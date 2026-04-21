  • RBI Rules For Home Loan: किती EMI चुकल्यास बँक तुमच्या घराला लावते टाळं? केव्हा होतो लिलाव; जाणून घ्या कायदा!

RBI Rules For Home Loan: किती EMI चुकल्यास बँक तुमच्या घराला लावते टाळं? केव्हा होतो लिलाव; जाणून घ्या कायदा!

EMI For Home Loan: एकूण प्रक्रिया 8 ते 12 महिन्यांपर्यंत चालू शकते. यात तुम्हाला  EMI भरणे, नोटीस कालावधीत पैसे जमा करणे किंवा बँकेशी बोलणी करणे यासाठी अनेक संधी मिळतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 21, 2026, 03:26 PM IST
होम लोन ईएमआय

EMI For Home Loan: घर खरेदी हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. महागाईच्या काळात बँकेकडून घेतलेले होम लोन हे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे सोपे साधन आहे. मात्र EMI वेळेवर न भरल्यास बँक कठोर पावले उचलू शकते. एक-दोन EMI चुकवणे तात्काळ धोकादायक नाही, पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठा आर्थिक आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो. बँक आपल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कायद्याचा वापर करते, त्यामुळे वेळीच जागृत राहणे गरजेचे आहे. कशी घ्यायची काळजी? सविस्तर जाणून घेऊया. 

1-2 EMI चुकवल्यावर बँक काय करते?

सुरुवातीला बँक कठोर नाही. एक किंवा दोन महिन्यांची EMI चुकल्यास फोन, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सतत स्मरण करून देते. ‘तुमची EMI बाकी आहे, लवकर भरा’ असे वारंवार सांगते. यात काहीही कायदेशीर कारवाई होत नाही. फक्त तुम्हाला जागृत करण्यासाठी हे प्रयत्न चालतात. मात्र याकडे गांभीर्याने घेऊन  ताबडतोब EMI पूर्ण करायचे असतात.

सतत 3 महिने EMI चुकवल्यावर NPA जाहीर

तीन महिने सलग EMI न भरल्यास बँक तुमचे खाते ‘नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट’ (NPA) म्हणून घोषित करते. याचा अर्थ, तुमचे कर्ज आता ‘खराब’ श्रेणीत येते. यानंतर बँक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करते. NPA झाल्यावर बँकेला विशेष अधिकार मिळतात आणि ती वसुलीसाठी वेगवान पावले उचलू शकते. हे टाळण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वीच कर्ज फेडण्याचे पर्याय शोधा.

SARFAESI कायद्यानुसार 60 दिवसांचा नोटीस

NPA झाल्यावर बँक SARFAESI कायदा 2002 अंतर्गत 60 दिवसांचा लिखित नोटीस पाठवते. यात बाकी रक्कम त्वरित भरण्याचे आदेश असतात. या कालावधीत तुम्ही पूर्ण रक्कम चुकता केल्यास प्रक्रिया थांबते. नोटीस दुर्लक्ष केल्यास बँक पुढील पायरीकडे वळते. हा कायदा बँकांना वेगाने कर्ज वसूल करण्याचे अधिकार देतो, त्यामुळे तो फार महत्त्वाचा आहे.

नोटीस संपल्यानंतर घर ताब्यात 

60 दिवस उलटल्यावर बँक घरावर कब्जा घेण्याची आणि सील करण्याची प्रक्रिया सुरू करते. हे एकदम होत नाही, तर पूर्ण कायद्याच्या चौकटीत होते. बँक प्रथम संपत्तीची किंमत ठरवते आणि त्यानंतर पुढील कारवाई करते. या टप्प्यात तुम्ही अजूनही संपर्क साधून वाटाघाटी करू शकता, पण वेळ कमी होत असतो.

एकूण 5 महिन्यांत लिलावाची तयारी

सतत EMI चुकवणाऱ्यांच्या बाबतीत बँक पाच महिन्यांत लिलाव प्रक्रिया सुरू करते. सार्वजनिक जाहिरात देऊन घराची बोली लावली जाते. लिलावापूर्वीही बँक कर्ज फेडा आणि घर वाचवा यासाठी एक शेवटची संधी देते. लिलावात मिळणारी रक्कम बाकी कर्ज वसूल करण्यासाठी वापरली जाते. यामुळे कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला घर गमावण्याचा मोठा धक्का बसतो.

संपूर्ण प्रक्रिया 8 ते 12 महिन्यांची

एकूण प्रक्रिया 8 ते 12 महिन्यांपर्यंत चालू शकते. यात तुम्हाला अनेक संधी मिळतात – EMI भरणे, नोटीस कालावधीत पैसे जमा करणे किंवा बँकेशी बोलणी करणे. मात्र दुर्लक्ष केल्यास घर लिलाव होऊन जाते. सल्ला: EMI चुकवू नका, आर्थिक अडचण असल्यास बँकेला त्वरित सांगा, नवीन वेळापत्रक मागा. वेळेवर कारवाई केल्यास घर आणि क्रेडिट स्कोअर दोन्ही वाचवता येतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
emihome loanhome loan EMI defaultproperty auction IndiaSARFAESI Act 2002

