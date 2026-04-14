1 किलो मीठात किती दाणे असतात? 4 मित्रांची 9 दिवसांची मेहनत अन् जगाला पडलेल्या प्रश्नाचं मिळालं उत्तर!

GK Question Salt Grain Counting Instagram Reels: मीठ हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनलाय. आपल्या रोजच्या जेवणात मीठाशिवाय चवच येत नाही. जेवणात अजिबात मीठ न खाणारे खूप कमी जण असतील. बाजारात 1 किलोचा पॅकेट सहज मिळतं, त्यात किती दाणे असतील? असा कधी विचार केलाय का? इन्स्टाग्रामवर एक रील प्रचंड व्हायरल झालय. त्यात 4 मित्रांनी हा ‘अशक्य’ प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व काम-धंदा बाजूला ठेवला. त्यांच्या या धैर्याने लाखो लोकांना आश्चर्य वाटले आहे. पण त्यांच्या या मेहनतीमुळे जगाला पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय.
चार मित्रांनी टाटा ब्रँडचा 1 किलो मीठाचा पॅकेट उघडले. ते सर्व मीठ टेबलावर पसरवून बसले. एक-एक दाणा हाताने मोजायचा हे ठरवले. कोणतेही मशीन किंवा शॉर्टकट नाही. फक्त धीर आणि एकमेकांची साथ. त्यांनी पहिल्यांदा 100 ग्रॅम मीठ मोजले. त्यात सुमारे 13 लाख 75 हजार दाणे निघाले. यावरून 1 किलोसाठी 1.375 कोटी दाणे होतील असा अंदाज बांधला. पण खरी मजा तर सर्व मीठाचे दाणे मोजण्यात होती.
मीठाचे दाणे लहान असल्याने प्रत्येक दाणा अलगद उचलून मोजणे खूप अवघड होते. चारही जण दिवसभर टेबलाभोवती बसून एकमेकांना मदत करत होते. डोळे थकत, बोटे दुखत, तरी थांबले नाहीत. काही वेळा दाणे एकमेकांत मिसळून जात, तेव्हा पुन्हा सुरुवात. ही प्रक्रिया इतकी कठीण की, सामान्य माणूस एका तासातच हार मानेल. पण मित्रांनी एकत्र राहून हा खेळ खेळला.
सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत मोजणी चालली. पूर्ण 9 दिवस लागले. कोणताही काम धंदा करायला वेळ नव्हता. फक्त मीठ आणि मोजणी. शेवटी त्यांचा धीर फळाला आला. त्यांनी सांगितले की, 1 किलो मीठात एकूण 1 कोटी 42 लाख 13 हजार 753 दाणे आहेत. हा आकडा ऐकून लोकांना आश्चर्य वाटले. 100 ग्रॅमच्या अंदाजापेक्षा थोडा जास्त निघाला, पण पूर्ण मोजणीने खरा हिशेब समजला.
वैज्ञानिकांच्या मते, साध्या टेबल मीठाचा एक दाणा 0.3 ते 0.5 मिलिमीटर आकाराचा असतो. यामुळे 1 किलो मीठात 5 ते 8 कोटी दाणे असू शकतात. काही गणितात तर 83 कोटीपर्यंत आकडे येतात (जर दाणे 0.1 मिलिमीटरचे समजा). मित्रांचा 1.42 कोटीचा आकडा यापेक्षा कमी आहे, कारण वास्तविक दाणे थोडे मोठे आणि घट्ट पॅक केलेले असतात. प्रत्यक्ष मोजणी आणि गणित यात फरक पडू शकतो, हे यातून दिसते.
भारतात मीठ बनवण्याची परंपरा 5000 वर्षांपूर्वीची आहे. गुजरातच्या कच्छ रणात नैसर्गिकरित्या मीठ तयार होते. 1835 मध्ये ब्रिटिशांनी मीठावर टॅक्स लावण्यासाठी आयोग नेमला. 1882 चा इंडियन सॉल्ट अॅक्ट आणि 1922 मध्ये टॅक्स दुप्पट करण्याचा प्रयत्न झाला. महात्मा गांधींनी १९३० मध्ये दांडी यात्रा करून मीठ सत्याग्रह केला. 12 मार्चला 78 साथीदारांसोबत ते दांडीला गेले आणि 6 एप्रिलला स्वतः मीठ बनवून ब्रिटिश कायद्याला आव्हान दिले. ही घटना स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची ठरली.
चार मित्रांची ही गोष्ट फक्त व्हायरल रील नाही, तर धैर्य, सहनशीलता आणि कुतूहलाचा उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आजच्या धावपळीच्या जगात छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते, पण चिकाटीने काहीही शक्य आहे, या मित्रांनी दाखवले. रोजच्या वस्तूंबद्दल जाणून घ्यायला हवे, प्रश्न विचारायला हवे आणि उत्तरेदेखील शोधायला हवीत, हे यातून शिकण्यासारखे हवे.