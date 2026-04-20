  • Indian Railways : अरे बापरे...! भारतीय रेल्वेने भंगार विकून केली करोडोंची कमाई, कशी केली जाते भंगार विक्री?

भारतीय रेल्वेच्या संदर्भात एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे, सलग दोन वर्षामध्ये भंगार विक्रीतून रेल्वेने लक्ष्यापेक्षा जास्त पैसे कमावले आहेत. याचा फायदा भारतीय रेल्वेला झाला आहे, त्यामुळे आता महसूल वाढवण्यासाठी नवीन योजनांवर रेल्वे काम करणार आहे. 

Updated: Apr 20, 2026, 05:19 PM IST
भारतीय रेल्वे ही एक प्रत्युक भारतीयांच्या आयुष्यामधील महत्वाची लाइफलाइन आहे. भारतीय रेल्वेची आणि सरकारची नेहमीच असा प्रयत्न असतो की रेल्वेचे भाडे न वाढवता भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात असे प्रयत्न सुरु असतात. मुंबई करांसाठी लोकल ट्रेन ही रोजच्या प्रवासाचा एक भाग आहे, त्याचबरोबर सर्व सामन्यांना परवडणारा हा प्रवास भारतीय रेल्वे अनेक वर्षापासून सुविधा देत आहे. अशा अनेक कारणांमुळे भारतीय रेल्वे ही रेव्हून्यू वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आता भारतीय रेल्वेच्या संदर्भात एक बातमी समोर आली आहे यामध्ये सर्व सामन्यांना ही बातमी नक्कीच आवडणारी असेल. 31 मार्च रोजी यंदाचे आर्थिक वर्ष संपन्न झाले आणि या वर्षामध्ये भारतीय रेल्वेने भंगार विक्रीच्या वेळी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 

भारतीय रेल्वे भंगार विकल्यानंतर मालामाल

भारतीय रेल्वेने 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये जुन्या आणि खराब झालेल्या वस्तूंची विक्री केली आहे. या विक्रीतून रेल्वेला 6813.86 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला भारतीय रेल्वेला मिळाला आहे. या वर्षामध्ये भारतीय सरकारने 6000 कोटी रुपयांचे भंगार विकण्याचे लक्ष ठेवले होते.

रेल्वे मंत्र्यांची माहिती 

रेल्वे मंत्र्यांनी आर्थिक वर्षामधील भंगार विक्रीबद्दल सांगितले आहे, यामध्ये त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेल्वेची आर्थिक स्थिती 6800 कोटींनी भंगार विक्रीमुळे सुधारली आहे. मागील वर्षाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर 2024-25 यामध्ये मध्ये रेल्वेने 6641.78 कोटी रुपयांचे भंगाराची विक्री केली होती. त्यावेळी भारतीय सरकारने 5400 कोटींचे टार्गेट ठेवले होते. आता भारतीय रेल्वेने सलग दुसऱ्यावर्षी भंगार विक्रीची बंपर कमाई केली आहे. 

कशी केली जाते भारतीय रेल्वेची भंगार विक्री?

तुम्हाला माहिती आहे का भारतीय रेल्वेची विक्री कशी केली जाते. ठिकठिकाणी अनेक रेल्वे डेपो, यार्ड आणि वर्कशॅापमध्ये अनेक जुन्या वस्तू या खराब झालेल्या असतात. यामध्ये जुने इंजिन, डबे, वॅगन, रेल्वे ट्रॅक आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे. या भंगार विक्रीचा लिलाव केला जातो, यामध्ये ई-लिलावाद्वारे ही भंगार विक्री पूर्णपणे पारदर्शक असते. लिलाव झाल्यानंतर भारतीय रेल्वेला पैसे मिळतात आणि त्यानंतर खराब झालेल्या वस्तूमुळे व्यापलेली जागा ही रिकामी होते. अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात असेही सांगितले की या उपक्रमामुळे रेल्वे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होत आहे, त्याचबरोबर त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यात मदत होत आहे. जुन्या वस्तूंच्या पुनर्वापरामुळे नासाडी कमी होत आहे.

