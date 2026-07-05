/₹25 हजारांवरून थेट ₹1 लाखांवर गेला पगार; AI न करताही कसं बदललं आयुष्य; कर्मचाऱ्याने पोस्टमध्ये सांगितलं सिक्रेट!

सध्या शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय, ऑनलाइन कोर्स आणि मोफत शिक्षणाची साधने मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लोकांचा कल हा एआय शिकून करियर करण्याकडे आहे. यात शिक्षण उपलब्ध असतानाही उच्च शिक्षणाचे महत्त्व कमी झालेले नाही, असा अनुभव Oracle कंपनीचे माजी कर्मचारी प्रदीप कन्नन यांनी मांडलाय. त्यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये एक सिक्रेट शेअर केलंय. MBA ही केवळ पदवी नव्हती, तर त्यांच्या संपूर्ण करिअरला नवी दिशा देणारा टप्पा ठरला. त्यांच्या मते, व्यवस्थापन शिक्षणामुळे त्यांना केवळ अधिक पगार मिळाला नाही, तर मोठे निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वासही मिळाला.
MBA करण्यापूर्वी त्यांचा मासिक पगार सुमारे ₹25 हजार होता. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या करिअरमध्ये मोठी झेप मिळाली आणि त्यांचा पगार थेट ₹1 लाखांपर्यंत पोहोचला, असे प्रदीप कन्नन यांनी सांगितले. मात्र हा बदल केवळ आर्थिक नव्हता. व्यवस्थापनाचे ज्ञान, व्यावसायिक दृष्टीकोन आणि नेतृत्व कौशल्य यामुळे त्यांना करिअरमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
MBA नंतर काही वर्षे कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केल्यानंतर प्रदीप कन्नन यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 'The Falooda Shop' या ब्रँडची स्थापना केली. आज हा व्यवसाय कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यांच्या मते, व्यवसाय उभारण्यासाठी लागणारे नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन, मार्केटिंग आणि नेतृत्व या सर्व बाबी MBA मुळे शिकता आल्या. त्यामुळे उद्योजकतेचा मार्ग अधिक आत्मविश्वासाने स्वीकारता आला.
प्रदीप कन्नन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये AI, YouTube आणि पॉडकास्ट यांचा उल्लेख करत सांगितले की, आज अनेक गोष्टी ऑनलाइन शिकता येतात. मात्र, त्यांनी 2010 च्या काळाची आठवण करून दिली, जेव्हा अशा सुविधा सहज उपलब्ध नव्हत्या. त्यांच्या मते, व्यवस्थापन संस्थेत मिळणारे प्रत्यक्ष शिक्षण, सहाध्यायांशी संवाद, प्रकल्पांमधील सहभाग, नेटवर्किंग आणि अनुभवी प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन याला कोणताही ऑनलाइन पर्याय पूर्णपणे पर्याय ठरू शकत नाही.
प्रदीप कन्नन यांच्या अनुभवाने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी AI च्या युगात महागडे MBA शिक्षण आवश्यक नसल्याचे मत व्यक्त केले, तर अनेकांनी योग्य संस्थेतून केलेले MBA आजही करिअरमध्ये मोठा बदल घडवू शकते, असे मत मांडले. तज्ज्ञांच्या मते, पदवीपेक्षा व्यक्तीची कौशल्ये, अनुभव आणि त्या ज्ञानाचा वापर करण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची असते.
MBA हा प्रत्येकासाठी आवश्यक पर्याय नाही. मात्र, व्यवस्थापन, नेतृत्व, उद्योजकता किंवा वरिष्ठ पदांवर काम करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो, असे करिअर तज्ज्ञ सांगतात. प्रवेश घेण्यापूर्वी संस्थेची गुणवत्ता, अभ्यासक्रम, प्लेसमेंट, शुल्क, उद्योगाशी असलेले संबंध आणि स्वतःची करिअर उद्दिष्टे यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ पदवी मिळवण्यासाठी नव्हे, तर कौशल्यविकास आणि दीर्घकालीन करिअर घडवण्यासाठी MBA कडे पाहणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.