/India Crude Oil Shortage: होर्मुझ नाकेबंदीमुळे तेल कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण! भारतावर आता काय परिणाम होणार?

Crude Oil Stock Shortage: कच्च्या तेलाची टंचाई अधिक तीव्र होत असून, त्याचा परिणाम प्रामुख्याने आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या विकासावर होत आहे. जागतिक तेलसाठा कमी होत आहे. याचा परिणाम भारतावर कसा होत आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
Crude Oil Stock Shortage amid Hormuz Closure Impact: मध्यपूर्वेतील राजकीय तणाव आणि होर्मुज स्ट्रेटमधील अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल बाजारात गंभीर अस्थिरता दिसू लागली आहे. हे संकट केवळ तेलाच्या किमतीतच नव्हे, तर संपूर्ण ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम करत आहे. विशेषतः जेट फ्यूल, नेफ्था आणि एलपीजीसारख्या रिफाइंड उत्पादनांच्या कमतरतेमुळे विमान कंपन्या, पेट्रोकेमिकल उद्योग आणि इतर औद्योगिक क्षेत्र सध्या संकटात आले आहेत. मध्यपूर्वेतील ही परिस्थिती विशेषतः आशियाई देशांसाठी खूप धोका ठरत आहे. आशियाई देश म्हणजे, विशेषतः भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि तैवान हे सगळेच देश मध्यपूर्वेतील तेलावर अत्यंत अवलंबून आहेत. जपान आपल्या तेल गरजांचे सुमारे 95% मध्यपूर्वेतील देशांकडून पुरवठा करतो, तर भारतासारख्या देशांचा आयात खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.
शेवरॉनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक वर्थ यांनी या आठवड्यात इशारा दिला की, जागतिक तेल बाजारात वास्तविक कमतरता दिसू लागली आहे. त्यानुसार, मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढल्यामुळे अनेक अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा वेग मंद होऊ शकतो. वर्थ म्हणाले, “आता खरी कमतरता जाणवू लागली आहे. पुरवठा मागणीशी जुळवून घ्यावा लागेल, अन्यथा अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वेग कमी होईल.”
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांना वैकल्पिक पुरवठा मार्ग शोधावा लागत आहे. जपानने दोन वर्षांनंतर रशियाच्या सखालिन द्वीपातून तेलाची खेप घेतली आहे, तर अमेरिका आपल्या तेल निर्यातीच्या रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचले आहे. तरीही, जागतिक तेलसाठा झपाट्याने कमी होत आहे, ज्याचा सर्वात मोठा फटका आशियाई अर्थव्यवस्थांवर होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जगात कच्च्या तेलाचा मोठा तुटवडा नाही. परंतु समस्या रिफाइंड इंधनाच्या पुरवठ्यात आहे. जेट फ्यूल, नेफ्था, एलपीजी आणि इतर औद्योगिक इंधने कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. रिफायनिंगची मर्यादा, व्यापारातील अडथळे आणि निर्यातावर पाबंद्या यामुळे उपलब्ध तेल तत्काळ वापरात आणणे शक्य होत नाही.
गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, रिफाइंड प्रोडक्ट्सचा जागतिक साठा सध्या फक्त 45 दिवसांच्या मागणीपुरता उरला आहे, जे आधी 50 दिवसांच्या मागणीपुरते होते. खास करून नेफ्था साठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. UAE च्या फुजैरा स्टोरेजमध्ये नेफ्था साठा सुमारे 72% नी घटला आहे, तर युरोपमधील ॲमस्टरडॅम-रॉटरडॅम-ॲन्टवर्प हबमध्ये साठा 37% नी कमी झाला आहे.
भारत हा तेलाचा मोठा आयातदार असल्यामुळे संकटाचा थेट फटका भारतावर पडण्याची शक्यता आहे. संभाव्य परिणाम काय होऊ शकतात याबद्दल जाणून घेऊयात.
तेल कमी मिळाल्यामुळे विमान कंपन्या जेट फ्यूलच्या कमतरतेमुळे उड्डाणे रद्द करण्यास सुरुवात करत आहेत. यामुळे प्रवाशांवर आणि व्यापारी वाहतूक यावर ताबडतोब परिणाम दिसतो आहे.
सध्याची समस्या म्हणजे कच्चे तेल जरी उपलब्ध असले तरी, ते तत्काळ रिफाइंड इंधनात रूपांतरित करणे शक्य होत नाही. रिफायनिंगची मर्यादा, व्यापारातील अडथळे आणि निर्यात पाबंद्या यामुळे पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारात काही भागात पुरवठा कमी असून, दुसऱ्या भागात तेल असल्यासही ते लगेच वापरात आणता येत नाही.
मध्यपूर्वेतील तणाव कमी झाला नाही तर जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. भारतासह अनेक देश नवीन पुरवठा मार्ग शोधण्यावर आणि ऊर्जा साठ्यांचे नियोजन करण्यावर भर देत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिने जागतिक अर्थव्यवस्थांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. या काळात जागतिक तेल दर, इंधनाचा पुरवठा, महागाई आणि उद्योग क्षेत्राचा स्थिरता यावर सगळ्या देशांची नजर लागलेली आहे.