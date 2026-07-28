/रिझर्व्ह बँकेकडे सोन्याचा किती साठा? केंद्र सरकारकडून राज्यसभेत आकडेवारी सादर

गेल्या काही महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोने विकले अशी अफवा पसरली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूनही याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यानंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाले असून तिथेही केंद्र सरकारनेही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे असलेल्या सोन्याचा साठा किती आहे, याची आकडेवारी सादर केलंय. केंद्र सरकारने सांगितलं की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे 880.52 मेट्रिक टन सोन्याचा साठा आहे. पणदुसरीकडे ही माहिती देतानाच धार्मिक स्थळांवर आणि कुटुंबाकडे किती सोनं आहे, याबद्दलची कोणतीही आकडेवारी त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. 26 जून 2026 च्या आकडेवारीनुसार भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे 880.52 मेट्रिक टन सोनं असल्याची माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली.
संसदेत रबीआयकडे सध्या किती सोनं आहे? देशातील धार्मिक स्थळांवर आणि भारतातील कुटुंबाकडे किती सोनं आहे, याचा अभ्यास केला गेला आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत उत्तर देताना सांगितलं की, आरबीआयकडे 31 मार्च 2025 ला 879.58 मेट्रिक टन सोनं होतं. तर 31 मार्च 2024 ला 822.10 मेट्रिक टन सोनं होते. तर 26 जून 2026 च्या आकडेवारीनुसार भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे 880.52 मेट्रिक टन सोनं आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत सोन्याचा साठ्यात वाढ झाल्याचे दिसतंय.