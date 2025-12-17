English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
देशभरातील 7.7 लाख घरांना आले शून्य वीज बिल; कसं झालं शक्य? आताच जाणून घ्या!

Zero Electricity Bills:केंद्र सरकारने स्वच्छ आणि स्वस्त वीज पुरवठा वाढवण्यासाठी "पंतप्रधान सूर्य घर: मोफत वीज योजना" सुरू केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 06:27 PM IST
देशभरातील 7.7 लाख घरांना आले शून्य वीज बिल; कसं झालं शक्य? आताच जाणून घ्या!
पीएम सूर्य घर योजना

Zero Electricity Bills: हल्ली आपल्या आजुबाजूला जास्त वीज बिल आल्याच्या तक्रारी कानावर ऐकू येत आहे. खासकरुन ज्यांनी नवीन मीटर लावलेयत त्यांना या अडचणींना सामोरे जावे लागतंय. जास्त वापर नसला तरी नेहमीपेक्षा दुप्पट वीज बील येतंय. यामुळे नागरिक खूपच त्रस्त झाले आहेत. पण भारतातील काही घरांना शून्य रुपये वीज बिल आलंय असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर यावर विश्वास बसेल का? हे शक्य झालंय. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

केंद्र सरकारने स्वच्छ आणि स्वस्त वीज पुरवठा वाढवण्यासाठी "पंतप्रधान सूर्य घर: मोफत वीज योजना" सुरू केलीय. या योजनेत सामान्य कुटुंबांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल लावून त्यांना स्वतःची वीज तयार करता येईल, ज्यामुळे वीज बिल कमी होईल किंवा पूर्णपणे संपेल. फेब्रुवारी 2024 मध्ये 75 हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या बजेटसह ही योजना सुरू झाली. 2026-27 पर्यंत एक कोटी घरांवर सौर यंत्रणा बसवण्याचे मोठे उद्दिष्ट आहे. यातून लाखो लोकांना वीज खर्चातून मुक्ती मिळणार आहे.

किती कुटुंबांना लाभ?

9 डिसेंबर 2025 पर्यंत देशात जवळपास 19.45 लाख छतावर सौर यंत्रणा बसवल्या गेल्या आहेत. याचा फायदा सुमारे 24.35 लाख कुटुंबांना झालाय. ही कुटुंबे आता आपली वीज स्वतः बनवतात, ज्यामुळे पारंपरिक विजेवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली, ज्यामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढलीय.

शून्य वीज बिलाची मोठी मदत

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सुमारे 7.71 लाख कुटुंबांना आता वीज बिल पूर्णपणे शून्य येतय. म्हणजे ही घरेदारे दरमहा वीज बिल भरत नाहीत. हे विशेषतः मध्यम आणि कमी उत्पन्नाच्या परिवारांसाठी खूप मोठा दिलासा आहे, कारण वीज खर्च घराच्या बजेटवर मोठा भार टाकत असते. सौर पॅनेलमुळे तयार होणारी वीज वापरून आणि अतिरिक्त वीज ग्रिडला देऊन हे शक्य झाले आहे.

सरकारची आर्थिक साथ 

सौर पॅनेल लावणे सोपे व्हावे म्हणून सरकार थेट अनुदान देत आहे. आतापर्यंत 13 हजार 926 कोटी रुपये अनुदान वाटप झाले आहे. ज्यांना एकरकमी पैसे देणे कठीण आहे, त्यांच्यासाठी बँकांकडून स्वस्त कर्ज मिळते. आतापर्यंत 8.30 लाखांहून अधिक कर्ज मंजूर झाले आहेत. एवढंच नव्हे तर ही योजना पर्यावरणासाठीही चांगली आहे, कारण सौर ऊर्जेमुळे कोळशासारख्या प्रदूषक इंधनांची गरज कमी होते, कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि हवामान बदलाशी लढण्यास मदत होते. असे याचे अनेक फायदे आहेत.

पीएम-कुसुम योजना 

या योजनेशी जोडलेली पीएम-कुसुम योजना शेतकऱ्यांना सौर पंप आणि संयंत्रे देऊन मजबूत करत आहे. आतापर्यंत 20 लाखांहून अधिक शेतकरी लाभार्थी झाले असून, ते सिंचनासाठी वीज वापरतात आणि अतिरिक्त वीज विकून कमाई करतात. एकूणच, पंतप्रधान सूर्य घर योजना लाखो लोकांना स्वस्त किंवा मोफत वीज देत आहे, पर्यावरण सुरक्षित करत आहे आणि भारताला सौर ऊर्जेत जगात आघाडीवर नेण्याचे काम करत आहे. येत्या वर्षांत हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास देश ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

