  • Agnimitra Paul: बंगालमध्ये भाजपची एकमेव महिला CM पदाची उमेदवार, फॅशन डिझायनर कशी बनली नेता? कोट्यवधीची मालकीण!

Agnimitra Paul Career: इच्छाशक्ती असेल तर व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्तीही राजकारणात यशस्वी होऊन जनसेवेचे सर्वोच्च पद भूषवू शकते हे अग्निमित्रा पॉल यांनी सिद्ध केले आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 6, 2026, 06:47 PM IST
अग्निमित्रा पॉल

Agnimitra Paul Political Career: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या एका नावाचा मोठा दबदबा निर्माण झाला आहे, ते नाव म्हणजे 'अग्निमित्रा पॉल'. एकेकाळी श्रीदेवी आणि मिथुन चक्रवर्तींसारख्या दिग्गज कलाकारांसाठी कपडे डिझाइन करणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या फॅशन डिझायनर आज बंगाल भाजपचा सर्वात मोठा महिला चेहरा म्हणून समोर आल्या आहेत. 15 वर्षांच्या ममता बॅनर्जींच्या सत्तेला सुरुंग लावणाऱ्या भाजपच्या विजयानंतर, आता मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रबळ दावेदारांमध्ये अग्निमित्रा यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जात आहे. फॅशन डिझायनर कशी बनली नेता? याबद्दल जाणून घेऊया.

फॅशन डिझायनर ते लोकनेता

अग्निमित्रा पॉल यांचा जन्म 25 नोव्हेंबर 1974 रोजी आसनसोलमध्ये एका सुशिक्षित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील डॉक्टर अशोक रॉय हे प्रसिद्ध वैद्य होते. विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर त्यांनी फॅशन डिझायनिंगमध्ये रस घेतला आणि त्यात यश मिळवले. 'INGA' हा स्वतःचा ब्रँड स्थापन करून त्यांनी बॉलीवूडमधील काजोल, ईशा देओल आणि श्रीदेवी यांच्यासाठी डिझाइनिंग केले. मात्र, ग्लॅमरच्या जगात यश मिळवूनही जमिनीवर लोकांसाठी काम करण्याची त्यांची जिद्द त्यांना राजकारणाकडे घेऊन आली.

कसा झाला राजकीय उदय?

2019 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अग्निमित्रा यांनी मागे वळून पाहिले नाही. त्यांची आक्रमक शैली आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे त्यांना लवकरच पश्चिम बंगाल भाजप महिला मोर्चाचे अध्यक्षपद मिळाले. त्यांनी केवळ एसी कार्यालयात न बसता रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. विशेषतः संदेशखाली प्रकरण असो किंवा महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा, त्यांनी ममता सरकारला सळो की पळो करून सोडले. यामुळेच पक्षात त्यांचे वजन झपाट्याने वाढले.

सायोनी घोषचा पराभव 

2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत अग्निमित्रा यांनी आसनसोल दक्षिण मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसच्या लोकप्रिय उमेदवार सायोनी घोष यांचा पराभव करून आपली ताकद सिद्ध केली. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी स्वतःला 'भूमीपुत्री' म्हणून सादर केले, जे मतदारांना भावले. जरी त्यांनी नंतर काही निवडणुकांत पराभव पाहिला असला, तरी 2026 च्या निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा एकदा मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.

मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रबळ दावेदारी का?

बंगालमध्ये भाजपकडे सुवेंदु अधिकारी आणि दिलीप घोष यांच्यासारखे दिग्गज नेते असले तरी, 'महिला मुख्यमंत्री' म्हणून अग्निमित्रा पॉल यांचे नाव चर्चेत आहे. ममता बॅनर्जींच्या महिला व्होट बँक मध्ये खिंडार पाडण्यासाठी भाजपला एका निडर महिला नेत्याची गरज आहे. अग्निमित्रा यांचे स्वच्छ चारित्र्य, व्यावसायिक पार्श्वभूमी आणि मध्यमवर्गीय मतदारांशी असलेला संपर्क यामुळे त्यांचे पारडे जड मानले जात आहे.

कोट्यवधींची मालमत्ता

2026 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, अग्निमित्रा पॉल यांची एकूण संपत्ती सुमारे 3.9 कोटी रुपये आहे. यामध्ये 2.6 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि 1.3 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. एका यशस्वी फॅशन डिझायनरपासून सुरू झालेला हा प्रवास आर्थिकदृष्ट्याही तितकाच सक्षम असल्याचे दिसून येते. त्यांच्यावर सुमारे 1.2 कोटी रुपयांचे कर्जही आहे.

बंगालच्या 'महिला शक्ती'चा नवा चेहरा

भाजपने अग्निमित्रा यांना केवळ एक उमेदवार म्हणून नाही, तर 'बंगालच्या महिला शक्ती'चा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट केले आहे. महिलांवरील अत्याचार, भ्रष्टाचार आणि औद्योगिक मागासलेपण या मुद्द्यांवर त्या सातत्याने आक्रमक राहिल्या आहेत. ममता बॅनर्जींच्या 'ब्रँड'ला टक्कर देऊ शकणारा प्रति-ब्रँड म्हणून भाजपने त्यांच्याकडे पाहिले आहे.

भविष्यात काय आव्हाने?

जर अग्निमित्रा पॉल मुख्यमंत्री झाल्या, तर त्यांच्यासमोर बंगालच्या कोलमडलेल्या उद्योगांना पुन्हा उभारी देणे आणि कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्याचे मोठे आव्हान असेल.2026 च्या निर्णायक विजयानंतर भाजपने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, कार्यकर्त्यांमध्ये अग्निमित्रा यांच्या नावाचा उत्साह दिसून येत आहे. फॅशनच्या रॅम्पवरून विधानसभेच्या पायऱ्यांपर्यंतचा त्यांचा हा प्रवास खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी ठरत आहे.

