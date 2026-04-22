Mahatma Gandhi: महात्मा गांधींना दहावीत किती गुण मिळाले होते? पाहा संपूर्ण निकाल!

Mahatma Gandhi 10th Marksheet: महात्मा गांधी हे केवळ भारताचे राष्ट्रपिताच नव्हते, तर त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्पा आजही कोट्यवधी लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरतो. सहसा आपण गांधीजींच्या राजकीय चळवळी आणि तत्त्वज्ञानाबद्दल वाचतो, पण त्यांच्या शालेय जीवनाबद्दल, विशेषतः त्यांच्या इयत्ता १० वीच्या गुणांबद्दल फार कमी चर्चा होते.नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, बापूंच्या मॅट्रिक परीक्षेची गुणपत्रिका इंटरनेटवर व्हायरल होत असून, त्यातून एका 'सामान्य' विद्यार्थ्याचा 'महात्मा' होण्यापर्यंतचा प्रवास अधोरेखित होतो.
मोहनदास करमचंद गांधी यांनी 1887 मध्ये त्यांची मॅट्रिक म्हणजे तेव्हाची 10 वी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये ही परीक्षा 'बॉम्बे युनिव्हर्सिटी'द्वारे घेतली जात असे. गांधीजींचे शालेय शिक्षण राजकोटमधील अल्फ्रेड हायस्कूलमध्ये झाले होते. ही गुणपत्रिका केवळ अंकांची यादी नसून, ती एका अशा विद्यार्थ्याची साक्ष आहे जो अभ्यासात अत्यंत साधारण होता, पण ज्याच्याकडे जिद्द आणि सत्याची ओढ प्रचंड होती.
गांधीजींना मिळालेले गुण पाहता, ते एक अतिशय मध्यमवर्गीय प्रतिभेचे विद्यार्थी होते असे दिसून येते. त्यांना मिळालेले एकूण गुण हे 40% ते 45% च्या दरम्यान होते. इंग्रजी: 89/200, गुजराती: 45.5/100, गणित: 59/175, इतिहास आणि भूगोल: 54/100. या गुणांवरून हे स्पष्ट होते की, गांधीजींना कोणत्याही विषयात विशेष प्राविण्य (Distinction) नव्हते. मात्र, इंग्रजी विषयातील त्यांचे गुण त्यांच्या पुढील आयुष्यातील बॅरिस्टर होण्याच्या प्रवासासाठी पाया ठरले.
आजच्या काळात जिथे 95-99% गुण मिळवण्याची स्पर्धा आहे, तिथे गांधीजींची ही गुणपत्रिका एक मोठा सामाजिक संदेश देते. गुणपत्रिका ही केवळ कागदाचा तुकडा असते; ती एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य किंवा तिची महानता ठरवू शकत नाही. एक सरासरी विद्यार्थी सुद्धा जगाचा इतिहास बदलू शकतो, हे गांधीजींनी आपल्या कृतीतून सिद्ध केले. 'अभ्यासात हुशार नसलेला मुलगा आयुष्यात काहीच करू शकत नाही' हा समज बापूंच्या या निकालाने मोडीत काढला आहे.
स्वतः गांधीजींनी त्यांच्या 'माझे सत्याचे प्रयोग' या आत्मचरित्रात मान्य केले आहे की, ते शाळेत असताना खूप लाजाळू होते आणि अभ्यासात विशेष गती नव्हती. त्यांना बक्षिसं किंवा शिष्यवृत्ती मिळाल्यावर आश्चर्य वाटायचे, कारण त्यांना स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर फारसा विश्वास नव्हता. त्यांची गुणपत्रिका ही त्यांच्या या प्रांजळ कबुलीची पुष्टी करते. ही पारदर्शकताच त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे आणि 'महात्मा' बनवते.
गुणपत्रिकेत गणितातील गुण तुलनेने कमी असल्याचे दिसते. गांधीजींना गणिताची आणि भूमितीची भीती वाटत असे, असा उल्लेख अनेक ठिकाणी आढळतो. मात्र, त्यांच्या मातृभाषेवरील (गुजराती) आणि इंग्रजी भाषेवरील पकड त्यांना पुढे कायदेतज्ज्ञ म्हणून नाव कमवण्यास उपयुक्त ठरली. संवादाचे कौशल्य हे केवळ पाठांतरापेक्षा जास्त प्रभावी असते, हे त्यांच्या गुणांवरून समजते.
मॅट्रिकमध्ये कमी गुण असूनही गांधीजी खचले नाहीत. त्यांनी पुढील शिक्षणासाठी लंडनला जाण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. तिथल्या 'इनर टेम्पल'मधून त्यांनी कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. दहावीच्या निकालाने खचून न जाता, स्वतःच्या क्षमता ओळखणे आणि जागतिक स्तरावर स्वतःला सिद्ध करणे, हा या गुणपत्रिकेचा सर्वात मोठा धडा आहे.
आजच्या डिजिटल युगात ही माहिती व्हायरल होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 'मानवी मूल्ये'. ही माहिती केवळ एक बातमी नसून ती विद्यार्थ्यांसाठी एक 'केस स्टडी' आहे. परीक्षेत कमी गुण मिळणे म्हणजे अपयश नव्हे, तर ती सुधारणेची एक संधी असते. गांधीजींची गुणपत्रिका हे सिद्ध करते की चरित्र बांधणी, सत्य आणि अहिंसा ही मूल्ये कोणत्याही गुणांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत.महात्मा गांधींची दहावीची गुणपत्रिका आपल्याला शिकवते की, तुमची सुरुवात कशी झाली यापेक्षा तुम्ही तुमचा प्रवास कसा पूर्ण करता, हे महत्त्वाचे आहे. यशाची व्याख्या केवळ अंकात नसून ती तुमच्या कार्यात आणि विचारात असते.