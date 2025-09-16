English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
35000 फूट उंचीवर फ्लाईटमध्ये Wifi कसं कनेक्ट होतं? कुठून कसं मिळतं सिग्नल?

Wi-Fi in Flights: एअर इंडियाच्या विमानांमध्ये आता विमान प्रवासादरम्यान प्रवाशांना वाय-फाय सुविधा मिळणार आहे. तथापि, ही सुविधा काही मोजक्याच विमानांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. विमानांमध्ये वाय-फाय सुविधा दोन प्रकारे उपलब्ध आहे. विमानात बसवलेला अँटेना देखील यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जाणून घ्या, विमानात वाय-फाय कसे काम करते:

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 11:07 PM IST
Flight Wifi

एअर इंडियाने अलीकडेच घोषणा केली आहे की ते त्यांच्या काही विमानांमध्ये उड्डाणादरम्यान प्रवाशांना वाय-फाय सुविधा प्रदान करेल. ही सुविधा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणांमध्ये उपलब्ध असेल. तथापि, ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा एखादी विमान कंपनी ३५ हजार फूट उंचीवर प्रवाशांना वाय-फाय सुविधा प्रदान करेल. जगभरातील अनेक विमान कंपन्या आधीच ही सुविधा देत आहेत.

एवढ्या उंचीवर वाय-फाय कसे काम करते?

विमानांमध्ये वापरले जाणारे इंटरनेट दोन प्रकारच्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.

१. ग्राउंड सिस्टम: यामध्ये, फ्लाइटमध्ये बसवलेला अँटेना जमिनीवरील जवळच्या टॉवरवरून सिग्नल पकडतो. हे सिग्नल विमान जमिनीवर टॉवर नसलेल्या क्षेत्रातून जाईपर्यंत राहतात. या तंत्रज्ञानात, जमिनीवर बसवलेले टॉवर सिग्नल वरच्या दिशेने प्रक्षेपित करतात. यामध्ये, ऑन-बोर्ड अँटेना विमानाच्या खाली बसवलेला असतो.

२. सॅटेलाइट सिस्टम: नावाप्रमाणेच, या तंत्रज्ञानात, वाय-फाय सिग्नल उपग्रहाद्वारे येतात. या तंत्रज्ञानात, उपग्रहाद्वारे ग्राउंड स्टेशनवरून विमानांमध्ये इंटरनेट पाठवले जाते. यामध्ये, विमानाच्या वरच्या बाजूला ऑन-बोर्ड अँटेना बसवला जातो. आज विमानांमध्ये वाय-फायसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर जास्त केला जात आहे. एलोन मस्कची कंपनी स्टारलिंक या तंत्रज्ञानावर इंटरनेट पुरवते.

प्रवाशांना अशा प्रकारे सिग्नल मिळतात

जमिनी किंवा उपग्रह प्रणालींमधून इंटरनेट सिग्नल विमानात बसवलेल्या अँटेनामधून ऑन-बोर्ड राउटरवर प्रसारित केले जातात. या राउटरद्वारे, विमानात बसलेले प्रवासी त्यांच्या फोन, लॅपटॉप इत्यादींशी वाय-फाय कनेक्ट करू शकतात. जेव्हा विमान उड्डाणानंतर एका विशिष्ट उंचीवर (सुमारे १० हजार फूट) पोहोचते, तेव्हाच वाय-फाय सुविधा वापरता येते. उड्डाणात वाय-फायद्वारे इंटरनेटचा वेग जमिनीवर उपलब्ध असलेल्या वेगापेक्षा खूपच कमी असतो.

मोबाइल डेटा का वापरू नये?

विमानांमध्ये मोबाईल डेटा वापरण्यास मनाई आहे. इतकेच नाही तर टेक-ऑफनंतर तुम्ही कोणालाही कॉल देखील करू शकत नाही. खरं तर, विमाने उडवताना मोबाईल डेटा अनेक समस्या निर्माण करतो. काही संशोधनातून असे दिसून आले आहे की यामुळे विमानाच्या नेव्हिगेशन सिस्टम, रडार इत्यादींमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याच वेळी, पायलटच्या हेडसेटमध्ये समस्या असू शकते आणि तो योग्यरित्या संवाद साधू शकत नाही. यामुळे अपघाताची भीती निर्माण होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

