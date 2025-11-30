जगप्रसिद्ध मीडिया सम्राट डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या Zee समुहाचा दमदार प्रवास

Know how Subhash Chandra built zee empire: जगप्रसिद्ध मीडिया सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे भारतीय प्रसारणाच्या प्रवासात खूप मोठे योगदान आहे. त्यांच्यामुळेच भारताला झी टीव्ही सारखी एक दर्जेदार आणि विश्वसनीय वाहिनी मिळाली. जी आज भारतीय माध्यमाच्या प्रत्येक प्रेक्षकाची पहिली पसंती आहे.
55 वर्षांपूर्वी म्हणजेच साधारण 1978 च्या सुमारास हरयाणातील हिसार येथून डॉ. सुभाष चंद्रा मनात मोठी स्वप्ने आणि जिद्द घेऊन आले होते. पण त्यांची मेहनत आणि चिकाटी भारतीय माध्यमांच्या पार्श्वभूमीवर खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण करण्यात अधिक महत्त्वपूर्ण ठरली. पूर्वी टेलिव्हिजन ही सरकारी मक्तेदारी होती. पण खाजगी उपग्रह टीव्ही बाजारपेठेत वाढ होण्याची शक्यता चंद्रा यांनी पाहिली आणि 1992 साली त्यांनी झी टीव्ही ही वाहिनी सुरू केली. त्यांनी एशियासॅटवर ट्रान्सपॉन्डर मिळवला आणि वाहिनी सुरू करण्यासाठी मोठी आर्थिक जोखीम पत्करली.
झी टीव्ही वाहिनीच्या यशानंतर सुभाष चंद्रा यांनी झी सिनेमा आणि झी म्युझिकसारख्या इतर उपग्रह वाहिन्यांसह काम केले. नंतर त्यांनी 2003 साली डिश टीव्हीची स्थापना केली, जी भारतातील पहिल्या डायरेक्ट टू होम ( डीटीएच) सॅटेलाइट टीव्ही ऑपरेशन्सपैकी एक होती. चंद्रा यांनी एस्सेल ग्रुपची स्थापना केली, ज्यामध्ये मीडियाचा समावेश होता. तसेच त्यात एस्सेल वर्ल्ड, एस्सेल प्रोपॅक आणि प्लेविन सारखे इतर उपक्रम देखील होते. या विविधतेने त्यांच्या मीडिया उपक्रमांना एक मजबूत आर्थिक आधार प्राप्त झाला.
जसजसा काळ पुढे सरकत गेला तसतसे झी टीव्ही नेटवर्क यशाची उंची गाठत गेले. झी टीव्ही नेटवर्कमध्ये 90 चॅनेल्सचा समावेश झाला आणि हे नेटवर्क 174 देशांमधील 1.3 अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर देखील भारताच्या मीडिया क्षमतांचे प्रदर्शन झाले. डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या योगदानामुळे त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले, ज्यात 2011 मध्ये अमेरिकेबाहेरील टेलिव्हिजनवर त्यांच्या प्रभावासाठी मिळालेल्या 'आंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टर' पुरस्काराचा समावेश आहे.
1. प्रश्न: डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी भारतात पहिली खाजगी टीव्ही वाहिनी कधी आणि कोणती सुरू केली?
उत्तर: 2 ऑक्टोबर 1992 रोजी त्यांनी भारताची पहिली खाजगी उपग्रह वाहिनी झी टीव्ही सुरू केली. त्यासाठी त्यांनी एशियासॅटवर ट्रान्सपॉन्डर भाड्याने घेऊन मोठी आर्थिक जोखीम पत्करली होती.
2. प्रश्न: डिश टीव्हीची स्थापना डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी कधी केली आणि त्याचे वैशिष्ट्य काय होते?
उत्तर: 2003 साली त्यांनी डिश टीव्ही सुरू केले. ही भारतातील पहिल्या डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सॅटेलाइट टीव्ही सेवांपैकी एक होती, ज्यामुळे प्रेक्षकांना थेट डिशद्वारे चॅनेल मिळू लागले.
3. प्रश्न: आज झी नेटवर्क किती मोठे आहे?
उत्तर: झी एंटरटेनमेंट नेटवर्कमध्ये सध्या 90 पेक्षा जास्त चॅनेल्स आहेत आणि ते 174 देशांमध्ये 1.2 अब्जाहून अधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले आहे.