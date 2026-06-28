/डोंगरदऱ्यात मॅगी विकून किती कमाई होऊ शकते? व्हायरल व्हिडीओ बघून पगारदार नोकरवर्ग होईल थक्क!

How much can one earn by selling Maggi in the mountains : घरांपासून ते अगदी डोंगराळ भागांपर्यंत सर्वत्र मॅगीची प्रचंड क्रेझ आहे. मॅगी हा असा पदार्थ आहे, जो लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचाच आवडता. विशेषतः थंड हवेच्या ठिकाणी किंवा डोंगराळ भागात फिरायला गेले की गरमागरम मॅगीची चव घेण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाही. पण या मॅगीच्या स्टॉलमधून एका दिवसात किती कमाई होऊ शकते, याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता का? सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओने हा प्रश्न चर्चेत आणला आहे.
इन्स्टाग्रामवरील yeah_badal या पेजवरून कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकूर यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. डोंगराळ भागात एक दिवस मॅगी विकून किती कमाई होऊ शकते, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी छोटासा प्रयोग केला. थंड वातावरणात त्यांनी मॅगी बनवायला सुरुवात करताच पर्यटकांची स्टॉलवर गर्दी झाली. गरमागरम मॅगी खाण्यासाठी लोकांनी रांग लावल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
बादल यांनी प्रत्येक प्लेट मॅगी ₹70 ला विकली. दिवसभरात तब्बल 300 प्लेट्स विकल्या गेल्याचा दावा त्यांनी व्हिडिओमध्ये केला आहे. या हिशोबाने एका दिवसात त्यांची ₹21,000 ची उलाढाल झाली. मात्र, या रकमेतून साहित्य, वाहतूक, स्टॉल उभारणी आणि इतर खर्च किती झाला, याबाबत व्हिडिओमध्ये कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया उमटल्या. एका युजरने, "आता डोंगरावर जाऊन मॅगीचा स्टॉलच सुरू करावा लागेल," अशी टिप्पणी केली. तर दुसऱ्याने गंमतीने, "इंटर्नशिप मिळेल का?" असा प्रश्न विचारला. काहींनी हा व्यवसाय फायदेशीर असल्याचे म्हटले, तर काहींनी कमाईसोबत खर्चाचाही हिशोब महत्त्वाचा असल्याची आठवण करून दिली.
डोंगराळ पर्यटनस्थळांवर गरमागरम मॅगीला कायमच मोठी मागणी असते. त्यामुळे हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत असून हजारो लोकांनी तो पाहिला आणि त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र, व्हिडिओमध्ये सांगितलेली कमाई ही संबंधित कंटेंट क्रिएटरचा दावा असून त्याची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही