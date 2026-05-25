/मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते? कोणत्या तापमानाला ओढवतो मृत्यू? अवयव निकामी होण्यास कधी सुरुवात होते?

उन्हाळ्यात तापमानाचा पारा झपाट्याने वाढत असताना मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते? हा प्रश्न गंभीर ठरतोय. सतत वाढणारी उष्णता, उष्माघात आणि निर्जलीकरण यामुळे शरीरातील महत्त्वाचे अवयव निकामी होण्याचा धोका वाढतो. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, शरीराचे अंतर्गत तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले की परिस्थिती जीवघेणी होऊ शकते. अशा वेळी केवळ घाम येणे किंवा अशक्तपणा एवढाच प्रश्न नसतो, तर मेंदू, हृदय आणि मूत्रपिंडांवर थेट परिणाम सुरू होतो.
मानवी शरीर साधारण 36.5 ते 37 अंश सेल्सिअस तापमानात संतुलित राहते. बाहेरील उष्णता वाढली की शरीर घामाद्वारे स्वतःला थंड ठेवण्याचा प्रयत्न करते. मात्र प्रचंड उकाडा, दमट हवामान आणि पाण्याची कमतरता यामुळे ही प्रक्रिया मंदावते. शरीराचे तापमान 40 अंशांपर्यंत पोहोचल्यावर उष्माघाताचा धोका निर्माण होतो. यानंतर पेशींचे नुकसान सुरू होते आणि शरीराची नियंत्रण प्रणाली बिघडू लागते.
तज्ज्ञांच्या मते, सर्वात आधी मूत्रपिंडांवर परिणाम होतो. शरीरातील पाणी कमी झाल्याने रक्तप्रवाह घटतो आणि किडनी नीट काम करू शकत नाही. त्यानंतर हृदयावर ताण वाढतो. रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासाठी हृदय अधिक वेगाने काम करते. उष्णतेचा परिणाम मेंदूवरही गंभीर होतो. गोंधळ उडणे, चक्कर येणे, बेशुद्ध पडणे किंवा आकडी येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. परिस्थिती गंभीर झाल्यास अनेक अवयव एकाच वेळी निकामी होण्याचा धोका असतो.
अतिरिक्त घाम येणे, त्वचा लाल होणे, डोकेदुखी, श्वास घ्यायला त्रास, उलट्या, थकवा आणि स्नायूंमध्ये गोळे येणे ही सुरुवातीची लक्षणे मानली जातात. तापमान आणखी वाढल्यास व्यक्ती भ्रमित होऊ शकते. काही रुग्णांमध्ये घाम येणेही थांबते, जे अत्यंत धोकादायक मानले जाते. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास रुग्ण कोमात जाऊ शकतो.
ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, मैदानी काम करणारे कामगार, हृदयविकार किंवा मधुमेह असलेले रुग्ण आणि पुरेसे पाणी न पिणारे लोक सर्वाधिक धोक्यात असतात. उष्णतेच्या लाटेमध्ये सतत उन्हात राहणाऱ्या लोकांमध्ये मृत्यूचा धोका जास्त वाढतो. हवामान बदलामुळे अशा घटना अधिक तीव्र आणि वारंवार होत असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात.
दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे, दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर पडणे टाळणे, हलके आणि सैल कपडे वापरणे, डोक्यावर संरक्षण ठेवणे आणि शरीर थंड ठेवणे अत्यावश्यक आहे. चक्कर, उलटी किंवा अचानक अशक्तपणा जाणवल्यास तातडीने सावलीत जावे आणि वैद्यकीय मदत घ्यावी. उष्णतेकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते, कारण शरीराची मर्यादा ओलांडली की काही मिनिटांत परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.