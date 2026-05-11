/मोदींच्या WFH मंत्रामुळे महिन्याला तुमचे किती पैसे वाचणार? केवळ तुम्हालाच नाही, तर तुमच्या कंपनीलाही होणार फायदा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आवाहन केलंय. यामुळे तुम्हाला सोबतच तुमच्या कंपनीला किती फायदा होणार माहितीये का?
Work from Home : कोरोना काळात वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना विविध कंपन्यामध्ये होऊ शकते, हे लक्षात आलं. त्यानंतर ही कामाची नवीन प्रणाली आता हळूहळू प्रचलित होत आहे. जगाच्या पाठीवर अनेक देशांमध्ये वर्क फ्रॉम होमवर मोठा भर दिला जातो. पण भारतात आजही ऑफिस कामाची संकल्पना राबवली जातेय. शिवाय ऑफिस कामाला महत्त्व दिला जातोय. पण पंतप्रधान मोदी यांनी इराण - अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वर्क फ्रॉम होमचं भारतीयांना आवाहन केलंय. मोदी म्हणाले आहे की, कोरोना काळात अवलंबलेल्या घरून काम, ऑनलाइन बैठका आणि व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स यांसारख्या पद्धतींचा पुन्हा स्वीकार करा. त्यामुळे ही नवीन कार्यप्रणाली भारतात पुन्हा एकदा सुरु होते का हे येणारा काळच सांगेल. पण वर्क फ्रॉम होम केल्यास तुम्हाला काय कंपनीला आर्थिक फायदा होईल, कसं ते पाहूयात गणित जाणून घेऊयात.
सध्या भारतात घरून काम करण्याचे प्रमाण किती?
नॅसकॉमच्या (नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज) च्या अहवालानुसार, भारतातील आयटी क्षेत्रातील अंदाजे 70-80% कर्मचारी अजूनही हायब्रीड मॉडेल म्हणजे वर्क फ्रॉम होमवर करत आहेत. लहान आणि मध्यम आकाराच्या स्टार्टअप्समध्ये 'रिमोट-फर्स्ट' संस्कृती भारतात वाढताना दिसून येत आहे. जिथे 40% पेक्षा जास्त कर्मचारी पूर्णपणे घरून किंवा त्यांच्या मूळ गावाहून काम करतात असं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.
कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांसाठी आर्थिक फायद्याचे
कर्मचारी लाभ: मुंबई, दिल्ली किंवा बंगळूरुसारख्या शहरात राहणारा एक सामान्य कर्मचारी हा दिवसाला औपचारिक पोशाख, प्रवास खर्च आणि बाहेर जेवणे यावर अंदाजे ₹10,000 ते ₹20,000 खर्च करतो. जर घरून काम करावे लागलं तर त्याच्याकडे एवढी मोठी रक्कम वाचतेय. याशिवाय, वाहतूक कोंडीत वाया जाणारे दररोजचे 2 ते 4 तास प्रवासातून होणाऱ्या मानसिक त्रासातून सुटणार आहे.
कंपन्यांना होणारे फायदे : मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये दिसून आलंय की, घरून काम केल्यामुळे त्यांचा परिचालन खर्च 25-30 टक्क्यांनी कमी पाहिला मिळाले आहे. त्यांना कार्यालयाचे जास्त भाडे, वीज, पाणी आणि साफसफाईवर खर्च वाचला जातो.
पर्यावरणाचे रक्षण : आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) एका विश्लेषणानुसार, जर जगभरातील लोकांनी आठवड्यातून तीन दिवस ऑफिसला न जाता घरून काम केलं, तर जागतिक तेलाची मागणी दररोज 500,000 बॅरलने कमी होईल आणि ज्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत मिळले.