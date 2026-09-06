/11 दिवस मलब्याखाली... मृत्यू समजून कुटुंबाकडून अंत्यविधीची तयारी; महिलेचा कसा वाचला जीव? अंगावर काटा आणणारी कहाणी!

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरानंतर बचावकार्य सुरू असतानाच एक आश्चर्यकारक घटना समोर आली आहे. नुवाकोट जिल्ह्यातील बेत्रावती परिसरात पुराच्या मलब्याखाली अडकलेल्या चंडिका श्रेष्ठ यांना तब्बल 11व्या दिवशी जिवंत बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले. घराचा मोठा भाग चिखल आणि मलब्याखाली गाडला गेला असतानाही त्या जिवंत असल्याचे आढळून आले. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नुवाकोटमधील बेत्रावती भागाला भीषण पुराचा फटका बसला. पुराच्या वेगवान पाण्याने घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. चंडिका श्रेष्ठ ज्या घरात होत्या, त्या घराचा मोठा भाग चिखल, दगड आणि मलब्याखाली दबला. बचाव पथकाच्या माहितीनुसार, घराचा काही भाग पुराच्या प्रवाहासोबत सरकलाही होता. त्यामुळे आत कोणी जिवंत असण्याची शक्यता अत्यंत कमी मानली जात होती.
बचावकार्यादरम्यान सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान परिसरातील मलबा हटवत होते. त्याचवेळी त्यांना एका घरातून हलका आवाज ऐकू आला. सुरुवातीला हा आवाज नेमका कुठून येत आहे, हे समजत नव्हते. मात्र जवानांनी शोध सुरू ठेवला आणि आवाज मलब्याखाली अडकलेल्या चंडिका यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर बचावकार्याला अचानक वेग देण्यात आला.
सशस्त्र पोलीस दलाच्या पथकाने हाताने आणि उपलब्ध साधनांच्या मदतीने चिखल-मलबा हटवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर घराच्या वरच्या भागातून आत प्रवेश करण्याचा मार्ग तयार करण्यात आला. चंडिका यांना मलब्यात अडकलेल्या अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले. त्या बेशुद्ध किंवा अर्धवट शुद्धीच्या अवस्थेत असल्याची माहिती बचाव पथकाने दिली.
सुटकेनंतर चंडिका यांना प्राथमिक उपचार आणि आवश्यक वैद्यकीय मदत देण्यात आली. त्यानंतर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने त्यांना त्रिशुली येथील नेपाळी लष्कराच्या रुग्णालयीन सुविधेत नेण्यात आले. पुढील उपचारांसाठी त्यांना काठमांडूला हलवण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीवर डॉक्टर लक्ष ठेवून आहेत.
चंडिका यांचा दीर्घकाळ काहीही ठावठिकाणा लागत नसल्याने कुटुंबीयांची आशा जवळपास संपली होती. काही वृत्तांनुसार, अनेक दिवस शोध घेतल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे गृहीत धरले होते. मात्र, 11व्या दिवशी त्या जिवंत सापडल्याची बातमी मिळताच कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आणि त्यानंतर आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.
चंडिका यांच्या सुटकेसोबतच नेपाळमध्ये आणखी एका बचाव मोहिमेला यश आले. अपर त्रिशुली-१ जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात अडकलेल्या एका चिनी नागरिकालाही जिवंत बाहेर काढण्यात आले. याआधी त्रिशुली-3ए प्रकल्पातील दोन नेपाळी कामगारांचीही सुटका झाली होती. त्यामुळे मलबा आणि बोगद्यांमध्ये अजूनही जिवंत व्यक्ती सापडण्याची आशा वाढली आहे.
26 ऑगस्टला आलेल्या भीषण पुरामुळे नेपाळच्या विविध भागांत मोठी जीवितहानी आणि विध्वंस झाला. 5 सप्टेंबरपर्यंत नेपाळमध्ये 1344 मृतदेह सापडल्याचे आणि सुमारे 5 हजार जण बेपत्ता असल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत 11 दिवस मलब्याखाली अडकलेल्या चंडिका श्रेष्ठ यांची सुटका ही बचाव पथकांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे.