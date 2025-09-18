ट्रेनमध्ये फक्त एक साखळी ओढली की संपूर्ण ट्रेन कशी काय थांबते? सिस्टीमबद्दल जाणून वाटेल आश्चर्य

How a Single Chain Can Stop a Whole Train? : भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक यंत्रणा बसवलेल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात परिचित म्हणजे इमर्जन्सी साखळी पुलिंग सिस्टम. आपण नेहमी पाहतो की डब्यांमध्ये खिडकीजवळ एक लोखंडी साखळी लटकलेली असते. या साखळीचे अनेक नियमही आहेत. फक्त आणि फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत आपण याचा वापर केला जातो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की प्रवासी ती साखळी ओढतात आणि पूर्ण ट्रेन थांबते. पण नेमकं हे कसं होतं? यामागे काय सिस्टीम आहे?
प्रत्येक डब्यातील साखळी ही ब्रेक पाइप नावाच्या मुख्य पाईपशी जोडलेली असते. हा ब्रेक पाइप संपूर्ण ट्रेनच्या सर्व डब्यांना आणि इंजिनला जोडतो. यामधून नेहमी हवेचा दाब (air pressure) कायम ठेवला जातो. हाच दाब ब्रेकिंग सिस्टीमला नियंत्रित करतो.
रेल्वे ब्रेकिंग सिस्टम अशी डिझाईन केलेली आहे की, जर दाब कमी झाला तर ब्रेक आपोआप लागू होतात. म्हणजेच कुठे गळती झाली, पाईप तुटला किंवा साखळी ओढली गेली, तरीही ट्रेन आपोआप थांबते. ही यंत्रणा फेल-सेफ मेकॅनिझम म्हणून ओळखली जाते.
बर्याच वेळा प्रवासी विनाकारण साखळी ओढतात. यामुळे ट्रेन उशिरा पोहोचते आणि प्रवासात अडथळा येतो. म्हणूनच रेलगाड्यांमध्ये साखळी ओढणं फक्त आपत्कालीन परिस्थितीतच परवानगी आहे. चुकीच्या वापरासाठी भारतीय रेल्वे कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
प्रवासी अचानक आजारी पडल्यास
डब्यात आग लागल्यास
एखादा प्रवासी चुकून खाली पडल्यास
गंभीर अपघात टाळण्यासाठी त्वरित ट्रेन थांबवायची असल्यास
फक्त एक साखळी ओढली की ट्रेन थांबते, यामागे एअर प्रेशर आणि ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टमचा वैज्ञानिक मेकॅनिझम आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेली ही यंत्रणा खरी तर जीवन वाचवणारी ठरते. मात्र तिचा चुकीचा वापर टाळणे हे प्रत्येक प्रवाशाचे कर्तव्य आहे.