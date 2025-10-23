Indians Burst Crackers: दिवाळी हा सण भारतात अतिशय आनंद, उत्साहात साजरा केला जातो. प्रकाशोत्सव केवळ धार्मिक विधींपुरता मर्यादित नसून आनंद आणि उत्साहाचा महासागर आहे. 2025 मध्ये दिल्लीतील नागरिकांनी एका रात्रीत फटाक्यांवर सुमारे 500 कोटी रुपये उधळले. ज्यामुळे विक्रीचे सर्व रेकॉर्ड धुळीला मिळाले. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) च्या अहवालानुसार, बाजारात स्टॉक संपुष्टात आला, ज्यामुळे अनेकांना गुरुग्राम किंवा नोएडासारख्या परिसरात धाव घ्यावी लागली.
दिल्लीच्या एका रात्रीच्या फटाक्यांच्या खर्चाशी तुलना पाकिस्तानातील प्रमुख शहरांच्या मासिक महानगरपालिका उत्पन्नाशी केली जाते. कराचीचा सरासरी मासिक महसूल 350 कोटी रुपये, लाहोरचे 320 कोटी आणि इस्लामाबादचे 270 कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ दिल्लीकरांनी जे फटाक्यांवर खर्च केले, ते पाकिस्तानी शहरांना अनेक महिन्यांत मिळते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 ऑक्टोबरच्या आदेशामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये केवळ हिरवे फटाके विक्रीस आणि फोडण्यास परवानगी होती. यासाठी सकाळी 6 ते 7 आणि संध्याकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आली होती. तरीही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रीत प्रचंड वाढ झालीय. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, दिवाळीपूर्वीच फटाक्यांची मागणी वाढली, ज्यामुळे पर्यावरणीय चिंता असूनही उत्सवाची लहर थांबली नसल्याचं दिसून आलं.
फटाक्यांव्यतिरिक्त दिवाळीचा खर्च रोशणाई, सजावटी, मिठाई, वस्त्रे आणि भेटवस्तूंवर अब्जावधी रुपयांचा आहे. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) नुसार, नवरात्र ते दिवाळीपर्यंत देशभर 5.40 लाख कोटींचे व्यवहार झाले. ज्यात ग्राहकांनी 65000 कोटी अतिरिक्त सेवा खरेदीवर उधळले. गेल्या वर्षीच्या 4.25 लाख कोटींच्या तुलनेत 25% वाढ झाली.
भारतातील दिवाळी आर्थिक उलाढालीचा सोन्याचा काळ ठरत असताना पाकिस्तानात महागाई आणि ऊर्जा संकट ओढावलंय. हा फरक केवळ सांस्कृतिक परंपरांचा नाही, तर क्रयक्षमता आणि स्थिरतेचाही असल्याचं दिसून येतं.
FAQ
1. प्रश्न: 2025 मध्ये दिल्लीकरांनी दिवाळीच्या फटाक्यांवर किती खर्च केला आणि त्याची पाकिस्तानी शहरांशी तुलना कशी आहे?
उत्तर: 2025 मध्ये दिल्लीकरांनी एका रात्रीत फटाक्यांवर सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च केले, ज्याने विक्रीचे सर्व विक्रम मोडले. ही रक्कम पाकिस्तानातील कराची (मासिक महसूल 350 कोटी), लाहोर (320 कोटी) आणि इस्लामाबाद (270 कोटी) यांच्या मासिक महानगरपालिका उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. याचा अर्थ, दिल्लीचा एका रात्रीचा खर्च या शहरांच्या अनेक महिन्यांच्या बजेटला मागे टाकतो, ज्यामुळे भारताची आर्थिक ताकद दिसून येते.
2. प्रश्न: पर्यावरणीय नियमांमुळे फटाक्यांच्या विक्रीवर कसा परिणाम झाला?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 ऑक्टोबर 2025 च्या आदेशानुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये केवळ हिरवे फटाके आणि मर्यादित वेळेत (सकाळी 6-7 आणि संध्याकाळी 8-10) फटाके फोडण्याची परवानगी होती. तरीही, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन बाजारात फटाक्यांची मागणी प्रचंड वाढली. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) च्या अहवालानुसार, बाजारात स्टॉक संपुष्टात आला आणि गुरुग्राम, नोएडासारख्या परिसरात खरेदी वाढली, ज्यामुळे उत्सवाची लहर कायम राहिली.
3. प्रश्न: दिवाळीच्या खर्चामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होतो?
उत्तर: दिवाळीचा खर्च फटाक्यांपुरता मर्यादित नसून, रोशणाई, मिठाई, वस्त्रे आणि भेटवस्तूंवर अब्जावधी रुपये खर्च होतात. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) नुसार, 2025 मध्ये नवरात्र ते दिवाळीपर्यंत 5.40 लाख कोटींचे व्यवहार झाले, ज्यात 65,000 कोटी सेवा खरेदीवर खर्च झाले. गेल्या वर्षीच्या 4.25 लाख कोटींच्या तुलनेत 25% वाढ झाली, जी लघु उद्योगांना चालना देऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवते.