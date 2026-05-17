/Success Story: लोकांनी‘कचरेवाला’ म्हणून चिडवलं, कसा बनला वर्षाला 1 कोटींची कमाई करणारा उद्योजक, प्रेरणादायी कहाणी!

Success Story: हैदराबादमधील अभिषेक अग्रवाल यांनी पारंपरिक व्यवसायाचा मार्ग न निवडता कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. सुरुवातीला समाजाकडून टोमणे, कुटुंबाचा विरोध आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, “कचऱ्यातही संधी असते” हे सिद्ध करत त्यांनी उभा केलेला स्टार्टअप आता वर्षाला जवळपास 1 कोटी रुपयांचा टर्नओव्हर करत आहे. हे कसं शक्य झालं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अभिषेक अग्रवाल हे मारवाडी व्यावसायिक कुटुंबातून आले असले तरी त्यांना पारंपरिक दुकानदारीत रस नव्हता. संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना त्यांनी 2008 मध्ये कॉलेज सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी वाहन डीलरशिप आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसायात काम केले. “राघव रोडलाइन्स” या कंपनीद्वारे त्यांनी देशभर मालवाहतूक व्यवसाय उभा केला. 75 ट्रक्सच्या मदतीने त्यांनी कोट्यवधींचा व्यवसाय उभा केला होता. मात्र सततचा ताण आणि प्रवासामुळे त्यांनी हा व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
कोरोना काळात ऑनलाइन डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्समुळे प्रत्येक घरात प्लास्टिक, बॉक्स आणि सुका कचरा प्रचंड प्रमाणात वाढत असल्याचे अभिषेक यांच्या लक्षात आले. मोठ्या कंपन्यांचा औद्योगिक कचरा हाताळण्यासाठी व्यवस्था होती, पण घराघरातील सुका कचरा व्यवस्थित गोळा करण्यासाठी प्रभावी मॉडेल नव्हते. याच समस्येत त्यांनी व्यवसायाची संधी पाहिली. त्यांनी स्वतःच्या सोसायटीतील 200 घरांपासून प्रयोग सुरू केला. सुरुवातीला प्रतिसाद कमी मिळाला, पण लोकांना थेट फायदा दिल्यास सवय बदलू शकते हे त्यांनी ओळखले.
अभिषेक यांनी तयार केलेले मॉडेल अतिशय सोपे आणि लोकाभिमुख होते. नागरिक मोबाईल अॅपच्या मदतीने घरातील सुका कचरा उचलण्यासाठी वेळ ठरवतात. कंपनीचे कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहनातून घरी येऊन कचऱ्याचे वजन करतात. त्या बदल्यात ग्राहकांना पॉइंट्स मिळतात. हे पॉइंट्स वापरून मोफत धान्य, किराणा किंवा थेट बँक खात्यात पैसेही मिळू शकतात. दूधाच्या पिशव्या, प्लास्टिक बाटल्या, कार्डबोर्ड, ई-कचरा अशा वस्तूंचा पुनर्वापरासाठी उपयोग केला जातो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये कचरा वेगळा ठेवण्याची सवय वाढू लागली.
सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी अभिषेक यांची खिल्ली उडवली. “कचरेवाला” म्हणून त्यांना हिणवण्यात आले. पण त्यांनी हार मानली नाही. स्वतःची बचत वापरून गोदाम घेतले, रिसायकलिंग साखळी समजून घेतली आणि भागीदारी वाढवली. आज त्यांचा स्टार्टअप दररोज सुमारे 4 हजार किलो सुका कचरा गोळा करतो. आतापर्यंत 1500 टनांहून अधिक कचरा लँडफिलमध्ये जाण्यापासून वाचवण्यात आला आहे. यामुळे हजारो झाडे वाचल्याचा दावा करण्यात येतो. कंपनीचे मासिक उत्पन्न 7 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले असून वार्षिक उलाढाल 1 कोटींच्या आसपास गेली आहे.
अभिषेक अग्रवाल यांची कथा ही केवळ स्टार्टअप यशोगाथा नाही, तर बदलत्या भारतातील नव्या विचारांची ओळख आहे. कचरा व्यवस्थापनासारख्या दुर्लक्षित क्षेत्रात तंत्रज्ञान, लोकसहभाग आणि प्रोत्साहन यांचा योग्य वापर केल्यास मोठा व्यवसाय उभा राहू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. आता त्यांचे लक्ष्य हे मॉडेल इतर शहरांमध्ये विस्तारण्याचे आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि आर्थिक फायद्याचा संगम साधणारे हे मॉडेल भविष्यात शहरी भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.