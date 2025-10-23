English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Toll Plaza मालक प्रत्येक तासाला किती रुपये कमावतात? रक्कमेचा आकडा ऐकून बसेल धक्का!

Toll Plaza Income India: NHAI च्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख टोल प्लाझांवरून प्रचंड महसूल गोळा होतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 23, 2025, 09:24 AM IST
Toll Plaza मालक प्रत्येक तासाला किती रुपये कमावतात? रक्कमेचा आकडा ऐकून बसेल धक्का!
टोल प्लाझा कमाई

Toll Plaza Income India: रस्ते मार्गाने दुरच्या शहरात किंवा राज्यात जाण्यासाठी आपल्याला टोल पार करुन जावे लागते. टोल भरण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभं रहावं लागतं. दिवसाला हजारो गाड्या टोल प्लाझावरुन टोल देऊन पुढे जात असतात. किमान टोल शंभर ते दोनशे रुपये पकडला तरी टोल प्लाझावर दिवसाला किती रक्कम गोळा होत असेल? टोल प्लाझावाले दिवसाला किती रुपये कमावतात? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

लाखोंची कमाई

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख टोल प्लाझांवरून प्रचंड महसूल गोळा होतो. एका व्यस्त प्लाझावर दररोज 20 हजार ते 50 हजार वाहने फिरतात. ज्यामुळे 2 तासांत 2 लाख ते 5 लाख रुपये कमाई होते. उदाहरणार्थ गुजरातमधील भरथाणा टोल प्लाझा दररोज 1.20 कोटी कमावतो. ज्यामुळे 2 तासांत लाखो रुपये सोबत जातात. हे आकडे वाहतुकीच्या गर्दीवर अवलंबून असतात.

दैनिक महसूल आणि टोल दरांची माहिती

एकूण 1087 टोल प्लाझांमधून देशाला दररोज सरासरी 168 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. एका प्लाझाचे दैनिक उत्पन्न 5 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. कारसाठी 800-1200 रुपये, बससाठी 2500 आणि ट्रकसाठी ४०० रुपये आकारले जातात. मुंबई-पुणे किंवा दिल्ली-गुरुग्रामसारख्या ठिकाणी गर्दीमुळे दोन तासांत 10 लाखांपर्यंत कमाई शक्य होते, ज्यामुळे मालकांच्या खिशात भर पडते.

टोल वसुलीचा कालावधी आणि PPP मॉडेल

टोल प्लाझा बहुतेक सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर चालतात. रस्ता बांधल्यानंतर खासगी कंपन्यांना गुंतवणूक परताव्य आणि नफ्यासाठी 15 ते 30 वर्षे टोल गोळा करण्याची मुभा मिळते. NHAI च्या मार्गदर्शनाने हा महसूल कंपनीकडे जातो, ज्यामुळे दीर्घकालीन स्थिर उत्पन्नाची हमी मिळते आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते.

सर्वाधिक कमाई करणारे प्लाझा 

NHAI अहवालानुसार, मुंबई-पुणे, दिल्ली-गुरुग्राम, होसूर रोड आणि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हे सर्वाधिक उत्पन्न देणारे प्लाझा आहेत. येथे दोन तासांत 10 लाखांपर्यंत महसूल येतो. FASTag आणि डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहार वेगवान झाले, रोखी व्यवहार कमी झाले आणि पारदर्शकता वाढली. यामुळे वाहतूक सुरळीत होऊन मालकांच्या कमाईत 35% ने वाढ झाली आहे. 

FAQ

प्रश्न: टोल प्लाझा मालक दोन तासांत किती कमाई करतात?

उत्तर: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या आकडेवारीनुसार, व्यस्त टोल प्लाझावर दररोज 20,000 ते 50,000 वाहने जातात. यामुळे दोन तासांत 2 लाख ते 5 लाख रुपये कमाई होते. उदाहरणार्थ, दिल्ली-मुंबई किंवा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतुकीच्या घनतेमुळे काही ठिकाणी दोन तासांत 10 लाखांपर्यंत महसूल मिळतो. ही रक्कम टोल दर आणि वाहनांच्या संख्येवर अवलंबून असते.

2. प्रश्न: टोल वसुली किती वर्षे चालते आणि त्याचे नियम काय आहेत?

उत्तर: टोल प्लाझा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर चालतात. रस्ता बांधल्यानंतर खासगी कंपन्यांना गुंतवणूक परत मिळवण्यासाठी आणि नफा कमावण्यासाठी 15 ते 30 वर्षे टोल वसूल करण्याची परवानगी मिळते. NHAI च्या मार्गदर्शनानुसार, सर्व महसूल खासगी कंपनी किंवा प्राधिकरणाकडे जातो. एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार असल्यास ते SFT अहवालात नोंदले जाते.

3. प्रश्न: कोणत्या टोल प्लाझांवर सर्वाधिक कमाई होते आणि FASTag चा काय फायदा आहे?

उत्तर: मुंबई-पुणे, दिल्ली-गुरुग्राम, होसूर रोड आणि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हे भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारे टोल प्लाझा आहेत, जिथे दोन तासांत 10 लाखांपर्यंत महसूल मिळतो. FASTag आणि डिजिटल पेमेंटमुळे टोल वसुली जलद आणि पारदर्शी झाली आहे, ज्यामुळे रोख व्यवहार आणि भ्रष्टाचार कमी झाला. यामुळे वाहतूक सुरळीत होऊन मालकांचा महसूल 35% ने वाढला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Toll Plaza OwnerToll Plaza Owner Earningtoll plaza income Indiatoll tax earningsटोल प्लाझा मालक

इतर बातम्या

'हा' खेळाडू आता टीम कायमचा इंडियाबाहेर? इंटरनॅशनल...

स्पोर्ट्स