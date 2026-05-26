/भारतापेक्षा 91 पट लहान तरी शेअर बाजारात टाकलं मागे; छोट्याशा देशाला कसं झालं शक्य?

Taiwan Overtake India: भारताने सेमीकंडक्टर उत्पादन, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञान उद्योगात वेगाने गुंतवणूक वाढवली, तर पुढील दशकात भारत पुन्हा जागतिक बाजारात आघाडी घेऊ शकतो.
Taiwan Overtake India: लोकसंख्या, भूभाग आणि अर्थव्यवस्थेच्या आकारात भारत तैवानपेक्षा अनेक पटींनी मोठा आहे. तरीही 2026 मध्ये जागतिक शेअर बाजार मूल्यात तैवानने भारताला मागे टाकत जगातील पाचव्या क्रमांकाचा शेअर बाजार बनण्याची कामगिरी केली आहे. या बदलामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा आशियाकडे वळले आहे. विशेष म्हणजे, हा बदल केवळ आकड्यांचा नाही, तर “AI आणि सेमीकंडक्टर अर्थव्यवस्था” किती प्रभावी ठरत आहे, याचाही मोठा संकेत मानला जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
तैवानच्या शेअर बाजारातील वाढीमागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे TSMC ही कंपनी. जगातील सर्वात मोठी चिप निर्माता कंपनी म्हणून TSMC ओळखली जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर, स्मार्टफोन, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या अत्याधुनिक चिप्सच्या उत्पादनात या कंपनीचे वर्चस्व आहे. 2026 मध्ये AI क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक वाढल्याने TSMC च्या शेअर्समध्ये तब्बल 40 ते 46 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. याचा थेट फायदा तैवानच्या संपूर्ण शेअर बाजाराला झाला. सध्या तैवानच्या बाजारमूल्याचा मोठा हिस्सा केवळ TSMC मुळे वाढल्याचे विश्लेषक सांगतात. काही अहवालांनुसार तैवानच्या प्रमुख निर्देशांकात TSMC चा वाटा 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जाते. मात्र 2026 मध्ये भारतीय शेअर बाजारावर अनेक दबाव आले. परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे काढून घेतले. जागतिक तेल दरवाढ, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेले तणाव, रुपयावरील दबाव आणि कंपन्यांच्या कमी नफ्याचा परिणाम भारतीय बाजारावर दिसून आला.2026 मध्ये निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये घसरण झाली. काही अंदाजानुसार विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून 24 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम काढली. AI आणि चिप मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये भारताची उपस्थिती अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने जागतिक AI गुंतवणुकीचा थेट फायदा भारताला तितक्या वेगाने मिळाला नाही.
तैवानला जगातील “सिलिकॉन पॉवर” मानले जाते. जगातील अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्सपैकी मोठा हिस्सा तैवानमध्ये तयार होतो. AI, Nvidia चिप्स, Apple आयफोन प्रोसेसर, AMD आणि Qualcomm सारख्या कंपन्यांचे महत्त्वाचे उत्पादन TSMC तयार करते.जागतिक तंत्रज्ञान साखळीत तैवान इतका महत्त्वाचा बनला आहे की, काही तज्ज्ञ त्याला “Silicon Shield” असे म्हणतात. म्हणजेच तैवानची चिप इंडस्ट्री इतकी महत्त्वाची आहे की तिच्यामुळे जागतिक महासत्ता देखील तैवानकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. AI च्या वाढत्या वापरामुळे पुढील काही वर्षांत चिप्सची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तैवानच्या कंपन्यांना जागतिक गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
तैवानची लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. तरीही तैवानने गेल्या चार दशकांत तंत्रज्ञान क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले. सरकार, संशोधन संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी मिळून सेमीकंडक्टर उद्योग उभा केला. 1980 च्या दशकात तैवानने “फाउंड्री मॉडेल” सुरू केले. म्हणजे इतर कंपन्यांसाठी चिप्स तयार करण्याची विशेष व्यवस्था. या मॉडेलमुळे जगभरातील टेक कंपन्या तैवानवर अवलंबून झाल्या. आज तैवानचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात हाय-टेक निर्यातीवर आधारित आहे.
दुसरीकडे भारतात सेवा क्षेत्र, बँकिंग, आयटी आणि ग्राहक बाजार मजबूत असला तरी उच्चस्तरीय चिप उत्पादन क्षेत्र अजून विकसित होत आहे. भारताने आता “India Semiconductor Mission 2.0” सारख्या योजनांद्वारे मोठी गुंतवणूक सुरू केली आहे. पण या क्षेत्रात परिणाम दिसण्यासाठी काही वर्षे लागू शकतात.
तैवानने भारताला मागे टाकल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली असे नाही. अनेक तज्ज्ञ सांगतात की भारताचा बाजार अधिक विविध आहे. बँकिंग, आयटी, औषधनिर्मिती, FMCG, ऑटोमोबाईल आणि सेवा क्षेत्रात भारत मजबूत आहे. तर तैवानचा बाजार मोठ्या प्रमाणात काही टेक कंपन्यांवर अवलंबून आहे. मात्र या घडामोडी भारतासाठी मोठा इशारा मानल्या जात आहेत. भविष्यात AI, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डीप टेक क्षेत्रात मजबूत उत्पादन क्षमता निर्माण केली नाही, तर जागतिक गुंतवणूक आशियातील इतर तंत्रज्ञान केंद्रांकडे वळू शकते.तज्ज्ञांच्या मते, भारताकडे मोठी लोकसंख्या, प्रचंड ग्राहक बाजार आणि कुशल मनुष्यबळ आहे. जर भारताने सेमीकंडक्टर उत्पादन, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञान उद्योगात वेगाने गुंतवणूक वाढवली, तर पुढील दशकात भारत पुन्हा जागतिक बाजारात आघाडी घेऊ शकतो. पण त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि तांत्रिक स्वावलंबन अत्यावश्यक ठरणार आहे.