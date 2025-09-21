English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 21, 2025, 10:02 AM IST
तुम्ही घरात किती बाटल्या दारु ठेवू शकता? राज्यांनुसार बदलते मर्यादा,'महाराष्ट्रात...'
दारु बाळगण्याचे नियम

liquor storage limit: भारतातील प्रत्येक राज्यात दारूच्या साठवणुकीसंदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. काही राज्यांमध्ये पूर्ण दारूबंदी आहे, तर काही ठिकाणी मर्यादित प्रमाणात दारू घरी ठेवण्यास परवानगी आहे. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये काय नियम आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

दिल्ली

दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा, 2009 नुसार, 25 वर्षांवरील व्यक्ती घरी 18 लिटर बिअर आणि वाइन तसेच 9 लिटर व्हिस्की, रम, जिन, वोडका यांसारखी हार्ड लिकर ठेवू शकतात. यापेक्षा जास्त साठवणुकीसाठी "पर्सनल बार लायसन्स" आवश्यक आहे. हा परवाना ₹20 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना ₹12,000 शुल्क आणि ₹50,000 ठेवीवर मिळतो.

हरियाणा

हरियाणामध्ये दारू साठवणुकीचे नियम काहीसे वेगळे आहेत. येथे 18 बाटल्या परदेशी दारू (त्यापैकी 6 आयात केलेल्या), 6 बाटल्या देशी दारू, 12 बाटल्या बिअर, 6 बाटल्या रम, 6 बाटल्या व्होडका/जिन/सायडर आणि 12 बाटल्या वाइन घरी ठेवता येतात.

पंजाब

पंजाबमध्ये दारू साठवणुकीवर कडक निर्बंध आहेत. येथे फक्त 2 बाटल्या भारतीय बनावटीच्या परदेशी दारू, 2 बाटल्या देशी दारू, 2 बाटल्या आयातित दारू, 1 बाटली ब्रँडी आणि 1 केस बिअर ठेवण्यास परवानगी आहे.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशात व्यक्ती घरी 1.5 लिटर परदेशी दारू (व्हिस्की, रम, वोडका), 2 लिटर वाइन आणि 6 लिटर बिअर ठेवू शकते. L-50 परवाना असल्यास ही मर्यादा 7.5 लिटरपर्यंत वाढते.

राजस्थान

राजस्थानमध्ये एक व्यक्ती घरी 12 बाटल्या किंवा 9 लिटर भारतीय बनावटीची परदेशी दारू ठेवू शकते. यापेक्षा जास्त साठवणुकीसाठी विशेष परवानगी आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात दारू खरेदी, सेवन किंवा साठवणुकीसाठी परवाना अनिवार्य आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यात हा नियम लागू आहे, आणि परवान्याशिवाय दारू ठेवणे बेकायदेशीर आहे.

जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 12 बाटल्या भारतीय बनावटीची परदेशी दारू, 750 मिलीच्या देशी व्हिस्कीच्या बाटल्या आणि 650 मिलीच्या 12 बिअर बाटल्यांची मर्यादा आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये 36 बाटल्या व्हिस्की आणि 48 बाटल्या बिअर ठेवता येतात.

बिहार, गुजरात, नागालँड, मिझोरम आणि लक्षद्वीप अशा काही राज्यांमध्ये दारूवर पूर्ण बंदी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्थानिक कायद्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे असते.

FAQ

भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये घरी दारू साठवण्याच्या मर्यादा काय आहेत?

भारतातील प्रत्येक राज्यात दारू साठवणुकीबाबत स्वतंत्र कायदे आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीत २५ वर्षांवरील व्यक्ती १८ लिटर बिअर/वाइन आणि ९ लिटर हार्ड ड्रिंक्स (व्हिस्की, रम, जिन) ठेवू शकतात. हरियाणात १८ बाटल्या परदेशी दारू, १२ बाटल्या बिअर आणि ६ बाटल्या वाइन ठेवता येतात. पंजाबमध्ये मर्यादा कमी आहे, फक्त २ बाटल्या भारतीय बनावटीची परदेशी दारू आणि १ केस बिअरला परवानगी आहे. उत्तर प्रदेशात १.५ लिटर परदेशी दारू, २ लिटर वाइन आणि ६ लिटर बिअर ठेवता येते. राजस्थानात १२ बाटल्या (९ लिटर) भारतीय बनावटीची परदेशी दारू, तर हिमाचल प्रदेशात ३६ बाटल्या व्हिस्की आणि ४८ बाटल्या बिअर ठेवण्यास परवानगी आहे. महाराष्ट्रात दारू ठेवण्यासाठी परवाना अनिवार्य आहे.

दिल्लीत मर्यादेपेक्षा जास्त दारू ठेवण्यासाठी काय करावे लागते?

दिल्लीत निर्धारित मर्यादेपेक्षा (१८ लिटर बिअर/वाइन, ९ लिटर हार्ड ड्रिंक्स) जास्त दारू ठेवण्यासाठी "पर्सनल बार लायसन्स" आवश्यक आहे. हा परवाना फक्त ₹२० लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना मिळतो. यासाठी ₹१२,००० वार्षिक शुल्क आणि ₹५०,००० सुरक्षा ठेव भरावी लागते. हा परवाना दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा, २००९ अंतर्गत दिला जातो.

काही राज्यांमध्ये दारू पूर्णपणे बंदी का आहे?

बिहार, गुजरात, नागालँड, मिझोराम आणि लक्षद्वीप या राज्यांमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारणांमुळे दारूवर पूर्ण बंदी आहे. या राज्यांमध्ये दारू खरेदी, विक्री, सेवन किंवा साठवणूक बेकायदेशीर आहे. इतर राज्यांमध्ये मात्र, कायद्याने ठरवलेल्या मर्यादेत दारू ठेवण्यास परवानगी आहे, परंतु नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन केल्यास दंड किंवा शिक्षेची तरतूद आहे.

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' कोणत्याही प्रकारच्या व्यसनाला दुजोरा देत नाही.)

