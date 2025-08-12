English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सौदी अरेबियावरून किती सोनं आणू शकतात भारतीय? केव्हा लागतो तस्करीचा आरोप?

सौदी अरेबियावरून अनेकदा भारतीय सोनं खरेदी करतात. पण सौदी अरेबियामधून भारतीय किती सोन आणू शकतात? किंवा याबाबत नेमके काय नियम आहेत याबाबत जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Aug 12, 2025, 12:08 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Gold Smuggling : कन्नड आणि तामिळ चित्रपटांमधील अभिनेत्री रान्या राव हिला मंगळवारी सोने तस्करी करताना अटक करण्यात आली. दुबईहून परतताना महसूल गुप्तचर विभागाने तिला 14.8 किलो सोन्यासह अटक केली. या सोन्याची किंमत सुमारे 12 कोटी रुपये होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्री रान्या राव सोने घेऊन बेंगळुरूच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचली होती. सोने तस्करीचं हे प्रकरण पहिलं नाही. यापूर्वी देखील खाडी देशांमधून लपवून भारतात सोन्याची तस्करी करताना अनेकांना पकडण्यात आलं आहे. यावरून आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की  सौदी अरेबियामधून भारतीय किती सोन आणू शकतात? आणि याबाबत नेमके काय नियम आहेत? किती प्रमाणात सोन आणल्यामुळे तस्करीचा आरोप लागतो?

विदेशातून सोनं का आणतात भारतीय? 

भारतीय लोकांना सोन्याबाबत विशेष आकर्षण आहे. सोनं हे फक्त आभूषण नाही तर ते काही चालीरीती आणि परंपरांशी देखील संबंधित आहे. याचं कारणांमुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे. मागील काही वर्षांमध्ये सोन्याच्या किंमतींमध्ये खूप उसळी दिसतेय. आखाती देशांमध्ये सोन्याची किंमत भारतापेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळेच आखाती देशांमध्ये प्रवास करणारे भारतीय तेथे सोनं खरेदी करून भारतात आणतात.

विदेशातून भारतीय किती सोनं आणू शकतात? 

आता हा प्रश्न उपस्थित होतो की भारतीय विदेशातून किती सोनं आणू शकतात. यासाठी नियम निर्धारित करण्यात आले आहेत. विदेशातून कोणीही पुरुष 20 ग्रॅम आणि महिला 40 ग्रॅम पेक्षा जास्त सोनं आणू शकत नाही. सोनेच्या प्रमाणावर कोणत्याही प्रकारचं सीमा शुल्क नाही. पण यापेक्षा जास्त सोनं आणल्यावर  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) सीमाशुल्क निश्चित केले आहे. 

हेही वाचा : आशिया कपसाठी WTC पणाला? जसप्रीत बुमराहच्या खेळण्याबाबत आली मोठी अपडेट

 

किती सोन्यावर किती सीमाशुल्क आकारले जाते?

पुरुषांसाठी : 

20 ग्रॅमवर 50 हजार रुपये शुल्क माफ 
20 ते  50 ग्रॅमवर 3 टक्के सीमा शुल्क
50 ते 100 ग्रॅमवर पर 6 टक्के सीमा शुल्क
100 ग्रॅम आणि त्यापेक्षा अधिक सोन्यावर 10 टक्के सीमा शुल्क 

महिलांसाठी : 

40 ग्रॅमवर 1 लाख रुपयांपर्यंत सीमा शुल्क माफ 
40 ग्रॅम ते 100 ग्रॅमवर 3 टक्के सीमा शुल्क
50 ते 100 वर  6 टक्के सीमा शुल्क
200 ग्रॅम आणि त्यापेक्षा अधिक सोन्यावर 10 टक्के सीमा शुल्क 

केव्हा लागतो सोने तस्करीचा आरोप : 

नियमांनुसार तुम्ही सीमा शुल्क भरून विदेशातून सोनं खरेदी करू शकतात आणि ते भारतात आणू शकता. पण परदेशातून आल्यानंतर, तुम्हाला निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त सोनं वाहून नेण्याबद्दल विमानतळ अधिकाऱ्यांना कळवावे लागेल आणि सीमाशुल्क भरावे लागते. जर सोन्याचे प्रमाण लपवले असेल तर त्याला तस्करी मानली जाते. या प्रकरणात शिक्षेची तरतूद आहे.

