांगण्याचे आणि जर प्रतिसाद मिळाला नाही तर आत जाण्यापूर्वी एक क्षण थांबण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

हॉटेलने दावा केला की दारावर "व्यत्यय आणू नका" असे कोणतेही चिन्ह नव्हते आणि गेट डबल-लॉक केलेले नव्हते. वृत्तानुसार, जेव्हा कर्मचाऱ्यांना बाथरूम वापरल्याचे आढळले तेव्हा ते लगेच निघून गेले. हॉटेलने नंतर माफीनामा पत्र दिले.

न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला. योग्य पडताळणीशिवाय कर्मचाऱ्यांना मास्टर की वापरून आत प्रवेश देणे ही गंभीर चूक असल्याचे आढळून आले. जरी कर्मचाऱ्यांना आतून कोणताही आवाज ऐकू आला नसला तरी त्यांनी मास्टर की वापरणे टाळायला हवे होते. पाहुणे अजूनही खोलीत आहे का याची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी रिसेप्शन डेस्कला फोन करायला हवा होता.

हॉटेलच्या स्वतःच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की बेल वाजवल्यानंतर लगेचच कर्मचारी मास्टर की वापरून खोलीत प्रवेश करतात. असा प्रवेश अनुचित आणि असुरक्षित आहे, विशेषतः जेव्हा कोणी खोलीत असते. ग्राहक न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर हॉटेल व्यवस्थापनाने नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले असते तर ही घटना टाळता आली असती.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
LeelaLeela PalaceLeela Palace UdaipurLeela Palace Udaipur weddingguest privacy

इतर बातम्या

श्रेयस अय्यरने कुत्र्याला गोंजारण्यासाठी हात पुढे केला अन्...

स्पोर्ट्स