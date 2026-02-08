English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • नाणी आणि नोटा छापण्यात नेमका किती खर्च येतो? काहींमध्ये सरकारला होतं नुकसान!

नाणी आणि नोटा छापण्यात नेमका किती खर्च येतो? काहींमध्ये सरकारला होतं नुकसान!

Indian currency:  नोटा आणि नाणे तयार करण्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 8, 2026, 09:24 PM IST
नाणी आणि नोटा छापण्यात नेमका किती खर्च येतो? काहींमध्ये सरकारला होतं नुकसान!
नाणी आणि नोटा

Indian currency: पैसा कमावण्यासाठी सारेजण जिवाचे रान करत असतात.कोणी नोकरी करतो तर कोणी व्यवसाय करतो. जास्तीत जास्त पैसे कमावणे हे अनेकांचे अंतिम ध्येय असते. पैशाची निर्मिती ही एक रोचक आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आपण रोज वापरतो त्या नोटा आणि नाणे तयार करण्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो? हे बहुतेकांना माहीत नसते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

पाच रुपयांचे नाणे बनवण्याची किंमत अंदाजे 3.69 रुपये आहे. हे नाणेही त्यांच्या फेसवॅल्यूपेक्षा कमी किंमतीत बनतात पण तरीही सरकारला फायदा होतो. स्टील आणि इतर धातूंचा वापर यात होतो. ज्यामुळे ते मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारे असतात. ही नाणी बाजारात मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. आणि त्यांची उत्पादन प्रक्रिया एक रुपयाच्या नाण्यापेक्षा थोडी कमी खर्चिक असते.

दहा रुपयांच्या नाण्याची उत्पादन किंमत सुमारे 5.54 रुपये आहे. हे नाणेही फेसवॅल्यूपेक्षा कमी किंमतीत तयार होतात, ज्यामुळे सरकारला फायदा मिळतो. यात स्टेनलेस स्टीलसोबत इतर घटकांचा समावेश असतो. ही नाणी मोठ्या व्यवहारांसाठी उपयुक्त असतात आणि त्यांची मागणी वाढत आहे. उत्पादन प्रक्रियेत यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाचा मोठा वाटा असतो.

एक रुपयाच्या नाण्याची उत्पादन किंमत सुमारे 1.11 रुपये आहे. हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, कारण नाण्याची फेसवॅल्यू फक्त एक रुपया आहे, पण बनवण्यासाठी सरकारला त्यापेक्षा जास्त पैसे खर्चावे लागतात. यामुळे सरकारला प्रत्येक नाण्यावर सुमारे 0.11 रुपयांचा तोटा होतो. स्टेनलेस स्टील आणि इतर साहित्यामुळे ही किंमत वाढते. हे नाणे टिकाऊ असतात पण उत्पादन प्रक्रिया महाग असते.

छपाई किंमत

छोट्या नोटांची छपाई किंमत तुलनेने कमी असते. उदाहरणार्थ, 10 रुपयांच्या नोटची किंमत फक्त 0.96 रुपये आहे. पन्नास रुपयांच्या नोटची किंमत 1.11 रुपये आहे. या नोटा विशेष कागदावर छापल्या जातात, ज्यात सेफ्टी फिचर्स असतात. नाण्याच्या तुलनेत नोटा बनवणे स्वस्त पडते. कारण कागद आणि शाईचा खर्च कमी असतो.नोटा उत्पादनात सरकारला जास्त फायदा होतो, हे यातून स्पष्ट होते. 

मोठ्या नोटांची छपाई किंमत  

शंभर रुपयांच्या नोटची किंमत 1.77 रुपये, तर पाचशे रुपयांच्या नोटची 2.29 रुपये आहे. या नोटांमध्ये अधिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि जटिल डिझाइन असते. ज्यामुळे किंमत वाढते. तरीही फेसवॅल्यूच्या तुलनेत ही किंमत खूप कमी आहे. भारतात इंडियन गवर्नमेंट मिंट (आयजीएम) मुंबई आणि हैदराबाद येथे नाणे बनवते, ज्यात स्टेनलेस स्टीलचा वापर होतो. नोटा छापण्यासाठी विशेष कागद आणि शाई वापरली जाते. ही माहिती 2018 च्या आरटीआय क्वेरी आणि सोशल मीडियावरून समोर आली आहे. महागाईमुळे आजची किंमत कदाचित वाढलेली असू शकते पण हे आकडे रोचक माहिती देतात. सरकारला काही नाण्यावर नुकसान होते, कारण त्यांची किंमत फेसवॅल्यूपेक्षा जास्त असते.

