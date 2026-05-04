  • पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा 15 वर्षांचा अभेद्य गड कसा ढासळला? आश्चर्यचकीत करणारी 7 कारणे!

West bangal Result: बंगालमधील बदलत्या हवेमागे केवळ भाजपची वाढती शक्ती नसून, तृणमूलची अंतर्गत पोखरलेली यंत्रणाही तितकीच कारणीभूत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 4, 2026, 12:39 PM IST
West bangal Result: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात गेल्या दशकभरापासून एकहाती सत्ता गाजवणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) समोर सध्या आव्हानांचे डोंगर उभे राहिले आहेत. एकेकाळी 'मां, माटी, मानुष'च्या घोषणा देत डाव्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करणाऱ्या ममता दीदींची पकड आता सैल होताना दिसत आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंगालमधील बदलत्या हवेमागे केवळ भाजपची वाढती शक्ती नसून, तृणमूलची अंतर्गत पोखरलेली यंत्रणाही तितकीच कारणीभूत आहे.तृणमूल काँग्रेसचा जनाधार कमी होण्याची प्रमुख ७ कारणे जाणून घेऊया

बाहेर आली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे 

तृणमूल काँग्रेससमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे पक्षाच्या नेत्यांवर लागलेले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप. शिक्षक भरती घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि रेशन घोटाळ्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली आहे. तळागाळातील कार्यकर्त्यांकडून सर्वसामान्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या 'कट मनी'मुळे (कामाच्या बदल्यात कमिशन) ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये प्रचंड संताप आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला पैसे द्यावे लागणे, ही बाब ममता बॅनर्जींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लावत आहे.

संदेशखळी प्रकरण आणि महिला सुरक्षेचा प्रश्न

ममता बॅनर्जींची मोठी शक्ती 'महिला मतदार' मानली जाते. मात्र, संदेशखळी सारख्या घटनांमुळे या शक्तीला तडे गेले आहेत. स्थानिक तृणमूल नेत्यांकडून महिलांचे होणारे शोषण आणि जमिनी बळकावण्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर, महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ज्या महिलांनी 2011 मध्ये ममतांना सत्तेवर बसवले, त्याच महिला आता रस्त्यावर उतरून विरोध करताना दिसत आहेत.

घराणेशाहीचा आरोप

पक्षात ममता बॅनर्जींनंतर त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी ज्या पद्धतीने सर्वेसर्वा बनत आहेत, त्यावरून जुन्या फळीतील नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. पक्षात केवळ घराणेशाहीला महत्त्व दिले जात असल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. यामुळे अनेक निष्ठावान नेते पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन इतर पर्यायांचा विचार करत आहेत, ज्याचा थेट फटका पक्ष संघटनेला बसत आहे.

अल्पसंख्याक मतांचे ध्रुवीकरण

बंगालमध्ये मुस्लीम मतपेढी ही तृणमूलची हक्काची व्होट बँक राहिली आहे. मात्र, आता तिथेही समीकरणे बदलत आहेत. 'इंडियन सेक्युलर फ्रंट' (ISF) सारख्या पक्षांच्या उदयामुळे आणि काँग्रेस-डाव्यांच्या आघाडीमुळे मुस्लीम मतांचे विभाजन होत आहे. दुसरीकडे, भाजपकडून होणाऱ्या तीव्र हिंदुत्वाच्या प्रचारामुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊन ती मते तृणमूलपासून दुरावत आहेत.

नोकरशाही आणि प्रशासनावरची पकड सैल

बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे राजकीय प्रभावाखाली असल्याचे चित्र आहे. कनिष्ठ स्तरावरील नोकरशाहीत आलेली शिथिलता आणि पोलीस यंत्रणेचा राजकीय वापर यामुळे सामान्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी प्रलंबित राहत आहेत. आरजी कर मेडिकल कॉलेज सारख्या घटनांमध्ये प्रशासकीय हलगर्जीपणा समोर आल्याने मध्यमवर्गीय आणि सुशिक्षित वर्ग ममता सरकारवर प्रचंड नाराज आहे.

'सिंडिकेट' राज आणि उद्योगांचा अभाव

बंगालमध्ये आजही मोठे उद्योग येण्यास कचरत आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील 'सिंडिकेट' राज. बांधकाम साहित्यापासून ते वाहतुकीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत तृणमूलशी संबंधित टोळ्यांचे वर्चस्व आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत आणि राज्यातील तरुण रोजगारासाठी परराज्यात स्थलांतर करत आहेत. ही बेरोजगारी तृणमूलसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.

भाजप आक्रमक पवित्र्यात 

भाजपने बंगालमध्ये आपला जनाधार अत्यंत नियोजनबद्धरीतीने वाढवला आहे. केंद्रीय नेत्यांचे दौरे आणि आक्रमक प्रचारामुळे ममतांना सतत बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे. त्याच वेळी, काही भागांत डाव्या पक्षांनी (CPIM) पुन्हा आपली ताकद गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधी मतांचे होणारे हे एकत्रीकरण तृणमूलच्या 'व्होट शेअर'मध्ये मोठी घट निर्माण करताना दिसत आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे."

