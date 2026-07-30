/संसदेत कायदा बनवणाऱ्या खासदारांना किती रुपयांत मिळते जेवणाची थाळी? कँटीनचे दर पाहून व्हाल आवाक!

देशाच्या संसद भवनातील कँटीनमध्ये खासदार, माजी खासदार, अधिकारी, कर्मचारी आणि अधिकृत पाहुण्यांसाठी विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ उपलब्ध असतात. खासदारांची कामे, अधिकार याबद्दल आपल्या सर्वांना बरीचशी माहिती आहे. पण खासदार ज्या संसदेत कामकाज करत असतात, तिथे जेवणाची थाळी किती रुपयांना मिळते? याबद्दल अनेकांना माहिती नसेल. संसद कँटीनमधील जेवणाच्या दरांबाबत नागरिकांमध्ये कायमच उत्सुकता असते. सध्या संसद कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या व्हेज आणि नॉनव्हेज थाळ्यांसह विविध पदार्थांचे दर समोर आले असून, बाजारभावाच्या तुलनेत अनेक पदार्थ तुलनेने परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत. मात्र, हे दर संसदेच्या कँटीनपुरते मर्यादित असून सर्वसामान्य हॉटेलच्या दरांशी त्यांची तुलना करता येत नाही. या दरांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
संसद कँटीनच्या मेनूमध्ये उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय आणि पारंपरिक भारतीय पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. डोसा, इडली, खिचडी, पुरी-भाजी, कढई पनीर, बिर्याणी, विविध प्रकारच्या डाळी, रोटी आणि भात यांसारखे पदार्थ नियमितपणे उपलब्ध असतात. त्यामुळे विविध राज्यांतील सदस्यांच्या आवडीनिवडींचा विचार करून मेनू तयार करण्यात आला आहे.
पूर्वी संसद कँटीनचे संचालन भारतीय रेल्वेकडून केले जात होते. मात्र काही वर्षांपूर्वी व्यवस्थापनात बदल करण्यात आला आणि खर्च नियंत्रण, दर्जेदार अन्न व सुधारित सेवा यावर भर देत नवीन पद्धतीने कँटीन चालवली जात आहे. यानंतर मेनूमध्ये बदल करण्यात आले आणि काही पदार्थांच्या किमतीही सुधारित करण्यात आल्या.
संसद कँटीनमध्ये पूर्ण शाकाहारी (Veg Thali) थाळीची किंमत 100 रुपये आहे. या थाळीत कढई पनीर, मिश्र भाजी, डाळ, पुलाव, चपाती, रायता, सॅलड, पापड आणि गोड पदार्थ अशा अनेक पदार्थांचा समावेश असतो. कमी प्रमाणात जेवण घेणाऱ्यांसाठी मिनी व्हेज थाळी 50 रुपयांना उपलब्ध आहे.
मांसाहारी पदार्थांसाठी स्वतंत्र मेनू ठेवण्यात आला आहे. चिकन बिर्याणी 100 रुपये, मटण बिर्याणी 150 रुपये, तर विशेष प्रसंगी उपलब्ध असलेल्या काही नॉनव्हेज बफेची किंमत अधिक असू शकते. त्यामुळे आवडीनुसार शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत.
कँटीनमध्ये सकाळच्या नाश्त्यासाठी तसेच अल्पोपहारासाठी विविध पदार्थ मिळतात. समोसा 10 रुपये, कचोरी 15 रुपये, उपमा 25 रुपये, चहा 5 रुपये, तर पनीर पकोडा आणि व्हेज पकोडा प्रत्येकी 50 रुपये दराने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दिवसभरातील हलक्या खाण्याच्याही अनेक सोयी येथे आहेत.
संसद कँटीनमधील जेवण अत्यंत कमी दरात मिळते, असे अनेक दावे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. मात्र सध्या लागू असलेल्या अधिकृत दरांनुसार मेनूमध्ये बदल झाले असून पूर्वीच्या अनुदानित दरांऐवजी सुधारित किंमत प्रणाली लागू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी जुनी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती न मानता अधिकृत मेनू आणि अद्ययावत दरांवरच विश्वास ठेवावा.