Gold Rates: सोन्याचे दर वाढले, कमी झाले हे कसं ठरतं? समजून घ्या सोप्या भाषेत!

Gold Rates: सोन्याच्या किमतीतील दैनंदिन चढ-उतार होत असतो हे आपल्या माहिती असेल. कधी सोन्याच्या किंमती वाढतात तर कधी कमी होतात. हे दर पाहूनच आपण सोनं घ्यायचं की नाही, कधी घ्यायचं हे ठरवत असतो. पण हे सोन्याचे दर कोण ठरवते? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो. एका ओळीत सांगायचं तर स्पॉट, एमसीएक्स आणि बुलियन मार्केट यांचा एकत्रित परिणाम यावरुन सोन्याच्या किंमती ठरत असतात. सोने भारतात केवळ गुंतवणूक किंवा दागिने नाही, तर सांस्कृतिक आणि आर्थिक बाब आहे. दररोज त्याच्या किमतीत बदल होतात. हे बदल कोण ठरवते? यामागे मागणी-पुरवठा, जागतिक बाजार, आणि सरकारी धोरणांचा खेळ आहे. या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर जाणून घेऊया.
जास्त मागणीमुळे किंमत वाढते; कमी मागणीमुळे घटते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यास किंमत वाढते.महागाई वाढल्यास सोन्याची मागणी वाढते. युद्ध किंवा संकटात सोने ‘सुरक्षित’ गुंतवणूक बनते.
बुलियन मार्केट म्हणजे सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंचा बाजार. भारतात यात OTC आणि फ्युचर्स व्यापार होतो. यात बँका (HSBC), RBI, ज्वेलर्स आणि गुंतवणूकदार सहभागी असतात. IBJA दररोज किंमती ठरवते.
जागतिक किंमती,LBMA चा प्रभाव,स्थानिक मागणी, सण-लग्नांमुळे मागणी वाढते. त्यात 15% आयात शुल्क आणि 3% GST मुळे किंमती वाढतात. स्पॉट रेट तात्काळ किंमत दर्शवतो, MCX फ्युचर्स व्यापारासाठी आहे, तर बुलियन मार्केट सर्वसमावेशक आहे. सोन्याची किंमत मागणी-पुरवठा, जागतिक बाजार, आणि सरकारी धोरणांवरदेखील अवलंबून आहे.
सोन्याची किंमत कोणतीही एक व्यक्ती किंवा संस्था ठरवत नाही. ती मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जागतिक स्तरावर लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन (LBMA) दररोज सकाळी 10:30 आणि दुपारी 3:00 (GMT) किंमत निश्चित करते. भारतात इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) स्थानिक मागणी, आयात शुल्क आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरानुसार दर ठरवते. याशिवाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सरकारी धोरणे (जसे 3% GST आणि 15% आयात शुल्क) याचाही परिणाम होतो.
स्पॉट रेट ही सोन्याची सध्याची बाजार किंमत आहे, जी तात्काळ खरेदी-विक्रीसाठी वापरली जाते. ही किंमत COMEX (शिकागो), LBMA (लंडन) आणि MCX (मुंबई) सारख्या बाजारांवर ठरते. त्यावर परिणाम करणारे घटक म्हणजे जास्त मागणीमुळे किंमत वाढणे, कमी मागणीमुळे घटणे, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यास वाढ, महागाई वाढल्यास मागणी वाढणे आणि युद्ध किंवा संकटात सोने ‘सुरक्षित’ गुंतवणूक बनणे.
एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) हे भारतातील प्रमुख कमोडिटी बाजार आहे, जे 2003 मध्ये मुंबईत सुरू झाले. येथे सोने, चांदी, तेल यांचे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स उपलब्ध आहेत. सोन्याचे व्यवहार 1 किलो, 100 ग्रॅम (मिनी), 8 ग्रॅम (गिनी), 1 ग्रॅम (पाकळी) अशा कॉन्ट्रॅक्ट्सद्वारे होतात. MCX वर 97% व्यवहार सकाळी 9:00 ते रात्री 11:30 दरम्यान होतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना हेजिंग आणि सट्टेबाजीची संधी मिळते, पण जोखीमही जास्त आहे. ब्रोकरद्वारे व्यापार करणे योग्य ठरते.