English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ट्रेनमध्ये फक्त एक साखळी ओढली की संपूर्ण ट्रेन कशी काय थांबते? सिस्टीमबद्दल जाणून वाटेल आश्चर्य

Chain Pulling  in Train: रेल्वेच्या डब्यांमध्ये बसवलेली साखळी पुलिंग सिस्टीम आपत्कालीन परिस्थितीत खूप प्रभावी आहे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी बसवली जाते. पण ती काम कशी करते याबद्दल जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 18, 2025, 02:16 PM IST
ट्रेनमध्ये फक्त एक साखळी ओढली की संपूर्ण ट्रेन कशी काय थांबते? सिस्टीमबद्दल जाणून वाटेल आश्चर्य

How a Single Chain Can Stop a Whole Train? : भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक यंत्रणा बसवलेल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात परिचित म्हणजे इमर्जन्सी साखळी पुलिंग सिस्टम. आपण नेहमी पाहतो की डब्यांमध्ये खिडकीजवळ एक लोखंडी साखळी लटकलेली असते. या साखळीचे अनेक नियमही आहेत. फक्त आणि फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत आपण याचा वापर केला जातो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की प्रवासी ती साखळी ओढतात आणि पूर्ण ट्रेन थांबते. पण नेमकं हे कसं होतं? यामागे काय सिस्टीम आहे? 

Add Zee News as a Preferred Source

साखळी जोडलेली यंत्रणा

प्रत्येक डब्यातील साखळी ही ब्रेक पाइप नावाच्या मुख्य पाईपशी जोडलेली असते. हा ब्रेक पाइप संपूर्ण ट्रेनच्या सर्व डब्यांना आणि इंजिनला जोडतो. यामधून नेहमी हवेचा दाब (air pressure) कायम ठेवला जातो. हाच दाब ब्रेकिंग सिस्टीमला नियंत्रित करतो.

साखळी ओढली की काय घडतं?

  • जेव्हा प्रवासी साखळी ओढतो, तेव्हा ती एका वाल्व्हशी जोडलेली असते. साखळी ओढल्यावर वाल्व्ह उघडतो आणि ब्रेक पाइपमधील हवा बाहेर पडते.
  • हवा निघून गेल्यावर पाइपमधील एअर प्रेशर अचानक कमी होतो.
  • इंजिन ड्रायव्हरला लगेचच प्रेशर कमी झाल्याचा सिग्नल मिळतो.
  • दाब कमी होताच ऑटोमॅटिक पद्धतीने ट्रेनच्या सर्व चाकांवर एअर ब्रेक्स सक्रिय होतात.
  • त्यामुळे पूर्ण ट्रेन थांबते.

सुरक्षिततेसाठी खास डिझाईन

रेल्वे ब्रेकिंग सिस्टम अशी डिझाईन केलेली आहे की, जर दाब कमी झाला तर ब्रेक आपोआप लागू होतात. म्हणजेच कुठे गळती झाली, पाईप तुटला किंवा साखळी ओढली गेली, तरीही ट्रेन आपोआप थांबते. ही यंत्रणा फेल-सेफ मेकॅनिझम म्हणून ओळखली जाते.

गैरवापर थांबवण्यासाठी नियम

बर्‍याच वेळा प्रवासी विनाकारण साखळी ओढतात. यामुळे ट्रेन उशिरा पोहोचते आणि प्रवासात अडथळा येतो. म्हणूनच रेलगाड्यांमध्ये साखळी ओढणं फक्त आपत्कालीन परिस्थितीतच परवानगी आहे. चुकीच्या वापरासाठी भारतीय रेल्वे कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

कुठल्या वेळी वापरली जाते?

प्रवासी अचानक आजारी पडल्यास

डब्यात आग लागल्यास

एखादा प्रवासी चुकून खाली पडल्यास

गंभीर अपघात टाळण्यासाठी त्वरित ट्रेन थांबवायची असल्यास

फक्त एक साखळी ओढली की ट्रेन थांबते, यामागे एअर प्रेशर आणि ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टमचा वैज्ञानिक मेकॅनिझम आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेली ही यंत्रणा खरी तर जीवन वाचवणारी ठरते. मात्र तिचा चुकीचा वापर टाळणे हे प्रत्येक प्रवाशाचे कर्तव्य आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
trainsystemgkDo You Know

इतर बातम्या

राज कुंद्राने घेतली नवी नावं; कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात बिपाश...

मनोरंजन